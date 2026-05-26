Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

पूनम एस्टेट परिसरातील वादाचे प्रकरण आता अधिकच तापले असून एका युवकावर ब्लेड हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना Sandeep Rane यांनी शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करावी तसेच दोषींवर कठोर पावले उचलावीत, असेही त्यांनी म्हटले.
पूनम एस्टेट परिसरातील वादाचे प्रकरण आता अधिकच तापले असून एका युवकावर ब्लेड हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना Sandeep Rane यांनी शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करावी तसेच दोषींवर कठोर पावले उचलावीत, असेही त्यांनी म्हटले.