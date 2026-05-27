मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जोसेफ विजय यांचा पहिला दिल्ली दौरा; पीएम मोदींसोबतच्या २५ मिनिटांच्या बैठकीने राजकीय वर्तुळाचे वेधले लक्ष

Updated On: May 27, 2026 | 07:12 PM IST
सारांश

মুখ্যমন্ত্রীপদাची সূत্रे হाती घेतल्यानंतर, विजय यांनी बुधवारी पहिल्यांदाच देशाची राजधानी दिल्लीला भेट दिली; तिथे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांची भेट घेतली.

  • तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ‘थलपती’ विजय यांची पंतप्रधान मोदींशी पहिली भेट
  • २५ मिनिटांच्या चर्चेत राज्यासाठी काय मागितलं?
दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज सुपरस्टार आणि आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय आपल्या या नव्या भूमिकेत पूर्णपणे ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये असल्याचे दिसून येत आहेत. मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, विजय यांनी बुधवारी पहिल्यांदाच देशाची राजधानी दिल्लीला भेट दिली; तिथे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांची भेट घेतली. तामिळनाडूचे भविष्यकालीन राजकारण आणि केंद्र-राज्य संबंधांच्या संदर्भात, या भेटीला अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.

विशिष्ट अजेंड्यासह झालेली २५ मिनिटांची भेट

बुधवारी सकाळी दिल्लीत दाखल झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री विजय यांनी सर्वप्रथम मध्य दिल्लीत स्थित असलेल्या ‘तामिळनाडू हाऊस’ला भेट दिली. पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबतची त्यांची नियोजित भेट सायंकाळी ४:३० वाजता ‘सेवा तीर्थ’ येथे पार पडली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दोन नेत्यांमधील चर्चा साधारणपणे २५ मिनिटे चालली. या भेटीबाबतचे संपूर्ण अधिकृत तपशील अद्याप सार्वजनिक करण्यात आले नसले, तरी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मिळालेल्या संकेतांवरून असे दिसते की, विजय यांनी पंतप्रधानांसमोर तामिळनाडूसाठीच्या प्रमुख मागण्यांची एक सविस्तर यादी सादर केली यात अशा मुद्द्यांचा समावेश होता जे दीर्घकाळापासून केंद्र सरकारकडे प्रलंबित होते.

केंद्राकडून सहकार्याची अपेक्षा

दिल्ली दौऱ्यादरम्यान, राज्याच्या विकास उपक्रमांसाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक आणि प्रशासकीय पाठिंबा मिळवणे हे विजय यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पंतप्रधानांसोबतची ही पहिलीच भेट तामिळनाडूच्या विकासासाठी एक नवा मार्ग प्रशस्त करू शकते. या दौऱ्यात मुख्यमंत्री विजय हे इतरही अनेक ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे; या संभाव्य भेटींमुळे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळातील हालचालींना वेग आला आहे.

चित्रपटसृष्टीतील ‘सुपरस्टार’ ते राजकारणातील ‘नायक’

थलपती विजय यांचा राजकारणातील प्रवेश आणि त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेसारखाच भासतो. साधारणपणे दोन वर्षांपूर्वी, त्यांनी आपल्या ‘टीव्हीके’ (TVK) या पक्षासह राजकारणाच्या विश्वात पाऊल ठेवले होते. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाने अत्यंत प्रभावी कामगिरी केली; ज्यानंतर आता ते, गेल्या अनेक दशकांत राज्यात स्थापन झालेल्या पहिल्याच आघाडी सरकारचे नेतृत्व करत आहेत. या विजयानंतर, पंतप्रधान मोदी यांनीही समाजमाध्यमांद्वारे विजय यांचे अभिनंदन केले होते आणि त्यांना केंद्राकडून पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते.

पदभार स्वीकारताच त्वरित उचललेली निर्णायक पावले

पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच, विजय यांनी प्रशासकीय आणि धोरणात्मक अशा दोन्ही स्तरांवर अनेक ठाम निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. अलीकडेच, त्यांनी ७० वर्षे जुन्या एका नियमात सुधारणा करून तामिळ चित्रपटसृष्टीला मोठा दिलासा दिला आहे; या सुधारित नियमानुसार, चित्रपटगृहांना आता दिवसाला पाच शो दाखवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हे निर्णय, तसेच जनतेप्रती त्यांनी दर्शवलेले विविध ‘सद्भावपूर्ण हावभाव’, सध्या समाजमाध्यमांवर जोरदार चर्चेचा विषय बनले आहेत.

