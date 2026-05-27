Pinarayi Vijayan: केरळमध्ये मोठा राडा! माजी मुख्यमंत्री विजयन यांच्या घरावर ईडीची छापेमारी; संतापलेल्या समर्थकांचा ED टीमवर दगडफेक

छापे टाकण्यासाठी आलेल्या पथकावर विजयन यांच्या समर्थकांनी दगडफेक केली. प्राप्त माहितीनुसार, ईडीने बुधवारी केरळभर सुमारे १० ठिकाणी एकाच वेळी शोधमोहीम राबवली. यामध्ये तिरुवनंतपुरम येथील पिनराई विजयन यांचे भाड्याचे निवासस्थान, कन्नूर येथील त्यांचे मूळ घर आणि त्यांची कन्या वीणा विजयन यांचे निवासस्थान यांचा समावेश होता.
छापेमारी सुरू असताना, CPM कार्यकर्त्यांनी निदर्शनेही केली. छापे पूर्ण करून ईडीचे पथक बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असताना, विजयन यांच्या समर्थकांनी त्यांना थेट प्रवेशद्वारावरच अडवले. काही ठिकाणी ईडीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली, ज्यामुळे तिथे तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, काही आंदोलकांनी तर ईडीच्या वाहनांचा मार्ग रोखण्याचाही प्रयत्न केला.
#WATCH | Delhi: Police detain CPI(M) General Secretary MA Baby and other party workers while they were holding a protest over the ED raid at the residence of former CM Pinarayi Vijayan, in Thiruvananthapuram. The central agency carried out searches at 10 premises in Keralam,… pic.twitter.com/QSENTu8Fj9 — ANI (@ANI) May 27, 2026
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी, पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी पुढे येऊन समर्थकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. ईडीचे पथक आणि समर्थकांमध्ये झटापट झाली, ज्यामध्ये त्यांच्या वाहनांच्या काचा फोडण्यात आल्या. बराच वेळ चाललेल्या या गोंधळानंतर, अखेर त्या पथकाला घटनास्थळावरून सुखरूप बाहेर काढण्यात आले आणि पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले.
विजयन यांची कन्या टी. वीणा विजयन आणि त्यांची कंपनी ‘एक्झालॉजिक सोल्युशन्स’ यांच्यावर असा आरोप आहे की, ‘कोचीन मिनरल्स अँड रुटाईल लिमिटेड’ (CMRL) या कंपनीने त्यांना सुमारे १.७२ कोटी रुपयांचे एकूण पेमेंट केले, मात्र त्याबदल्यात त्यांना कोणतीही सेवा पुरवण्यात आली नाही. ईडी या प्रकरणाचा तपास ‘मनी लाँडरिंग’च्या (पैशांच्या अफरातफरीच्या) दृष्टीकोनातून करत आहे. प्राप्त माहितीनुसार, हे प्रकरण २०२४ मध्ये नोंदवण्यात आले होते. CMRL ने दाखल केलेली आणि ईडीचा तपास थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर, ईडीने आपल्या कारवाईचा वेग वाढवला.
CPM च्या नेत्यांनी या कारवाईचे वर्णन ‘राजकीय हेतूने प्रेरित’ आणि ‘सूडाच्या भावनेतून’ केलेली कारवाई असे केले आहे. पक्षाचे सरचिटणीस एम.ए. बेबी यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना धाकदपटशा करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करत आहे. दरम्यान, काँग्रेस पक्षानेच ईडीच्या कारवाईला चिथावणी दिली होती, असे सुचवणारे आरोप काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी फेटाळून लावले.
