SRH vs RR Eliminator: पॅट कमिन्स वैभव सूर्यवंशीला घाबरला, म्हणाला, ‘त्यासाठी प्लॅन A, B, C तयार आहे…’

कमिन्सने एलिमिनेटरवर एक महत्त्वपूर्ण विधान केले
कमिन्सने जिओस्टारशी बोलताना म्हणाला की, “मला वाटते की ज्या गोष्टींमुळे तुम्ही अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचलात, त्यापैकी बऱ्याच गोष्टी तशाच ठेवायच्या असतात. पण थोडा जास्त दबाव असतो, थोडी जास्त धाकधूक असते, त्यामुळे तुम्हाला ते स्वीकारायचे असते. मी नेहमी विचार करतो की, ‘तुम्ही त्या सामन्याकडे कसे पाहाल जेणेकरून तुम्हाला कोणतीही खंत वाटणार नाही?’ अंतिम सामन्यात उतरताना माझी हीच मानसिकता असते.”
राजस्थानविरुद्ध आक्रमक खेळाची गरज
यावेळी कमिन्स म्हणाला, “अति सावध राहण्याऐवजी अधिक आक्रमक राहण्याचा प्रयत्न करा. हे विजेतेपद जिंकण्यासाठी आम्हाला सलग तीन सामने जिंकावे लागतील. आम्ही संपूर्ण हंगामात यापेक्षा जास्त सामने जिंकले आहेत. एका वेळी तर आम्ही सलग पाच सामने जिंकले होते, त्यामुळे हे शक्य आहे. हे असे संघ आहेत ज्यांना आम्ही खूप चांगल्या प्रकारे ओळखतो. त्यामुळे, हो, हे सोपे नसेल, पण मला वाटते की आम्ही हे करू शकतो.”
कमिन्सने मांडले मत
या हंगामात SRH ने RR विरुद्धचे दोन्ही लीग सामने जिंकले असले तरी, लीग टप्प्यात RR ला दोनदा हरवणे एलिमिनेटरमध्ये फायद्याचे ठरेल का, यावर कमिन्सने आपले मत मांडले. कमिन्स म्हणाला, “अर्थातच, तुम्ही नव्याने सुरुवात करत आहात, पण तुम्ही नेहमीच तुमच्या आधीच्या सामन्यांमधून शिकता. आम्ही त्यांच्याविरुद्ध दोन सामने खेळलो आहोत. आम्ही त्यांच्या अनेक खेळाडूंना चांगले पाहिले आहे. आमच्या अनेक खेळाडूंना ते सामने आठवतात ज्यात त्यांना यश मिळाले होते आणि अंतिम सामन्यात ते त्यावर अवलंबून राहू शकतात.”
वैभवसाठी वेगळी योजना
वैभव सूर्यवंशीसाठी मात्र एक वेगळीच योजना आखण्यात आली होती. वैभव सूर्यवंशीसाठी गोलंदाजीची योजना आखण्याबाबत एसआरएचचा कर्णधार म्हणाला, “एक गोलंदाज म्हणून, नेहमी संतुलन साधणे, आपण काय चांगले करतो आणि आपल्या बलस्थानांनुसार कशी गोलंदाजी करायची हे समजून घेणे महत्त्वाचे असते. पण जेव्हा प्रत्येक संघात असे एक-दोन खेळाडू असतात जे प्रतिस्पर्ध्याकडून सामना हिसकावून घेऊ शकतात, तेव्हा तुम्ही ‘प्लॅन बी’ किंवा ‘प्लॅन सी’ वर काम करण्यासाठी थोडा जास्त वेळ घालवता. त्यामुळे, हो, आमच्याकडे त्याच्यासाठी एक योजना असेल. जरी त्याने मागच्या वेळी आमच्याविरुद्ध शतक झळकावले असले तरी, मला असे वाटले की काही वेळा आम्ही त्याच्याविरुद्ध खरोखरच चांगली गोलंदाजी केली आणि त्याला शांत ठेवले. इतर वेळी, तो आम्हाला चकमा देत होता. त्यामुळे, आम्ही या सगळ्यातून शिकू.”