  • Parbhani Reserve Constituencies For Policemen Like Teachers Demands Former Police Personnel Association

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Updated On: May 26, 2026 | 08:17 PM IST
सारांश

राज्यामध्ये शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सात शिक्षक मतदार संघाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शिक्षक प्रतिनिधी आमदार झाल्यामुळे शिक्षकांचे प्रश्न शासनात दरबारी सोडवले जातात शिक्षकांवर होणारा अन्याय दूर केला जातो.

विस्तार

राज्यामध्ये शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सात शिक्षक मतदार संघाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शिक्षक प्रतिनिधी आमदार झाल्यामुळे शिक्षकांचे प्रश्न शासनात दरबारी सोडवले जातात शिक्षकांवर होणारा अन्याय दूर केला जातो. त्याचप्रमाणे राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निवृत्त पोलीस कर्मचारी आहेत आणि कार्यरत पोलीस कर्मचारी आहेत पण यांचे प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत पाचव्या वेतन आयोगानंतर पोलीस कर्मचाऱ्यांना कसल्याही प्रकारची पगार वाढ झाली नाही त्यामुळे शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांचे देखील राज्यांमध्ये सात मतदारसंघ राखीव करावे पोलिसांचे प्रतिनिधी जेव्हा विधिमंडळात जातील तेव्हा ते पोलिसांचे प्रश्न सोडवतील असे देखील या संघटनेच्या प्रतिनिधीतून सांगण्यात आले.

Published On: May 26, 2026 | 08:16 PM

