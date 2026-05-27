मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जोसेफ विजय यांचा पहिला दिल्ली दौरा; पीएम मोदींसोबतच्या २५ मिनिटांच्या बैठकीने राजकीय वर्तुळाचे वेधले लक्ष

बुधवारी सकाळी दिल्लीत दाखल झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री विजय यांनी सर्वप्रथम मध्य दिल्लीत स्थित असलेल्या ‘तामिळनाडू हाऊस’ला भेट दिली. पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबतची त्यांची नियोजित भेट सायंकाळी ४:३० वाजता ‘सेवा तीर्थ’ येथे पार पडली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दोन नेत्यांमधील चर्चा साधारणपणे २५ मिनिटे चालली. या भेटीबाबतचे संपूर्ण अधिकृत तपशील अद्याप सार्वजनिक करण्यात आले नसले, तरी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मिळालेल्या संकेतांवरून असे दिसते की, विजय यांनी पंतप्रधानांसमोर तामिळनाडूसाठीच्या प्रमुख मागण्यांची एक सविस्तर यादी सादर केली यात अशा मुद्द्यांचा समावेश होता जे दीर्घकाळापासून केंद्र सरकारकडे प्रलंबित होते.
Today, at the Prime Minister’s Office in New Delhi, the Chief Minister of Tamil Nadu, C Joseph Vijay, met with and spoke to Prime Minister Narendra Modi, as a mark of respect. (Pics: CMO) pic.twitter.com/7zBgVfl6fi — ANI (@ANI) May 27, 2026
दिल्ली दौऱ्यादरम्यान, राज्याच्या विकास उपक्रमांसाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक आणि प्रशासकीय पाठिंबा मिळवणे हे विजय यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पंतप्रधानांसोबतची ही पहिलीच भेट तामिळनाडूच्या विकासासाठी एक नवा मार्ग प्रशस्त करू शकते. या दौऱ्यात मुख्यमंत्री विजय हे इतरही अनेक ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे; या संभाव्य भेटींमुळे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळातील हालचालींना वेग आला आहे.
थलपती विजय यांचा राजकारणातील प्रवेश आणि त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेसारखाच भासतो. साधारणपणे दोन वर्षांपूर्वी, त्यांनी आपल्या ‘टीव्हीके’ (TVK) या पक्षासह राजकारणाच्या विश्वात पाऊल ठेवले होते. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाने अत्यंत प्रभावी कामगिरी केली; ज्यानंतर आता ते, गेल्या अनेक दशकांत राज्यात स्थापन झालेल्या पहिल्याच आघाडी सरकारचे नेतृत्व करत आहेत. या विजयानंतर, पंतप्रधान मोदी यांनीही समाजमाध्यमांद्वारे विजय यांचे अभिनंदन केले होते आणि त्यांना केंद्राकडून पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते.
पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच, विजय यांनी प्रशासकीय आणि धोरणात्मक अशा दोन्ही स्तरांवर अनेक ठाम निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. अलीकडेच, त्यांनी ७० वर्षे जुन्या एका नियमात सुधारणा करून तामिळ चित्रपटसृष्टीला मोठा दिलासा दिला आहे; या सुधारित नियमानुसार, चित्रपटगृहांना आता दिवसाला पाच शो दाखवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हे निर्णय, तसेच जनतेप्रती त्यांनी दर्शवलेले विविध ‘सद्भावपूर्ण हावभाव’, सध्या समाजमाध्यमांवर जोरदार चर्चेचा विषय बनले आहेत.
