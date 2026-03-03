Iran Israel War: “सरकारचे मौन अस्वस्थ करणारे…; इराणचे सुप्रीम नेते खामेनेई यांच्या मृत्यूवर सोनिया गांधींचा लेख चर्चेत

Sonia Gandhi on On Khamenei’s death : दिल्ली : मध्यपूर्वेत तणावाची स्थिती पुन्हा एकदा चिघळली असून इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष उघड युद्धाच्या स्वरूपात समोर आला आहे. गेल्या काही दिवसांत दोन्ही देशांकडून क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या घटना घडल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. महत्त्वाच्या लष्करी तळांवर आणि धोरणात्मक ठिकाणांवर लक्ष्य केले जात आहे. यामध्ये इराणचे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला आहे. यावर भारत सरकारकडून कोणतीही भूमिका घेण्यात आलेली नाही. याबाबत काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी परखड भाष्य करणारा लेख लिहिला आहे.
आखाती देशामधील युद्धाच्या घडामोडींमुळे संपूर्ण मध्यपूर्वेत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून जागतिक स्तरावरही चिंता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे, तर संयुक्त राष्ट्रसंघाने तातडीने शांती चर्चांची गरज अधोरेखित केली आहे. वाढत्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत चढ-उतार सुरू झाले असून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या परिस्थितीवर भारताकडून दोन्ही देशांना शांततेचे आवाहन केले जात आहे.
सोनिया गांधी यांनी इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्रातील लेख लिहिला आहे. सोनिया गांधींनी लिहिले की, “१ मार्च रोजी इराणने पुष्टी केली की त्यांचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला सय्यद अली होसेनी खामेनेई यांची अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या लक्ष्यित हल्ल्यात एक दिवस आधी हत्या करण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंमधील सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्ये एका विद्यमान राष्ट्रप्रमुखाची हत्या आजच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील एक मोठी दरी अधोरेखित करते. तरीही, या घटनेच्या धक्क्यापलीकडे, नवी दिल्लीचे मौन तितकेच धक्कादायक आहे.”
‘परराष्ट्र धोरणाच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न’
केंद्र सरकारच्या शांततेवर निशाणा साधत सोनिया गांधींनी लिहिले की, “भारत सरकारने या हत्येचा किंवा इराणी सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनाचा निषेध करण्यापासून परावृत्त केले आहे. सुरुवातीला, अमेरिका-इस्रायली हल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून, पंतप्रधानांनी स्वतःला युएईवर इराणच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्याचा निषेध करण्यापुरते मर्यादित ठेवले आणि त्यापूर्वीच्या घटनांबद्दल काहीही सांगितले नाही. नंतर, त्यांनी काही खोल चिंता व्यक्त केली आणि संवाद आणि राजनैतिक मुत्सद्देगिरीचाही उल्लेख केला – जी अमेरिका आणि इस्रायलच्या मोठ्या विनाकारण हल्ल्यांपूर्वी चांगलीच सुरू होती.”
सोनिया गांधी यांनी लिहिले आहे की, “जेव्हा आपला देश एखाद्या परदेशी नेत्याच्या लक्ष्यित हत्येनंतर सार्वभौमत्वाचा किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा उल्लेख करत नाही आणि निष्पक्षता सोडून दिली जाते, तेव्हा ते आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या दिशेने आणि विश्वासार्हतेबद्दल गंभीर चिंता निर्माण करते. या प्रकरणात मौन तटस्थ नाही. ही हत्या युद्धाची औपचारिक घोषणा न करता आणि चालू असलेल्या राजनैतिक प्रयत्नांदरम्यान झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या कलम २(४) मध्ये कोणत्याही देशाच्या प्रादेशिक सार्वभौमत्वाविरुद्ध किंवा राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध धमकी देण्यास किंवा बळाचा वापर करण्यास मनाई आहे. विद्यमान राष्ट्रप्रमुखाची लक्ष्यित हत्या करणे या तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. जर जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या तत्वतः आक्षेपाशिवाय अशी कृत्ये केली गेली तर आंतरराष्ट्रीय तत्त्वांचे क्षय सामान्य होते.” असे देखील सोनिया गांधी यांनी लिहिले आहे.