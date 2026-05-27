Anik Dutta Death : सिनेसृष्टीचे मोठे नुकसान; सहाव्या मजल्यावरून कोसळून प्रसिद्ध फिल्ममेकरचे निधन! कोलकात्यात घडली दुर्घटना

Updated On: May 27, 2026 | 07:10 PM IST
बंगाली चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ दिग्दर्शक Anik Dutta यांचे वयाच्या ५८ व्या वर्षी निधन झाले असून, त्यांच्या जाण्याने सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. कोलकात्यातील राहत्या इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावरून पडल्यामुळे ते गंभीर जखमी झाले होते. उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र डॉक्टरांचे प्रयत्न अपुरे ठरले.

फोटो सौजन्य - Social Media

  • इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावरून पडल्यामुळे ते गंभीर जखमी झाले.
  • त्यांनी दिग्दर्शकासोबत गीतकार आणि प्लेबॅक सिंगर म्हणूनही काम केले होते.
  • शवाचे शवविच्छेदन 28 मे रोजी करण्यात येणार
भारतीय सिनेसृष्टीत कधीही भरून न निघणारी पोकळी पडली आहे. बंगाली चित्रपटसृष्टीतून अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. बंगाली सिनेमाविश्वाने एक अष्टपैलू फिल्ममेकर गमावला आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते Anik Dutta यांनी वयाच्या अवघ्या 58 व्या वर्षी शेवटचा श्वास घेतला आहे. कोलकाता येथे स्थित त्यांच्या राहत्या घरी दुर्दैवी घटना      घडली आहे. इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावरून पडल्यामुळे ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी हॉस्पिटलकडे हलवण्यात आले. परंतु, डॉक्टरांचे प्रयत्न अपुरे ठरले. यादरम्यान, त्यांचे निधन झाले.

या घटनेनंतर कोलकाता पोलिसांच्या होमिसाईड विभागाने घटनास्थळाची पहाणी केली आहे. हे प्रकरण नक्की अपघात होता की कटकारस्थान की आणखीन काही? याचा तपास सुरु करण्यात आला आहे. त्यांच्या शवाचे शवविच्छेदन 28 मे रोजी करण्यात येणार आहे. तसेच उद्या त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येईल.

Anik Dutta यांनी २०१२ मध्ये Bhooter Bhabishyat या हॉरर-कॉमेडी चित्रपटातून दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केले होते. या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला होता. त्यांनी दिग्दर्शनासोबतच कथा आणि पटकथा लेखनाची जबाबदारीही सांभाळली होती. त्यानंतर त्यांनी Astonishing Lamp, Meghnadbodh Rohoshyo, Bhobishyoter Bhoot, Borunbabur Bondhu, Aparajito आणि Joto Kando Kolkatatei यांसारख्या चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले.

विशेष म्हणजे Aparajito या चित्रपटासाठी त्यांनी दिग्दर्शकासोबत गीतकार आणि प्लेबॅक सिंगर म्हणूनही काम केले होते. या चित्रपटाला २०२२ मध्ये राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते. सध्या ते या चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागावर काम करत होते. मात्र त्यांच्या अचानक निधनामुळे हे काम अधुरे राहिले आहे. त्यांच्या निधनामुळे बंगाली चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली असून, अनेक कलाकार आणि चाहत्यांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Published On: May 27, 2026 | 07:10 PM

