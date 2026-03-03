Nitish Kumar son: नितीश कुमार यांचा मुलगा निशांतची राजकारणात एन्ट्री; JDUमध्ये मोठी खांदेपालट होणार?

या महिन्यात प्रवेश होण्याची शक्यता
मीडिया रिपोर्टनुसार, निशांत कुमार या महिन्यात राजकीय क्षेत्रात प्रवेश करू शकतात. ते अलीकडेच अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसले आहेत. १ मार्च रोजी त्यांच्या ७५ व्या वाढदिवशी ते नितीश कुमार यांच्यासोबत देखील दिसले होते. त्यांनी त्यांच्या वडिलांना केक खायला दिला आणि त्यांच्यासाठी प्रार्थना करण्यासाठी मंदिरात भेट दिली. विधानसभा निवडणुकीत नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाने दणदणीत विजय मिळवल्यापासून पक्षात निशांत यांच्या भूमिकेबाबत चर्चा सुरू आहेत. जेडीयूच्या सूत्रांनुसार, मार्चमध्ये दिल्ली येथे होणाऱ्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्यांच्या सक्रिय भूमिकेचे संकेत मिळू शकतात.
हे देखील वाचा : Iran Israel War: “भारतीय नागरिकांची सुरक्षा…”; मिडल ईस्टच्या युद्धावर PM Modi यांचे मोठे विधान
सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये वाढलेली उपस्थिती
मागील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये निशांत कुमार यांची उपस्थिती वाढली आहे. गांधी मैदानावरील शपथविधी समारंभात ते पुढच्या रांगेत बसलेले देखील दिसले. राजकारणात त्यांच्या प्रवेशाबद्दल विचारले असता, त्यांनी थेट उत्तर देणे टाळले आणि हसून प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले.
दरम्यान, पाटणासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये पोस्टर्स, बॅनर आणि सोशल मीडिया मोहिमेद्वारे त्यांना पक्षाचे भविष्य आणि संभाव्य उत्तराधिकारी म्हणून घोषित केले जात आहे. “नितीशचा सेवक, निशांतची मागणी” अशा घोषणा देखील प्रसारित झाल्या आहेत. समर्थकांचा दावा आहे की मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते त्यांना सक्रिय राजकारणात पाहू इच्छितात.
हे देखील वाचा : सरकारचे मौन अस्वस्थ करणारे…; इराणचे सुप्रीम नेते खामेनेई यांच्या मृत्यूवर सोनिया गांधींचा लेख चर्चेत
नेत्यांकडून जोरदार पाठिंबा
जेडीयूचे कार्यवाहक अध्यक्ष संजय झा यांनी असेही म्हटले आहे की कामगार निशांतला पक्षात इच्छितात, जरी अंतिम निर्णय त्यांचा असेल. सहयोगी हिंदुस्तानी अवम मोर्चाचे नेते आणि मंत्री जितन राम मांझी यांच्यासह इतर नेत्यांनीही निशांतच्या राजकारणात प्रवेशाला पाठिंबा व्यक्त केला आहे.
मात्र, नितीश कुमार यांनी स्वतः अद्याप त्यांच्या मुलाच्या राजकीय भविष्याबद्दल कोणतेही स्पष्ट संकेत दिलेले नाहीत. ते दीर्घकाळापासून घराणेशाहीला विरोध करत आहेत आणि विशेषतः या मुद्द्यावर त्यांनी राष्ट्रीय जनता दलाला लक्ष्य केले आहे. तथापि, सध्याच्या परिस्थितीमुळे भविष्यात जेडीयूचे नेतृत्व कोण करेल याबद्दल पक्षात प्रश्न निर्माण झाले आहेत.