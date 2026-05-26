Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वसई-विरारच्या राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला आहे. बहुजन विकास आघाडीच्या ७१ मतांवर सर्व पक्षांचे लक्ष लागले असून शिवसेना शिंदे गटाकडून या मतांसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे. स्थानिक पातळीवर राजकीय बैठका, संपर्क मोहीम आणि रणनीती आखण्यास सुरुवात झाली असून आगामी निवडणुकीत या मतांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे वसई-विरारमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वसई-विरारच्या राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला आहे. बहुजन विकास आघाडीच्या ७१ मतांवर सर्व पक्षांचे लक्ष लागले असून शिवसेना शिंदे गटाकडून या मतांसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे. स्थानिक पातळीवर राजकीय बैठका, संपर्क मोहीम आणि रणनीती आखण्यास सुरुवात झाली असून आगामी निवडणुकीत या मतांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे वसई-विरारमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.