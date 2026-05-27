Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

जगभरात विकली जाणारी प्रत्येक चौथी कार इलेक्ट्रिक! या देशांमध्ये सर्वात जास्त डिमांड

Updated On: May 27, 2026 | 06:25 PM IST
जाहिरात
सारांश

जगभरातल्या रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक कार आता फक्त भविष्यच नाही तर वर्तमान बनत चालल्या आहेत. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA) च्या लेटेस्ट रिपोर्ट नुसार, जगभरात इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीची संख्या 2 करोडच्या पुढे गेली आहे. विशेष म्हणजे 2025 मध्ये जगात विकली जाणारी प्रत्येक चौथी कार ही इलेक्ट्रिक आहे.

जगभरात विकली जाणारी प्रत्येक चौथी कार इलेक्ट्रिक! या देशांमध्ये सर्वात जास्त डिमांड

(फोटो सौजन्य-ChatGPT)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

जगभरात इलेक्ट्रिक कार वापरण्यावर बराच जोर दिला जात आहे. याचा परिणाम पण तसाच समोर येत आहे.  २०२५ मध्ये मोठ्या संख्येने लोकांनी इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी केल्या आहेत. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या ग्लोबल ईवी आउटलुक 2026 च्या मते ही विक्री २०२५ सालच्या २० टक्क्यांनी वाढली आहे.

२०२५ मध्ये इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीने २ करोडचा आकडा पार केलं आहे. जगभरात विकल्या जाणाऱ्या सगळ्या कारमध्ये २५ टक्के इलेक्ट्रिक कार आहेत.  याचा हाही अर्थ आहे कि जगभरात विकल्या जाणारी प्रत्येक चौथी कार ही इलेक्ट्रिक आहे. हे जागतिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीचं मोठ यश म्हणाव लागेल.

इलेक्ट्रिक कार चालवताना बॅटरी आपोआप होणार चार्ज? काय आहे ‘हे’ जादुई फिचर?

बॅटरी EV आणि प्लग-इन EV दोन्हींचा आहे समावेश

काही वर्षांपूर्वी पर्यंत इलेक्ट्रिक कार हे मोजक्या लोकांचं साधन आहे असं समजलं जायचं. पण आता या कार मुख्य प्रवाहात आल्या आहेत आणि यांच्या दमदार अस्तित्त्वाला नाकारलं जाऊ शकत नाही. तरीही इलेक्ट्रिक कारच्या मागण्या प्रत्येक मार्केटमध्ये सारख्या नाहीयेत. काही मार्केट मध्ये याला चांगली मागणी आहे; तर काही मार्केटमध्ये आताच याची सुरुवात झाली आहे.

इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या ग्लोबल ईवी आउटलुक 2026 मध्ये ज्या 25 टक्के डेटाची गोष्ट केली आहे, त्यात बॅटरी एलेक्ट्रीकॅल व्हेईकल आणि प्लग-इन हाईब्रीड व्हेईकल हे दोन्हीही समाविष्ट आहेत. 2025 मध्ये झालेल्या  एकूण इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीमध्ये 65 टक्के इलेक्ट्रिक व्हेईकल आहे. म्हणजे ज्यांना चार्ज करून वापरता येते असे. याच्या शिवाय 35 टक्क्यांमध्ये रेंज एक्टेंडर आणि प्लग-इन हाइब्रिड दोन्ही समाविष्ट आहेत.

महागड्या इंधनापासून सुटका हवी? ‘या’ ५ इलेक्ट्रिक गाड्या पहा; कमी खर्चात देतात जबरदस्त मायलेज

सगळ्यात जास्त कोणत्या देशात विकल्या जात आहेत इलेक्ट्रिक कार

2025 मध्ये इलेक्ट्रिक व्हेईकल विक्रीमध्ये नॉर्वे देश सगळ्यात अव्वल आहे. या देशात विकल्या जाणार्या नवीन कार गाड्यांमध्ये 97 टक्के इलेक्ट्रिक आहेत. याच्या शिवाय डेनमार्क, स्वीडन, चीन आणि युनायटेड किंगडम असे देश आहेत, जिथे अर्ध्याहून जास्त विकल्या जाणार्या कार इलेक्ट्रिक आहेत. या देशांमध्ये इलेक्ट्रिक कारच्या विक्री अनुक्रमे 71%, 61%, 53% आणि 55% इतकी आहे.

भारताच्या मार्केटकडे पाहायला गेलं तर, इकडे इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री टू-व्हीलर आणि थ्री-व्हीलर मार्केट मध्ये झालीय. भारत 2025 मध्ये जगातला सर्वात मोठा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट राहिला होता. 2025 मध्ये देशात जवळजवळ 13 करोड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर विकल्या गेल्यात. तिथेच थ्री व्हीलरच्या विक्रीमध्येही भारत मोठ्या मार्केट मधून एक आहे.

Web Title: Electric cars demand

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 06:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतात Elon Musk ला मोठा झटका! ‘या’ इलेक्ट्रिक बाईकने Tesla ला बॅकफुटवर टाकले, १० पट अधिक विक्रीची नोंद
1

भारतात Elon Musk ला मोठा झटका! ‘या’ इलेक्ट्रिक बाईकने Tesla ला बॅकफुटवर टाकले, १० पट अधिक विक्रीची नोंद

या रॉयल एनफील्ड समोर बुलेट, हंटर, मिटीयोर पण पडली फिकी; हार्ले डेव्हिडसन, KTM तर जवळपासही नाही
2

या रॉयल एनफील्ड समोर बुलेट, हंटर, मिटीयोर पण पडली फिकी; हार्ले डेव्हिडसन, KTM तर जवळपासही नाही

Electric Car : इलेक्ट्रिक कार खरेदी पडणार महाग? टायर लवकर झिजण्याच्या कारणाने ग्राहक चिंतेत, खर्च वाचून उडतील होश
3

Electric Car : इलेक्ट्रिक कार खरेदी पडणार महाग? टायर लवकर झिजण्याच्या कारणाने ग्राहक चिंतेत, खर्च वाचून उडतील होश

Car Buying Tips : ऑटोमॅटिक कार खरेदी फायदेशीर की खर्चिक? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण गणित
4

Car Buying Tips : ऑटोमॅटिक कार खरेदी फायदेशीर की खर्चिक? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण गणित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जगभरात विकली जाणारी प्रत्येक चौथी कार इलेक्ट्रिक! या देशांमध्ये सर्वात जास्त डिमांड

जगभरात विकली जाणारी प्रत्येक चौथी कार इलेक्ट्रिक! या देशांमध्ये सर्वात जास्त डिमांड

May 27, 2026 | 06:25 PM
Vaibhav Mangle : मराठी कलाकरांना हिंदी सिनेमात घृणास्पद वागणूक? वैभव मांगलेंनी केला खुलासा; “आपल्याला घाटी म्हणून…”

Vaibhav Mangle : मराठी कलाकरांना हिंदी सिनेमात घृणास्पद वागणूक? वैभव मांगलेंनी केला खुलासा; “आपल्याला घाटी म्हणून…”

May 27, 2026 | 06:19 PM
Ratnagiri news : धरणात पाणी मुबलक, तरी कोळथरे ग्रामस्थांची पाण्यासाठी वणवण; पाईपलाईन दुरुस्तीकडे ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष?

Ratnagiri news : धरणात पाणी मुबलक, तरी कोळथरे ग्रामस्थांची पाण्यासाठी वणवण; पाईपलाईन दुरुस्तीकडे ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष?

May 27, 2026 | 06:11 PM
अजित पवारांच्या विमान अपघाताला ४ महिने पूर्ण; रोहित पवारांचा फडणवीस सरकारवर निशाणा, CID तपासावरही उपस्थित केले प्रश्न!

अजित पवारांच्या विमान अपघाताला ४ महिने पूर्ण; रोहित पवारांचा फडणवीस सरकारवर निशाणा, CID तपासावरही उपस्थित केले प्रश्न!

May 27, 2026 | 06:08 PM
Shivsena News: जालना जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांवर भगवा फडकवा; डॉ. श्रीकांत शिंदेंचे कार्यकर्त्यांना आदेश

Shivsena News: जालना जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांवर भगवा फडकवा; डॉ. श्रीकांत शिंदेंचे कार्यकर्त्यांना आदेश

May 27, 2026 | 06:04 PM
कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय! 80 कोटी लोकांना होणार फायदा, रेशन योजनेत ‘या’ तीन प्रमुख सुधारणा लागू

कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय! 80 कोटी लोकांना होणार फायदा, रेशन योजनेत ‘या’ तीन प्रमुख सुधारणा लागू

May 27, 2026 | 06:03 PM
Motilal Nagar redevelopment: मोतीलाल नगर पुनर्विकासावर नवा वाद; इस्टेटव्ह्यूकडून विकास समितीच्या आरोपांचे खंडन

Motilal Nagar redevelopment: मोतीलाल नगर पुनर्विकासावर नवा वाद; इस्टेटव्ह्यूकडून विकास समितीच्या आरोपांचे खंडन

May 27, 2026 | 05:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM