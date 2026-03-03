KP Unnikrishnan passed away : केरळच्या राजकारणातील परखड आवाज हरपला; माजी केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन यांचे निधन

वयाशी संबंधित आजारांवर उपचार सुरु
मीडिया रिपोर्टनुसार, के.पी. उन्नीकृष्णन काही काळापासून वयाशी संबंधित आजारांनी ग्रस्त होते आणि कोझिकोड येथील एका खाजगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात शोककळा पसरली. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आणि म्हटले की, राज्याने एक ज्येष्ठ नेता गमावला आहे ज्याने वैचारिक ताकद आणि लोकशाही मूल्यांनी सार्वजनिक जीवन समृद्ध केले.
संसदेला विचारांचे व्यासपीठ मानणारे नेते
के.पी. उन्नीकृष्णन हे अशा नेत्यांच्या पिढीतील होते जे संसदेला केवळ संख्यांचा खेळ मानत नव्हते, तर विचार आणि तत्वांचे व्यासपीठ मानत होते. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत तत्त्वांची स्पष्टता आणि लोकशाही मूल्यांप्रती असलेली वचनबद्धता दिसून येते.
केरळच्या राजकारणातील एक शक्तिशाली व्यक्तिमत्व
केरळच्या राजकारणात त्यांचे स्थान अद्वितीय होते. समाजवादी विचारसरणीने प्रभावित होऊन, उन्नीकृष्णन यांनी बराच काळ काँग्रेसच्या राजकारणात सक्रिय भूमिका बजावली. राष्ट्रीय आघाडी सरकारच्या काळात ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा भाग होते आणि आणीबाणीच्या काळात ते हुकूमशाही प्रवृत्तींचे एक मुखर टीकाकार म्हणून उदयास आले. त्यांच्या राजकीय प्रवासात स्वातंत्र्योत्तर भारतात झालेल्या वैचारिक बदलांचे आणि संघर्षांचे प्रतिबिंब होते.
१९६२ पासून काँग्रेसशी संबंध
त्यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात समाजवादी पक्षासोबत केली. नंतर, १९६२ मध्ये, ते काँग्रेस समितीचे सदस्य झाले, राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचा दीर्घ आणि प्रभावशाली प्रवास सुरू झाला.
अनेक वेळा लोकसभेचे खासदार
१९७१ मध्ये वडकारा येथून लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर त्यांनी १९७७, १९८०, १९८४, १९८९ आणि १९९१ मध्ये या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांच्या मजबूत पाठिंब्यामुळे, त्यांचा वैयक्तिक प्रभाव पक्षीय सीमा ओलांडून गेला. त्यांच्या निधनामुळे केवळ केरळच नाही तर संपूर्ण राष्ट्रीय राजकारणात एक अनुभवी आणि वैचारिकदृष्ट्या सुदृढ नेता निर्माण झाला आहे.