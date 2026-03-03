Xiaomi Vision Gran Turismo: किलर लूक आणि एअरक्राफ्टसारखं कॉकपिट! शाओमीच्या नव्या कारचे फिचर्स पाहून थक्क व्हाल!

शाओमी 2027 मध्ये युरोपियन कार मार्केटमध्ये अधिकृतपणे एन्ट्री करण्याच्या तयारीत आहे. या मोठ्या एन्ट्रीपूर्वी आपली ब्रँड इमेज अधिक मजबूत करण्यासाठी कंपनीने एक मोठं पाऊल उचलले आहे. शाओमीने प्रसिद्ध व्हिडिओ गेम सिरीज ‘ग्रां टूरिझ्मों’ Gran Turismo सोबत हातमिळवणी केली आहे. त्यात त्यांनी एक ‘कॉन्सेप्ट हायपरकार’ सादर केली आहे, ज्याचे नाव ‘शाओमी व्हिजन ग्रां टूरिझ्मों’ असं ठेवण्यात आले आहे.
या हायपरकारचे सर्वात मोठे हटके म्हणजे तिची डिझाइन. एखाद्या स्पोर्ट्स कारसारखा लूक आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानानासाठी सज्ज असलेले केबिन या कारला खास आणि वेगळं बनवते. कारच्या आतील भाग एखाद्या लढाऊ विमानातील कॉकपिटप्रमाणे दिसतो. यात पारंपारिक स्क्रीनऐवजी ‘योक-स्टाईल’ स्टेअरिंग व्हील आणि रॅपअराउंड डॅशबोर्ड देण्यात आला आहे. ज्यामुळे ड्रायव्हरला वेगळाच अनुभव मिळणार आहे. शाओमीच्या मते, या कारचे डिझाइन हवेचा प्रवाह लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे. कंपनीने या डिझाइनला “Sculpted by Wind’असं नाव दिलं आहे.
जरी ही एक व्हर्च्युअल कॉन्सेप्ट असली, तरी शाओमीने तिचा एक फिजिकल मॉडेल तयार केला आहे. स्पेनमधील बार्सिलोना येथे 2 ते 5 मार्च दरम्यान होणाऱ्या ‘मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस’ मध्ये हे मॉडेल प्रदर्शित केले जाणार आहे.
सध्या कंपनीने या कारच्या इंजिन, पॉवर किंवा टॉप स्पीडबद्दल अधिकृत माहिती शेअर केलेली नाही. पण ज्या पद्धतीने या कारचं डिझाइन आणि एरोडायनॅमिक्स तयार करण्यात आलं आहेत. त्यावरून ही कार प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरल्यावर वेगवान ठरणार आहे. ही कार सगळे विक्रम मोडून काढेल एवढं मात्र नक्की!
थोडक्यात सांगायचे तर, शाओमी आता केवळ मोबाईलपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तर रस्ते असोत किंवा डिजिटल जग, भविष्यातला वेग आणि डिझाइनवर आपलं प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी ही कंपनी पूर्णपणे तयार झाली आहे.