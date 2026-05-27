  Srh Vs Rr Live Scorecard Eliminator Pat Cummins Choose Bowl First Against Rajasthan Royals

SRH Vs RR Live Scorecard: पॅट कमिन्सने जिंकली नाणेफेक; राजस्थानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी करणार

Updated On: May 27, 2026 | 07:02 PM IST
सारांश

दोन्ही संघांसाठी आजचा सामना अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. फायनलमध्ये जाण्यासाठी दोन्ही संघांना विजय अनिवार्य आहे. एसआरएच आणि राजस्थानच्या संघातील अनेक खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये असल्याने आजचा सामना रोमांचक होणार आहे.

SRH Vs RR Live Scorecard: पॅट कमिन्सने जिंकली नाणेफेक; राजस्थानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी करणार

SRH Vs RR Live Streaming (फोटो- सोशल मिडिया)

विस्तार

एसआरएच अन् राजस्थान रॉयल्समध्ये आज एलिमिनेटर सामना 
न्यू चंदीगड क्रिकेट स्टेडियमवर दोन्ही संघ भिडणार 
वैभव सूर्यवंशी अन् अभिषेक शर्माच्या कामगिरीकडे लक्ष

Tata IPL 2026 SRH vs RR Eliminator Live Updates: थोड्याच वेळात न्यू चंदीगड स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात एलिमिनेटर सामना होणार आहे. दोन्ही संघांसाठी आजचा (IPL 2026) सामना अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. फायनलमध्ये जाण्यासाठी दोन्ही संघांना विजय अनिवार्य आहे. दरम्यान नुकताच टॉस पार पडला. एसआरएचने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एसआरएचच्या संघात अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासेन, इशान किशन, प्रफुल हिंगे, पॅट कमीन्स, नितीश कुमार रेड्डी हे खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये खेळत आहेत. तर राजस्थान रॉयल्सकडून वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयस्वाल, ध्रुव जुरेल,  ्आर्चर, रियान पराग हे खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये खेळत आहे. त्यामुळे आजचा सामना हाय स्कोअरिंग होण्याची शक्यता आहे.

आजचा सामना हा अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. आजच्या सामन्यात जो संघ पराभूत होईल तो संघ आयपीएल 2026 स्पर्धेच्या बाहेर पडणार आहे. तसेच आजचा सामना जिंकणारा संघ क्वालिफायर 1 मध्ये पराभूत झालेल्या संघाशी खेळणार आहे. त्यातून जिंकणारा संघ अहमदाबादमध्ये आरसीबीविरुद्ध 31 मे रोजी खेळणार आहे.

Kagiso Rabada चा ‘रॉकस्टार’ परफॉर्मन्स! ‘हा’ रेकॉर्ड करत क्रिकेटविश्वाला केले थक्क

काय आहे आजचा पीच रिपोर्ट? 

आयपीएल 2026 मध्ये चेस करणारे संघ जास्त प्रमाणात जिंकल्याचे पाहायला मिळाले आहे. या ठिकाणी खेळवण्यात आलेले सर्व सामने चेस करताना जिंकले गेले आहेत. आजच्या सामन्यात टॉस जिंकून कर्णधार प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेईल यात शंका नाही. सुरुवातीच्या ६ ओव्हर्समध्ये फलंदाज मोठे फटके मारतात. मात्र त्यानंतर या ठिकाणी खेळपट्टी स्लो होऊ शकते. आज चंदीगडमध्ये तापमान 30 अंश सेल्सिअसच्या आसपास  राहू शकते. पावसाची कोणतीही शक्यता नसल्याने आज चाहत्यांना पूर्ण सामना पाहण्याचा आनंद मिळणार आहे.

RR Vs SRH Pitch Report: टॉस जिंकला तो संघ थेट…; काय आहे खेळपट्टीचा अहवाल, कोणाचा होणार गेम?

राजस्थानची प्लेइंग इलेव्हन: यशस्वी जयस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), दासुन शनाका, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, शुभम दुबे, रवींद्र जडेजा/रवी बिश्नोई, नंद्रे बर्गर, यशराज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा.

हैदराबादची प्लेइंग इलेव्हन: अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन (यष्टीरक्षक), हेन्रिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, सलील अरोरा, स्मरण रविचंद्रन, पॅट कमिन्स (कर्णधार), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल/प्रफुल हिंगे, इशान मलिंगा, साकिब हुसैन.

संबंधित बातम्या

SRH Vs RR Live: नुसता राडा! Vaibhav Suryvanshi ने कमिन्सला फोडला घाम, केवळ 15 बॉलमध्ये…
SRH Vs RR Live: नुसता राडा! Vaibhav Suryvanshi ने कमिन्सला फोडला घाम, केवळ 15 बॉलमध्ये…

SRH vs RR Eliminator: वैभव सूर्यवंशीने अवघ्या 15 व्या वर्षी मोडला द ग्रेट 'ख्रिस गेल'चा रेकॉर्ड, ठरला सर्वात तरूण खेळाडू
SRH vs RR Eliminator: वैभव सूर्यवंशीने अवघ्या 15 व्या वर्षी मोडला द ग्रेट ‘ख्रिस गेल’चा रेकॉर्ड, ठरला सर्वात तरूण खेळाडू

RCB vs GT: 'हा अत्यंत बकवास आणि मूर्खपणाचा प्रश्न आहे…' का भडकला ग्लेन फिलिप्स, पत्रकार परिषदेत नक्की काय विचारलं
RCB vs GT: ‘हा अत्यंत बकवास आणि मूर्खपणाचा प्रश्न आहे…’ का भडकला ग्लेन फिलिप्स, पत्रकार परिषदेत नक्की काय विचारलं

SRH vs RR Eliminator: पॅट कमिन्स वैभव सूर्यवंशीला घाबरला, म्हणाला, 'त्यासाठी प्लॅन A, B, C तयार आहे…'
SRH vs RR Eliminator: पॅट कमिन्स वैभव सूर्यवंशीला घाबरला, म्हणाला, ‘त्यासाठी प्लॅन A, B, C तयार आहे…’

US-Iran War: संपूर्ण जग ट्रम्प यांच्या महत्त्वाच्या शिखर परिषदेकडे लक्ष ठेवून; आता तरी बदलणार का मध्य-पूर्वेतील युद्धाची दिशा?

US-Iran War: संपूर्ण जग ट्रम्प यांच्या महत्त्वाच्या शिखर परिषदेकडे लक्ष ठेवून; आता तरी बदलणार का मध्य-पूर्वेतील युद्धाची दिशा?

May 27, 2026 | 08:10 PM
Pushkar Jog : लोकं म्हणतात "Cannes ला पैसे देऊन गेला" अभिनेत्याने Trollers ला दिले उत्तर! काय म्हणाला पुष्कर?

Pushkar Jog : लोकं म्हणतात “Cannes ला पैसे देऊन गेला” अभिनेत्याने Trollers ला दिले उत्तर! काय म्हणाला पुष्कर?

May 27, 2026 | 07:56 PM
MLC Election 2026: "कठीण पेपर संपलाय, आता फक्त…", अमित शाहा यांच्या भेटीनंतर मुख्यमत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं! म्हणाले…

MLC Election 2026: “कठीण पेपर संपलाय, आता फक्त…”, अमित शाहा यांच्या भेटीनंतर मुख्यमत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं! म्हणाले…

May 27, 2026 | 07:51 PM
भारतीय स्टील उद्योगाला मिळणार मोठं बळ! नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा 'सुफी'सोबत सामंजस्य करार

भारतीय स्टील उद्योगाला मिळणार मोठं बळ! नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा ‘सुफी’सोबत सामंजस्य करार

May 27, 2026 | 07:50 PM
काय आहे गाडीत पेट्रोल-डीझेल टाकायचं परफेक्ट टाईम? या व्हायरल गोष्टीचं सत्य जाणून घ्या

काय आहे गाडीत पेट्रोल-डीझेल टाकायचं परफेक्ट टाईम? या व्हायरल गोष्टीचं सत्य जाणून घ्या

May 27, 2026 | 07:49 PM
WiFi Tips: सुपरफास्ट इंटरनेट पाहिजे? राउटरपासून लांब ठेवा या वस्तू … 90 टक्के लोकांना माहितीच नाही

WiFi Tips: सुपरफास्ट इंटरनेट पाहिजे? राउटरपासून लांब ठेवा या वस्तू … 90 टक्के लोकांना माहितीच नाही

May 27, 2026 | 07:45 PM
Bahrain Shia: 'संयुक्त अरब अमिरातीपासून बहरीनपर्यंत जलद कारवाई…', इराण युद्धानंतर आखाती प्रदेशात शिया मुस्लिमांच्या अडचणी वाढल्या

Bahrain Shia: ‘संयुक्त अरब अमिरातीपासून बहरीनपर्यंत जलद कारवाई…’, इराण युद्धानंतर आखाती प्रदेशात शिया मुस्लिमांच्या अडचणी वाढल्या

May 27, 2026 | 07:44 PM

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: 'शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा' – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM