Iran Israel युद्धाचा मराठवाड्याला तडाखा! १११ नागरिक आखाती देशांत अडकले; छत्रपती संभाजीनगरमधील १० जणांच्या सुटकेसाठी हालचाली

छत्रपती संभाजीनगर येथील १० जणांसह मराठवाड्यातील एकूण १११ नागरिकांचा समावेश आहे. हे सर्व नागरिक सुखरूप आहेत. त्यांच्या परतण्याबाबत प्रशासनाकडून कारवाई सुरु असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिली आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 03:00 PM
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी) : मध्यपूर्वेत इराण आणि इस्त्रायल-अमेरिकेत युद्ध भडकले आहे. या युद्धाने आखाती देशातील जवळपास सहा ते सात देश युद्धाच्या सावटाखाली आले आहेत. विमानसेवा रद्द करून विमानतळ बंद करण्यात आले आहेत. या युद्धामुळे आखाती देशात गेलेले भारतातील अनेक पर्यटक, प्रवासी अडकले आहेत. यात छत्रपती संभाजीनगर येथील १० जणांसह मराठवाड्यातील एकूण १११ नागरिकांचा समावेश आहे. हे सर्व नागरिक सुखरूप आहेत. त्यांच्या परतण्याबाबत प्रशासनाकडून कारवाई सुरु असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिली आहे.

दुबईत अडकलेल्या प्रवाशांची संख्या सर्वाधिक

मध्यपुर्वेतील इराण आणि इस्त्रायल या देशात भयंकर युद्ध सुरू आहे. या युद्धाने आखाती देशातील युएई, कतार, बहरीन यासह इतर देशांच्या हवाई सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. हवाई क्षेत्र बंद झाल्याने भारतातून या देशांमध्ये गेलेले प्रवासी अडकून पडले आहेत. विशेषतः दुबईत अडकलेल्या प्रवाशांची संख्या सर्वाधिक आहे. अडकलेल्या नागरिकांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.0000

Iran Israel War: अमेरिकेवर अणुबॉम्ब पडणार? इराणमध्ये आलेला भूकंप नैसर्गिक की…? विनाश निश्चित

छत्रपती संभाजीनगरमधील ‘हे’ नागरिक अडकले

सोमवारी सकाळपर्यंत मराठवाड्यातील ३४ प्रवाशी अडकल्याचे सांगण्यात येत होत तेच सायंकाळी सहाच्या सुमारास यात वाढ होऊन एकूण १११ प्रवाशी अडकल्याची माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयातून देण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील १० प्रवाशांना परत आणण्याच्या हालचाली सुरु असल्याचे मस्के यांनी सांगितले आहे. यात मराठवाड्‌यातील प्रवाशांनाही आणले जाणार आहे. सोमवार सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत संभाजीनगर शहरातील १० जण आखाती देशांमध्ये अडकल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापक कक्षाने दिली आहे.

शहरातील दोन प्रमुख कुटुंबांसह १० जण सध्या दुबई आणि इजिप्तमध्ये अडकले आहेत:

  • शेलार कुटुंब (सिडको N-2): डॉ. प्रीतम वाल्मिक शेलार, डॉ. हर्षदा प्रीतम शेलार आणि त्यांची दोन मुले आर्य व शौर्य शेलार. हे कुटुंब सध्या दुबईतील ‘हॉटेल आवरी’ येथे वास्तव्यास आहे.
  • काळे कुटुंब (सिडको N-1): प्रमोद काळे, उषा काळे आणि त्यांची मुले पृथ्वीराज व भूषण काळे. हे चौघेही सध्या इजिप्तमधील कैरो येथे एका हॉटेलमध्ये थांबलेले आहेत.
  • चिचाणी कुटुंब: नितीन चिचाणी आणि कल्पना चिचाणी हे दुबईतील ‘क्रिक हर्बर’ येथे अडकले आहेत.

या दाह जणांना परत आणण्यासाठी दूतावास स्तरातून प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.

Iran Israel War : टेक्सासमध्ये रक्ताचा सडा! इराण समर्थकाच्या गोळीबारात भारतीय विद्यार्थिनीसह चार ठार

Published On: Mar 03, 2026 | 03:00 PM

