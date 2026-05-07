Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Bridge Pillar Collapses Even Before Inauguration Incident In Gadchiroli

आता याला काय म्हणावं? उद्घाटनापूर्वीच पुलाचा पिलरच कोसळला; पुलाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह

संबंधित कंत्राटदाराच्या कामावर बोट ठेवले जात आहे. स्थानिक नागरिकांच्या आरोपानुसार, पुलाचा तुटलेला भाग लपवण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटचे अवशेष रेतीखाली दाबण्यात आले.

Updated On: May 07, 2026 | 12:12 PM
आता याला काय म्हणावं? उद्घाटनापूर्वीच पुलाचा पिलरच कोसळला; पुलाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह

आता याला काय म्हणावं? उद्घाटनापूर्वीच पुलाचा पिलरच कोसळला; पुलाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

गडचिरोली : कोरची तालुक्यातील नाडेकल-बेटकाठी-ढोलीगोटा मार्गावरील खोब्रागडी नदीवरील पुलाबाबत अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर प्रकार उघडकीस आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित बांधण्यात आलेला हा पूल वापरात येण्यापूर्वीच कोसळल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या पुलाचे एक पिलर तसेच दोन स्लॅब हे एकदा नव्हे, तर तब्बल दोन वेळा कोसळले आहेत. त्यामुळे या कामाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत.

संबंधित कंत्राटदाराच्या कामावर बोट ठेवले जात आहे. स्थानिक नागरिकांच्या आरोपानुसार, पुलाचा तुटलेला भाग लपवण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटचे अवशेष रेतीखाली दाबण्यात आले. या प्रकारामुळे केवळ भ्रष्टाचाराचाच नव्हे, तर नागरिकांच्या जीवाशी खेळ केल्याचा आरोपही होत आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, चौकशी अहवालानंतरही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत नाराजी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार रामदास मसराम यांनी स्वतः पाहणी करत त्यांनीही नाराजी व्यक्त केली.

West Bengal Election : आसनसोलमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्याची हत्या; राहुल गांधींची आक्रमक भूमिका, म्हणाले, “बंगालमध्ये गुंडराज…

दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर आमदार रामदास मसराम यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पुलाची पाहणी केली. पाहणीनंतर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित कंत्राटदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, नागरिकांच्या जीवाशी थेट खेळ केला जात आहे. दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका आमदारांनी व्यक्त केली.

उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या भोंगळ आणि निष्काळजी कारभारामुळे परिसरात तीव्र नाराजी पसरली आहे. संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

Bengal Violence : भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या पीएची गोळ्या झाडून हत्या; चारपैकी तीन गोळ्या थेट डोक्यात

Web Title: Bridge pillar collapses even before inauguration incident in gadchiroli

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 12:12 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM