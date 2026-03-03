विद्यार्थ्यांना ‘हे’ कॉलेज देणार तब्बल 75 लाखांची स्कॉलरशिप; काय असणार नियम व अटी?

विद्यार्थ्यांना परदेशात जाऊन करियर घडवण्याची संधी
नॅशनल कॉलेज ऑफ आयर्लंड देणार स्कॉलरशिप
75 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे कॉलेजने केली घोषणा
प्रत्येक विद्यार्थ्याला, विद्यार्थिनीला आपले करियर चांगले व्हावे, आपले भविष्यातील जीवन सुखकर जावे असे वाटत असते. त्यासाठी तो अतोनात मेहनत घेत असतो. चांगले शिक्षण, चांगली नोकरी करण्यासाठी तो प्रयत्नशील असतो. आता प्रदेशात जाऊन आपले करियर घडवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर आहे. नॅशनल कॉलेज ऑफ आयर्लंड विद्यार्थ्यांना 75 लाखांची स्कॉलरशिप देणार आहे.
परदेशात शिक्षण घेण्याची योजना करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी अन आनंदाची बातमी आहे. नॅशनल कॉलेज ऑफ आयर्लंडने कॉलेजमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना 75 लाख रुपयांची स्कॉलरशिप देण्याची घोषणा केली आहे. नॅशनल कॉलेज ऑफ आयर्लंडला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना ही घोषणा करण्यात आली आहे.
भारत आणि आयर्लंडमधील शिक्षण सहकार्याला चालना देण्यासाठी 28 फेब्रुवारी रोजी राजधानी नवी दिल्ली येथे एका विशेष कार्यक्रमात याची घोषणा केली गेली. या कार्यक्रमाला भारतातील आयर्लंडचे राजदूत, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील वरिष्ठ नेते आणि अनेक वरिष्ठ मंडळी उपस्थित होते.
काय असणार नियम व अटी?
नॅशनल कॉलेज ऑफ आयर्लंड डेट असलेल्या स्कॉलरशिपची किंमत 75 लाख असणार आहे. मात्र ही रक्कम विद्यार्थ्यांना रोख स्वरूपात दिली जाणार नसून, तर त्यांच्या शिक्षण शुल्कात दिली जाणार आहे. ही स्कॉलरशिप केवळ उत्कृष्ठ कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच दिली जाणार आहे.
स्कॉलरशिप घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना सर्वात पाहिल्यान नॅशनल कॉलेज ऑफ आयर्लंडमध्ये प्रवेश घ्यावा लागेल. ही स्कॉलरशिप बिझनेस, कॉम्प्युटर, मानसशास्त्र या अभ्यासक्रमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असणार आहे.
सरकारी नोकरीची मोठी संधी
सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. हरियाणा लोकसेवा आयोगाने (HPSC) एकूण १,६७२ पदव्युत्तर शिक्षक संगणक विज्ञान पदांसाठी रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. यामुळे हरियाणातील सर्व सरकारी शाळांमधील रिक्त संगणक विज्ञान पदे भरली जातील. जर तुम्हाला अर्ज करायचा असेल तर तुम्ही ९ मार्चपर्यंत आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट hpsc.gov.in ला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकता. उमेदवारांचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. कमाल वयोमर्यादा ४२ वर्षे असावी. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना राज्य सरकारच्या नियमांनुसार वयात सूट मिळेल.