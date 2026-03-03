Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
KP Unnikrishnan passed away : केरळच्या राजकारणातील परखड आवाज हरपला; माजी केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन यांचे निधन

ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री के.पी. उन्नीकृष्णन यांचे कोझिकोड येथील एका खाजगी रुग्णालयात निधन झाले. त्यांच्या निधनाने भारतीय राजकारणातील एक महत्त्वाचा नेता हरपला.

Updated On: Mar 03, 2026 | 03:11 PM
केरळ काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री के.पी. उन्नीकृष्णन यांचे निधन झाले (फोटो -सोशल मीडिया)

  • के.पी. उन्नीकृष्णन यांचे निधन
  • ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री म्हणून
  • केरळचा प्रभावी आणि लोकप्रिय नेता हरपला
KP Unnikrishnan passed away : केरळच्या राजकारणासाठी आज अत्यंत दुःखद असा दिवस राहिला आहे. राष्ट्रीय राजकारणामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे लोकप्रिय नेते के.पी. उन्नीकृष्णन यांचे निधन झाले आहे. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री के.पी. उन्नीकृष्णन यांचे कोझिकोड येथील एका खाजगी रुग्णालयात निधन झाले. त्यांच्या निधनाने भारतीय राजकारणातील (Political News) एक महत्त्वाचा आणि विचारप्रवर्तक आवाज कायमचा बंद झाला आहे.

वयाशी संबंधित आजारांवर उपचार सुरु

मीडिया रिपोर्टनुसार, के.पी. उन्नीकृष्णन काही काळापासून वयाशी संबंधित आजारांनी ग्रस्त होते आणि कोझिकोड येथील एका खाजगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात शोककळा पसरली. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आणि म्हटले की, राज्याने एक ज्येष्ठ नेता गमावला आहे ज्याने वैचारिक ताकद आणि लोकशाही मूल्यांनी सार्वजनिक जीवन समृद्ध केले.

हे देखील वाचा : नितीश कुमार यांचा मुलगा निशांतची राजकारणात एन्ट्री; JDUमध्ये मोठी खांदेपालट होणार?

संसदेला विचारांचे व्यासपीठ मानणारे नेते
के.पी. उन्नीकृष्णन हे अशा नेत्यांच्या पिढीतील होते जे संसदेला केवळ संख्यांचा खेळ मानत नव्हते, तर विचार आणि तत्वांचे व्यासपीठ मानत होते. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत तत्त्वांची स्पष्टता आणि लोकशाही मूल्यांप्रती असलेली वचनबद्धता दिसून येते.

केरळच्या राजकारणातील एक शक्तिशाली व्यक्तिमत्व
केरळच्या राजकारणात त्यांचे स्थान अद्वितीय होते. समाजवादी विचारसरणीने प्रभावित होऊन, उन्नीकृष्णन यांनी बराच काळ काँग्रेसच्या राजकारणात सक्रिय भूमिका बजावली. राष्ट्रीय आघाडी सरकारच्या काळात ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा भाग होते आणि आणीबाणीच्या काळात ते हुकूमशाही प्रवृत्तींचे एक मुखर टीकाकार म्हणून उदयास आले. त्यांच्या राजकीय प्रवासात स्वातंत्र्योत्तर भारतात झालेल्या वैचारिक बदलांचे आणि संघर्षांचे प्रतिबिंब होते.

हे देखील वाचा: “सरकारचे मौन अस्वस्थ करणारे…; इराणचे सुप्रीम नेते खामेनेई यांच्या मृत्यूवर सोनिया गांधींचा लेख चर्चेत

१९६२ पासून काँग्रेसशी संबंध
त्यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात समाजवादी पक्षासोबत केली. नंतर, १९६२ मध्ये, ते काँग्रेस समितीचे सदस्य झाले, राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचा दीर्घ आणि प्रभावशाली प्रवास सुरू झाला.

अनेक वेळा लोकसभेचे खासदार 
१९७१ मध्ये वडकारा येथून लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर त्यांनी १९७७, १९८०, १९८४, १९८९ आणि १९९१ मध्ये या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांच्या मजबूत पाठिंब्यामुळे, त्यांचा वैयक्तिक प्रभाव पक्षीय सीमा ओलांडून गेला. त्यांच्या निधनामुळे केवळ केरळच नाही तर संपूर्ण राष्ट्रीय राजकारणात एक अनुभवी आणि वैचारिकदृष्ट्या सुदृढ नेता निर्माण झाला आहे.

 

Published On: Mar 03, 2026 | 03:11 PM

