  Chandra Grahan 2026 Astrologer Prediction About India And World 2 Eclipses In 15 Days

Chandra Grahan 2026: एकाच महिन्यात 2 ग्रहण, भारतासह जगभरावर होणार अनिष्ट परिणाम; ज्योतिषाचार्यांची भविष्यवाणी

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सूर्यग्रहणानंतर आज दुपारी ३:२० वाजता चंद्रग्रहण सुरू होणार आहे. मथुरा येथील आचार्य यांच्या मते, एका महिन्यात दोन ग्रहणे होणे हे भारतासाठी आणि संपूर्ण जगासाठी चिंतेचे कारण आहे

Updated On: Mar 03, 2026 | 03:08 PM
चंद्रग्रहणाचा जगावर काय होणार परिणाम

चंद्रग्रहणाचा जगावर काय होणार परिणाम (फोटो सौजन्य - iStock)

  • चंद्रग्रहण २०२६ चा काय होणार परिणाम
  • जग आणि भारतावर होणारा चंद्रग्रहणाचा परिणाम 
  • ज्योतिषशास्त्राने सांगितले कटू सत्य 
आज दुपारी होणाऱ्या चंद्रग्रहणाबाबत देशभरात उत्सुकता आणि संशयाचे वातावरण आहे. जरी भारतात हे ग्रहण अंशतः दिसणार असले तरी, ज्योतिषशास्त्रीय गणिते दर्शवितात की त्याचा जागतिक भूदृश्यावर परिणाम महत्त्वपूर्ण आहे. मथुरा येथील ज्योतिषी रामविलास चतुर्वेदी यांच्या मते, एकाच महिन्यात दोन ग्रहण एकत्र आल्याने अंतर्गत अशांतता आणि जागतिक भू-राजकीय तणाव किंवा युद्ध देखील गुंतागुंतीचे होऊ शकते. 

चंद्रग्रहणामुळेच यावर्षी होलिका दहनाच्या तारखेबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी, होलिका दहन २ मार्च रोजी करण्यात आले, तर काही ठिकाणी ते ३ मार्च रोजी करण्यात येईल. चंद्रग्रहणाचा देश आणि जगावर काय परिणाम होईल याचा शोध आपण या लेखातून घेऊया. 

Chandra Grahan 2026: 3 मार्चला चंद्रग्रहण, कन्या आणि इतर राशीच्या लोकांच्या जीवनात होणार मोठे बदल

ग्रहण सुरू होण्याची वेळ 

चंद्रग्रहणाबाबत आचार्य रामविलास चतुर्वेदी यांनी स्पष्ट केले की आज होणारे चंद्रग्रहण हे ग्रस्तोदय चंद्रग्रहण आहे. ईशान्य भागात, ते दुपारी ३:२० वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी ६:४७ पर्यंत चालेल. हे ग्रस्तोदय चंद्रग्रहण असल्यामुळे, सूर्यास्त होणाऱ्या भागात ते संध्याकाळी ४:०० ते ४:३० च्या सुमारास दिसेल, परंतु मध्य किंवा पश्चिम भारतात ते दिसणार नाही.

हे ग्रहण जगासाठी चांगले नाही

ग्रहणाच्या परिणामांवर चर्चा करताना आचार्य रामविलास चतुर्वेदी यांनी स्पष्ट केले की, भारताची राशी धनु आहे आणि हे ग्रहण सिंह राशीत होत आहे, तेही पूर्वाफाल्गुनी दरम्यान. पूर्वाफाल्गुनी दरम्यान ग्रहणाचा निसर्गावर खोलवर परिणाम होतो. या ग्रहणामुळे केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात अशांततेची परिस्थिती निर्माण होईल. शिवाय, एका महिन्यात दोन ग्रहणे अजिबात चांगली चिन्हे नाहीत.

यामुळे भारतात अंतर्गत कलह वाढू शकतो

त्यांनी पुढे सांगितले की १५ दिवसांपूर्वी सूर्यग्रहण झाले आणि आता चंद्रग्रहण झाले आहे. असे म्हटले जाते की, “एक महिना दोन रत्ने घेऊन येतो, एकतर राजा किंवा सैन्य मरते.” त्याचा परिणाम मध्य पूर्वेत जाणवत आहे. इराणमधील प्रमुख आणि महत्त्वाच्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. हा ग्रहण आणि ग्रहांचा परिणाम आहे. भारतात, सिंह राशीतील ग्रहणामुळे विकास होईल पण अंतर्गत कलहही वाढेल. म्हणून, आपल्या सरकारने अंतर्गत कलहांपासून सावध राहिले पाहिजे.

ग्रहण दरम्यान आवश्यक खबरदारी

चंडीगडचे पुजारी राम सागर मिश्रा यांनी एका हिंदी संकेतस्थळाला दिलेल्या मुलाखतीत असेही म्हणतात की ग्रहण दरम्यान सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. भारतात त्याचा प्रभाव कमी असला तरी त्याचे नकारात्मक परिणाम जाणवतील. त्यांनी स्पष्ट केले की चंद्रग्रहण अनेक राशींवर परिणाम करेल आणि त्यामुळे देशात विविध घटना आणि आपत्ती येऊ शकतात. ग्रहणाचे परिणाम कमी करण्यासाठी, राम सागर मिश्रा यांनी दान करण्याचा सल्ला दिला. आज देशभरात मूर्तीपूजेवर बंदी आहे. 

Chandra Grahan Katha: राहू केतु चंद्राला का लावतात ग्रहण? चंद्रग्रहणाची पौराणिक कथा घ्या जाणून

Published On: Mar 03, 2026 | 03:08 PM

