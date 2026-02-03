Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Breaking: अरे देवा! मुंबई विमानतळावर अनर्थ टळला, Air India-IndiGo च्या विमानांच्या पंखांची एकमेकांना टक्कर

मुंबई विमानतळावर टॅक्सी चालवत असताना एअर इंडिया आणि इंडिगोच्या दोन विमानांचे पंख एकमेकांवर आदळले. या घटनेनंतर, पुढील तांत्रिक तपासणीसाठी दोन्ही विमाने ग्राउंड करण्यात आली आहेत.

Updated On: Feb 03, 2026 | 11:33 PM
मुंबई विमानतळावर मोठा अपघात होता होता टळला (फोटो सौजन्य - X.com)

मुंबई विमानतळावर मोठा अपघात होता होता टळला (फोटो सौजन्य - X.com)

  • मुंबई विमानतळावर मोठी हानी टळली
  • दोन विमानांच्या पंखांची टक्कर 
  • तांत्रिक तपासणीसाठी विमान रवाना 
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दोन विमानांचे पंख एकमेकांवर आदळले. एअर इंडियाचे एक विमान धावपट्टीवरून खाली ढकलत असताना लँडिंगनंतर टॅक्सी करत असलेले इंडिगोचे विमान त्याच्या जवळ आले, ज्यामुळे दोन्ही विमाने आदळली. या घटनेनंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव दोन्ही विमाने ग्राउंड करण्यात आली. कोणताही प्रवासी जखमी झाला नाही. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. अपघातामुळे विमानतळावरील कामकाजावर तात्पुरता परिणाम झाला असून कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. मात्र यामुळे पुन्हा एकदा प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. 

DGCA चे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले

वृत्तानुसार, एअर इंडियाचे विमान AI2732 (A320, VT-TYF) टेकऑफसाठी C1 ते M4 पर्यंत टॅक्सी करत होते. त्याच वेळी, इंडिगोचे एक A320 विमान (VT-IFV) लँडिंगनंतर B1 टॅक्सीवेला जोडले जात होते. दोन्ही विमानांच्या उजव्या पंखांची टक्कर झाली. डीजीसीएच्या मुंबई कार्यालयातील अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.

एअर इंडियाच्या इंधन स्विचमध्ये पुन्हा बिघाड; ‘बोईंग 787 ड्रीमलाइनर’च्या उड्डाणात अडथळा

अपघात कसा झाला?

मुंबईहून कोइम्बतूरला जाण्यापूर्वी एअर इंडियाचे विमान AI 2732 पुशबॅकच्या प्रक्रियेत होते. दरम्यान, इंडिगोचे विमान 6E 791 हैदराबादहून मुंबईला पोहोचले. एअर इंडियाने एक निवेदन जारी केले की, “दोन्ही विमानांच्या पंखांच्या टोकांना स्पर्श झाला, ज्यामुळे एअर इंडियाच्या विमानाच्या पंखांना नुकसान झाले. प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आणि त्यांना त्यांच्या गंतव्यस्थानावर लवकर परतण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात येत आहे.”

सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत, चौकशी सुरू आहे

इंडिगोने एक निवेदन जारी केले की, “३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, हैदराबादहून मुंबईला जाणाऱ्या आमच्या विमान 6E 791 मधील एक विमान लँडिंगनंतर टॅक्सी चालवत असताना दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाशी आदळले. सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत आणि पार्किंगनंतर खाली उतरवले गेले. विमानाची देखभाल तपासणी सुरू आहे. प्रोटोकॉलनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ माहिती देण्यात आली आहे आणि या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.”

Plane Accident Averted: चाललंय तरी काय? विमान दुर्घटना टळली! माजी उपमुख्यमंत्री थोडक्यात बचावले

