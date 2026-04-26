West Bengal Election : आसनसोलमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्याची हत्या; राहुल गांधींची आक्रमक भूमिका, म्हणाले, “बंगालमध्ये गुंडराज…

West Bengal Election : कलकत्ता : पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीच्या धामधुमीत, आसनसोलमध्ये काँग्रेस कार्यकर्ते देबदीप चॅटर्जी यांची कथितरित्या मारहाण करून हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर, काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने, विशेषतः राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी, राज्यातील ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार आणि त्यांच्या पक्षाच्या कामकाजावर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगालमधील आसनसोल येथे काँग्रेसचे कार्यकर्ते देबदीप चॅटर्जी यांची हत्या करण्यात आली आहे. स्थानिक सूत्रांनुसार आणि काँग्रेसच्या राज्य युनिटनुसार, देबदीप चॅटर्जी हे आसनसोल उत्तरमधून काँग्रेसचे उमेदवार प्रसेनजीत पुईतांडी यांच्यासोबत प्रचार करत होते. काँग्रेसने आरोप केला आहे की, मतदानानंतर लगेचच तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित लोकांनी त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांना निर्घृणपणे मारहाण केली, ज्यामुळे झालेल्या जखमांमुळे त्यांचा मृत्यू झाला.
राहुल गांधींनी टीएमसीला म्हटले “गुंडराज सरकार”
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या घटनेवरून टीएमसीवर जोरदार टीका केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लोकशाहीऐवजी “गुंडराज” (गुंडांचे सरकार) सुरू आहे, असे त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले आहे. राहुल गांधींच्या मते, मतदानानंतर विरोध करणाऱ्या आवाजांना धमकावणे, ठार मारणे आणि संपवणे हे तृणमूल काँग्रेसचे वैशिष्ट्य बनले आहे.
हा हिंसाचार म्हणजे राजकीय सूड: राहुल गांधी
राहुल गांधी म्हणाले की, मतदानाच्या दिवसानंतर लगेचच झालेल्या हिंसाचारातून राजकीय सूड आणि प्रतिशोधाचे एक अत्यंत चिंताजनक स्वरूप समोर आले आहे. आपल्या पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, विरोधी आवाज दाबण्यासाठी बंगालमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या हिंसक पद्धती एका सुदृढ लोकशाहीसाठी अत्यंत हानिकारक आहेत. आपल्या पक्षाच्या परंपरेचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, काँग्रेसने नेहमीच संविधान आणि अहिंसेचा मार्ग निवडला आहे.
गुन्हेगारांना अटक आणि कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईची मागणी
दिवंगत कार्यकर्त्याला श्रद्धांजली वाहताना राहुल गांधी यांनी प्रशासनासमोर आपल्या मागण्याही मांडल्या. त्यांनी मागणी केली की, देबदीप चॅटर्जी यांच्या हत्येसाठी जबाबदार असलेल्या सर्वांना तात्काळ अटक करून कठोर शिक्षा देण्यात यावी. तसेच, सरकारने पीडित कुटुंबीयांना पूर्ण सुरक्षा पुरवावी आणि पुरेशी नुकसान भरपाई सुनिश्चित करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.