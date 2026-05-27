SRH Vs RR Live Scorecard: पॅट कमिन्सने जिंकली नाणेफेक; राजस्थानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी करणार

एसआरएच अन् राजस्थान रॉयल्समध्ये आज एलिमिनेटर सामना
न्यू चंदीगड क्रिकेट स्टेडियमवर दोन्ही संघ भिडणार
वैभव सूर्यवंशी अन् अभिषेक शर्माच्या कामगिरीकडे लक्ष
Tata IPL 2026 SRH vs RR Eliminator Live Updates: थोड्याच वेळात न्यू चंदीगड स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात एलिमिनेटर सामना होणार आहे. दोन्ही संघांसाठी आजचा (IPL 2026) सामना अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. फायनलमध्ये जाण्यासाठी दोन्ही संघांना विजय अनिवार्य आहे. दरम्यान नुकताच टॉस पार पडला. एसआरएचने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एसआरएचच्या संघात अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासेन, इशान किशन, प्रफुल हिंगे, पॅट कमीन्स, नितीश कुमार रेड्डी हे खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये खेळत आहेत. तर राजस्थान रॉयल्सकडून वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयस्वाल, ध्रुव जुरेल, ्आर्चर, रियान पराग हे खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये खेळत आहे. त्यामुळे आजचा सामना हाय स्कोअरिंग होण्याची शक्यता आहे.
आजचा सामना हा अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. आजच्या सामन्यात जो संघ पराभूत होईल तो संघ आयपीएल 2026 स्पर्धेच्या बाहेर पडणार आहे. तसेच आजचा सामना जिंकणारा संघ क्वालिफायर 1 मध्ये पराभूत झालेल्या संघाशी खेळणार आहे. त्यातून जिंकणारा संघ अहमदाबादमध्ये आरसीबीविरुद्ध 31 मे रोजी खेळणार आहे.
Kagiso Rabada चा ‘रॉकस्टार’ परफॉर्मन्स! ‘हा’ रेकॉर्ड करत क्रिकेटविश्वाला केले थक्क
काय आहे आजचा पीच रिपोर्ट?
आयपीएल 2026 मध्ये चेस करणारे संघ जास्त प्रमाणात जिंकल्याचे पाहायला मिळाले आहे. या ठिकाणी खेळवण्यात आलेले सर्व सामने चेस करताना जिंकले गेले आहेत. आजच्या सामन्यात टॉस जिंकून कर्णधार प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेईल यात शंका नाही. सुरुवातीच्या ६ ओव्हर्समध्ये फलंदाज मोठे फटके मारतात. मात्र त्यानंतर या ठिकाणी खेळपट्टी स्लो होऊ शकते. आज चंदीगडमध्ये तापमान 30 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहू शकते. पावसाची कोणतीही शक्यता नसल्याने आज चाहत्यांना पूर्ण सामना पाहण्याचा आनंद मिळणार आहे.
RR Vs SRH Pitch Report: टॉस जिंकला तो संघ थेट…; काय आहे खेळपट्टीचा अहवाल, कोणाचा होणार गेम?
राजस्थानची प्लेइंग इलेव्हन: यशस्वी जयस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), दासुन शनाका, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, शुभम दुबे, रवींद्र जडेजा/रवी बिश्नोई, नंद्रे बर्गर, यशराज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा.
हैदराबादची प्लेइंग इलेव्हन: अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन (यष्टीरक्षक), हेन्रिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, सलील अरोरा, स्मरण रविचंद्रन, पॅट कमिन्स (कर्णधार), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल/प्रफुल हिंगे, इशान मलिंगा, साकिब हुसैन.