आम आदमी पक्षाच्या सभेतच DGP, मुख्य सचिवांचे भाषण; शासकीय नियमांचे उल्लंघन?

जेव्हा प्रशासकीय अधिकारी स्वतः एका पक्षाकडे झुकू लागतात, तेव्हा पंजाबमधील लोकांना न्याय मिळण्याची आशा संपते. त्यांनी या घटनेचे वर्णन पंजाबमधील प्रशासकीय अधोगतीचे शिखर म्हणून केले.

Updated On: Feb 18, 2026 | 01:55 PM
आम आदमी पक्षाच्या सभेतच DGP, मुख्य सचिवांचे भाषण; शासकीय नियमांचे उल्लंघन?

आम आदमी पक्षाच्या सभेतच DGP, मुख्य सचिवांचे भाषण; शासकीय नियमांचे उल्लंघन?

चंदीगड : पंजाबचे प्रभारी पोलिस महासंचालक गौरव यादव आणि मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा यांनी आम आदमी पक्षाच्या व्यासपीठावरून राजकीय सभेला मार्गदर्शन केले. यावेळी अशाप्रकारे भाषण करून सर्व नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप शिरोमणी अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते बिक्रम सिंग मजिठिया यांनी केला आहे.

या घटनेनंतर पंजाबच्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्ध आणि सध्याच्या सरकारविरुद्ध शिअदने मोहीम सुरू केली आहे. हे दोन्ही उच्च अधिकारी आपले पद वाचवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाची स्तुती का करत आहेत आणि ते त्यांचे सेवा नियम का विसरले आहेत? असा सवाल मजिठिया यांनी केला.

जेव्हा प्रशासकीय अधिकारी स्वतः एका पक्षाकडे झुकू लागतात, तेव्हा पंजाबमधील लोकांना न्याय मिळण्याची आशा संपते. त्यांनी या घटनेचे वर्णन पंजाबमधील प्रशासकीय अधोगतीचे शिखर म्हणून केले. आम आदमी पक्षावर टीका करताना मजिठिया यांनी विचारले, पंजाबी लोकांना त्यांनी दिलेला हाच बदल आहे का? पंजाबमधील लोक सध्याच्या सरकारला आणि त्यांच्या कारभाराला पूर्णपणे कंटाळले आहेत. अशा परिस्थितीत पंजाबींना न्याय मिळणे अशक्य वाटते.

तक्रार केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचली

गुरुदासपूरचे लोकसभा खासदार आणि पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सूखजिंदर सिंग रंधावा यांनी मोगा येथे आयोजित सरकारी कार्यक्रमाचे राजकारणीकरण केल्याबद्दल केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांना तक्रार लिहिली आहे. ड्रग्ज विरोधी मोहिमेच्या नावाखाली आयोजित केलेला हा कार्यक्रम प्रत्यक्षात आपचा राजकीय मेळावा होता, असा आरोप रचावा यांनी केला.

मंचावरील उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह

पंजाबचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांच्या मंचावर उपस्थितीवर रंधावा यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अखिल भारतीय सेवा (आचारसंहिता) नियम, १९६८ च्या नियम ५ नुसार अधिकाऱ्यांना राजकीय कार्यात सहभागी होण्यास मनाई आहे. त्यांच्या मते, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अशी उपस्थिती प्रशासकीय निष्पक्षतेच्या तत्त्वांविरुद्ध आहे आणि जनतेचा विश्वास कमी करते. या कार्यक्रमादरम्यान आपचे झेंडे आणि निवडणूक चिन्हांचा उदारपणे वापर करण्यात आला आणि पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. मंचावर मनीष सिसोदिया सारख्या ज्येष्ठ नेत्यांची उपस्थिती आणि केजरीवाल यांच्या राजकीय भाषणामुळे या सरकारी कार्यक्रमाला पूर्णपणे राजकीय वळण मिळाले.

Published On: Feb 18, 2026 | 01:55 PM

