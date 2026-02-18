Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मोठी बातमी! T20 World Cup 2026 दरम्यान भारतीय वंशाच्या खेळाडूने केली निवृत्तीची घोषणा, या दिवशी खेळणार शेवटचा सामना

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकादरम्यान एका भारतीय वंशाच्या खेळाडूने निवृत्तीची घोषणा केली आहे. वयाच्या ३७ व्या वर्षी त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे.

Feb 18, 2026 | 01:55 PM
T20 World Cup 2026 दरम्यान भारतीय वंशाच्या खेळाडूने केली निवृत्तीची घोषणा, या दिवशी खेळणार शेवटचा सामना

T20 World Cup 2026 दरम्यान भारतीय वंशाच्या खेळाडूने केली निवृत्तीची घोषणा, या दिवशी खेळणार शेवटचा सामना

T20 World Cup 2026 News In Marathi : टी-२० विश्वचषकादरम्यान एक मोठी बातमी समोर येत आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील कॅनडाचा प्रवास संपत असताना, एका खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅनडाचे माजी कर्णधार नवनीत धालीवाल यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे.

टी-२० विश्वचषकात सर्व गट टप्प्यातील सामने जवळजवळ संपले आहेत. याचदरम्यान, एका भारतीय वंशाच्या खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. कॅनडाचा माजी कर्णधार नवनीत धालीवाल या टी-२० विश्वचषकात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खेळताना दिसणार नाही. आता ३७ वर्षांच्या नवनीतने न्यूझीलंडविरुद्ध संघाच्या पराभवानंतर ही घोषणा केली. या पराभवामुळे संघ टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडला. मात्र संघ गट टप्प्यातील शेवटचा सामना अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळेल, जो नवनीतचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना देखील असेल.

एक मॅच अन् हार्दिक पांड्याने क्रिकेटमध्ये गाठला मैलाचा दगड, स्टार ऑलराउंडरने सांगितली करिअरच्या टर्निंग पॉइंटची स्टोरी!

कॅनडासाठी टी-२० मध्ये सर्वाधिक धावा

१९ फेब्रुवारी रोजी अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यानंतर नवनीत धालीवाल आपली आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द संपवतील. त्याने २०१५ मध्ये कॅनडासाठी पदार्पण केले आणि त्याच्या ११ वर्षांच्या कारकिर्दीत तो संघाचा कर्णधार म्हणूनही काम करत आहे. सध्या तो आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामन्यांमध्ये कॅनडाचा सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे. ४८ टी-२० सामन्यांमध्ये त्याने ३२ पेक्षा जास्त सरासरीने १,३०५ धावा केल्या आहेत. त्याने २९ टी-२० सामने आणि चार एकदिवसीय सामन्यांमध्ये संघाचे नेतृत्व केले आहे. नवनीतच्या नेतृत्वाखाली संघाने २१ सामने जिंकले आहेत.२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील कॅनडाचा पहिला विजय आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या तिन्ही सामन्यांमध्ये लक्षणीय पराभव ठरला आहे.

आधीच निवृत्तीचा निर्णय…

निवृत्तीबद्दल सांगताना म्हणाला की, “मी आधीच हा निर्णय घेतला होता. मी ११ वर्षांहून अधिक काळ खेळत आहे. हे नियोजित होते, पण अफगाणिस्तानविरुद्धचा सामना माझा शेवटचा असणार आहे. २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी पात्रता मिळवणे हा एक खास क्षण होता. विश्वचषकाच्या सुरुवातीच्या सामन्यात धावा काढणे आणि त्याच वेळी कर्णधार होणे हा माझ्यासाठी अभिमानाचा क्षण होता. मी कोचिंगमध्ये करिअर करण्याचा विचार केला आहे, पण राष्ट्रीय स्तरावर नाही. माझी प्राथमिकता तरुणांना असेल.”

PAK vs NAM: पाकिस्तानसाठी हा सामना ‘करो या मरो’, ही एक चूक अन् पाक T20 World Cup 2026 मधून बाद!

Published On: Feb 18, 2026 | 01:55 PM

