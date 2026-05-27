Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

मीरा रोड येथील पूनम एस्टेट क्लस्टर-1 परिसरात बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर आणलेल्या बकऱ्यांवरून निर्माण झालेला वाद गंभीर स्वरूप धारण केल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणात दोन समुदायांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सांगितले जात असून, परिस्थिती चिघळल्यानंतर विविध आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले. काही ठिकाणी मारहाणीच्या घटनांचाही आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून घटनेची चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रतिक्रिया देताना आमदार नरेंद्र मेहता यांनी भविष्यात अशा प्रकारचे वाद टाळण्यासाठी स्थानिक पातळीवर स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची गरज व्यक्त केली.
मीरा रोड येथील पूनम एस्टेट क्लस्टर-1 परिसरात बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर आणलेल्या बकऱ्यांवरून निर्माण झालेला वाद गंभीर स्वरूप धारण केल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणात दोन समुदायांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सांगितले जात असून, परिस्थिती चिघळल्यानंतर विविध आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले. काही ठिकाणी मारहाणीच्या घटनांचाही आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून घटनेची चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रतिक्रिया देताना आमदार नरेंद्र मेहता यांनी भविष्यात अशा प्रकारचे वाद टाळण्यासाठी स्थानिक पातळीवर स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची गरज व्यक्त केली.