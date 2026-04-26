West Bengal Election : आसनसोलमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्याची हत्या; राहुल गांधींची आक्रमक भूमिका, म्हणाले, “बंगालमध्ये गुंडराज…

राहुल गांधी यांनी आसनसोलमध्ये काँग्रेस कार्यकर्ते देबदीप चॅटर्जी यांच्या हत्येचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. त्यांनी तृणमूल काँग्रेसवर निवडणुकीतील हिंसाचार आणि 'गुंडराज'चे गंभीर आरोप केले आहेत.

Updated On: Apr 26, 2026 | 02:42 PM
Rahul Gandhi aggressive on Congress worker Debdeep Chatterjee murder in Unsoyal

अनसोयलमध्ये काँग्रेस कार्यकर्ते देबदीप चॅटर्जी यांची हत्या झाल्याने राहुल गांधी आक्रमक झाले (फोटो - सोशल मीडिया)

West Bengal Election : कलकत्ता : पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीच्या धामधुमीत, आसनसोलमध्ये काँग्रेस कार्यकर्ते देबदीप चॅटर्जी यांची कथितरित्या मारहाण करून हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर, काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने, विशेषतः राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी, राज्यातील ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार आणि त्यांच्या पक्षाच्या कामकाजावर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगालमधील आसनसोल येथे काँग्रेसचे कार्यकर्ते देबदीप चॅटर्जी यांची हत्या करण्यात आली आहे. स्थानिक सूत्रांनुसार आणि काँग्रेसच्या राज्य युनिटनुसार, देबदीप चॅटर्जी हे आसनसोल उत्तरमधून काँग्रेसचे उमेदवार प्रसेनजीत पुईतांडी यांच्यासोबत प्रचार करत होते. काँग्रेसने आरोप केला आहे की, मतदानानंतर लगेचच तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित लोकांनी त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांना निर्घृणपणे मारहाण केली, ज्यामुळे झालेल्या जखमांमुळे त्यांचा मृत्यू झाला.

राहुल गांधींनी टीएमसीला म्हटले “गुंडराज सरकार”

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या घटनेवरून टीएमसीवर जोरदार टीका केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लोकशाहीऐवजी “गुंडराज” (गुंडांचे सरकार) सुरू आहे, असे त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले आहे. राहुल गांधींच्या मते, मतदानानंतर विरोध करणाऱ्या आवाजांना धमकावणे, ठार मारणे आणि संपवणे हे तृणमूल काँग्रेसचे वैशिष्ट्य बनले आहे.

हा हिंसाचार म्हणजे राजकीय सूड: राहुल गांधी
राहुल गांधी म्हणाले की, मतदानाच्या दिवसानंतर लगेचच झालेल्या हिंसाचारातून राजकीय सूड आणि प्रतिशोधाचे एक अत्यंत चिंताजनक स्वरूप समोर आले आहे. आपल्या पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, विरोधी आवाज दाबण्यासाठी बंगालमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या हिंसक पद्धती एका सुदृढ लोकशाहीसाठी अत्यंत हानिकारक आहेत. आपल्या पक्षाच्या परंपरेचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, काँग्रेसने नेहमीच संविधान आणि अहिंसेचा मार्ग निवडला आहे.

गुन्हेगारांना अटक आणि कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईची मागणी
दिवंगत कार्यकर्त्याला श्रद्धांजली वाहताना राहुल गांधी यांनी प्रशासनासमोर आपल्या मागण्याही मांडल्या. त्यांनी मागणी केली की, देबदीप चॅटर्जी यांच्या हत्येसाठी जबाबदार असलेल्या सर्वांना तात्काळ अटक करून कठोर शिक्षा देण्यात यावी. तसेच, सरकारने पीडित कुटुंबीयांना पूर्ण सुरक्षा पुरवावी आणि पुरेशी नुकसान भरपाई सुनिश्चित करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

