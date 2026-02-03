Breaking: अरे देवा! मुंबई विमानतळावर अनर्थ टळला, Air India-IndiGo च्या विमानांच्या पंखांची एकमेकांना टक्कर

DGCA चे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले
वृत्तानुसार, एअर इंडियाचे विमान AI2732 (A320, VT-TYF) टेकऑफसाठी C1 ते M4 पर्यंत टॅक्सी करत होते. त्याच वेळी, इंडिगोचे एक A320 विमान (VT-IFV) लँडिंगनंतर B1 टॅक्सीवेला जोडले जात होते. दोन्ही विमानांच्या उजव्या पंखांची टक्कर झाली. डीजीसीएच्या मुंबई कार्यालयातील अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.
अपघात कसा झाला?
मुंबईहून कोइम्बतूरला जाण्यापूर्वी एअर इंडियाचे विमान AI 2732 पुशबॅकच्या प्रक्रियेत होते. दरम्यान, इंडिगोचे विमान 6E 791 हैदराबादहून मुंबईला पोहोचले. एअर इंडियाने एक निवेदन जारी केले की, “दोन्ही विमानांच्या पंखांच्या टोकांना स्पर्श झाला, ज्यामुळे एअर इंडियाच्या विमानाच्या पंखांना नुकसान झाले. प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आणि त्यांना त्यांच्या गंतव्यस्थानावर लवकर परतण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात येत आहे.”
सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत, चौकशी सुरू आहे
इंडिगोने एक निवेदन जारी केले की, “३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, हैदराबादहून मुंबईला जाणाऱ्या आमच्या विमान 6E 791 मधील एक विमान लँडिंगनंतर टॅक्सी चालवत असताना दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाशी आदळले. सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत आणि पार्किंगनंतर खाली उतरवले गेले. विमानाची देखभाल तपासणी सुरू आहे. प्रोटोकॉलनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ माहिती देण्यात आली आहे आणि या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.”
We confirm that the wingtip of one of our aircraft operating flight 6E 791 from Hyderabad to Mumbai on 3 February 2026 came in contact with an aircraft of another airline while taxiing, after landing. All passengers are safe and disembarked after parking. The aircraft is… pic.twitter.com/kd016GOowi — ANI (@ANI) February 3, 2026
