Amravati Crime: अमरावतीत भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक बस-रिक्षा धडकेत शाळकरी मुलासह ५ जणांचा जागीच मृत्यू

अमरावती जिल्ह्यात एसटी बस आणि प्रवासी ऑटोमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात शाळकरी मुलासह ५ जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर ३ जण गंभीर जखमी झाले. जखमींना नागपूरला हलवण्यात आले असून पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 01:41 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • एसटी बसची ऑटोला जोरदार धडक; ५ जणांचा मृत्यू
  • शाळकरी विद्यार्थ्यासह मृतांमध्ये गावकऱ्यांचा समावेश
  • ३ जण गंभीर जखमी; पोलिसांकडून तपास सुरू
अमरावती: अमरावती येथून एक भीषण अपघाताची घटना समोर आली आहे. इलेक्ट्रिक एसटी बस आणि रिक्षामध्ये भीषण धडक झाली. या धडकेत पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.तर ३ -४ जण गंभीर जखमी झाले आहे. ही घटना वरुड तालुक्यातील राजुरा- वरुड रोडवर रेल्वे क्रॉसिंग समोर घडली.

मृत्यूदेहाचे हात पाय आणि शरीराचे वेगवेगळे भाग

एसटी बस वरुडवरून वर्धाकडे जात होती. यादरम्यान, मागून एसटी बसने प्रवासी आटोला जोरदार धडक दिली. हा धडक एवढी जोरदार होती की पाच जणांचा जागीच चेंदामेंदा होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूदेहाचे हात पाय आणि शरीराचे वेगवेगळे भाग झाले होते. तर या आटोचे दोन तुकडे झाले आहेत. एसटी बस मधील सर्व प्रवासी सुखरूप आहे तर एसटी आणि एसटी चालक यांना वरूड पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली होती. तर घटनेचा पुढील तपास वरुड पोलीस करीत आहे, या घटनेनंतर वरूड तालुक्यात शोककळा पसरली आहे.

धक्कादायक ! पत्नीचा खून करून पती स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर; महिला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली अन्…

मृत्यु झालेल्यांची नावे

1) माही प्रविण मांगुळकर (१३ वडेगाव)

2) कैलास घनश्याम नागदेवे (४२ वाडेगाव)

3) हरीभाउ दौलत शिंदे (८३ वघाळ)

4) चिंतामन सदाशिवराव नागदेवे (६० वाडेगाव)

शेतात जनावरे नेण्यावरून झाला वाद; तरुणाने हल्ला करत थेट शेतकऱ्याची केली हत्या

गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. असे असताना आता अमरावतीत एक शेतकरी आपल्या शेतात जनावरे नेण्यासाठी गेला असता त्याच्यावर तरुणाने हल्ला करून हत्या केली. ही घटना शुक्रवारी (दि.30) रात्री उशिरा घडली. या घटनेनंतर शनिवारी (दि.31) अमरावती शहरातील शवविच्छेदन गृहासमोर नातेवाईकांचा संताप पाहायला मिळाला.

छोटेलाल महादेवराव हरदो (वय ५८) असे मृताचे नाव आहे. शेख शाहरुख शेख काली (रा. कामुंजा) आरोपीचे नाव आहे. शुक्रवारी सकाळी शेतात जनावरे नेण्यावरून छोटेलाल आणि शेख शाहरुख शेख काली यांच्यात वाद झाला. दिवसात हा वाद फक्त शब्दांपुरता मर्यादित होता, पण दुपारी वलगाव पोलिस ठाण्याजवळील महाविद्यालय परिसरात भांडण उफाळून आले. पोलिसांपर्यंत तक्रार पोहोचली, पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हा नोंदवला. तरी, रात्री शाहरुखने संधी साधून वृद्ध शेतकऱ्यावर हल्ला केला. त्यानंतर संशयास्पद मृत्यूची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले.

Uttar Pradesh Crime: विश्वासाचं भयावह रूप! मैत्रिणीने नशेची औषध दिलं, नंतर बलात्कार घडवून आणला अन् व्हिडीओ काढून…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कुठे झाला?

    Ans: अमरावती जिल्ह्यातील वरुड-राजुरा मार्गावर रेल्वे क्रॉसिंगजवळ.

  • Que: किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: शाळकरी मुलासह एकूण ५ जणांचा जागीच मृत्यू झाला.

  • Que: जखमींची स्थिती काय आहे?

    Ans: ३ जण गंभीर जखमी असून त्यांना उपचारासाठी नागपूरला हलवले आहे.

Published On: Feb 18, 2026 | 01:41 PM

Amravati Crime: अमरावतीत भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक बस-रिक्षा धडकेत शाळकरी मुलासह ५ जणांचा जागीच मृत्यू

Feb 18, 2026 | 01:41 PM
‘ती’ एक मॅच अन् हार्दिक पांड्याने क्रिकेटमध्ये गाठला मैलाचा दगड, स्टार ऑलराउंडरने सांगितली करिअरच्या टर्निंग पॉइंटची स्टोरी!

‘ती’ एक मॅच अन् हार्दिक पांड्याने क्रिकेटमध्ये गाठला मैलाचा दगड, स्टार ऑलराउंडरने सांगितली करिअरच्या टर्निंग पॉइंटची स्टोरी!

Feb 18, 2026 | 01:31 PM
Maharashtra Weather: भारतात पुन्हा पावसाची शक्यता!  वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे तापमानाचा ‘यू’टर्न

Maharashtra Weather: भारतात पुन्हा पावसाची शक्यता!  वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे तापमानाचा ‘यू’टर्न

Feb 18, 2026 | 01:28 PM
धक्कादायक ! पत्नीचा खून करून पती स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर; महिला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली अन्…

धक्कादायक ! पत्नीचा खून करून पती स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर; महिला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली अन्…

Feb 18, 2026 | 01:23 PM
Rajya Sabha MP Election : महाराष्ट्रसह 10 राज्यातील राज्यसभा निवडणूका जाहीर; शरद पवार पुन्हा खासदारकी स्वीकारणार का?

Rajya Sabha MP Election : महाराष्ट्रसह 10 राज्यातील राज्यसभा निवडणूका जाहीर; शरद पवार पुन्हा खासदारकी स्वीकारणार का?

Feb 18, 2026 | 01:18 PM
‘मुसलमान कुत्र्यांपेक्षाही…’; ट्रम्प समर्थक खासदाराच्या वादग्रस्त पोस्टने जगभरात खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

‘मुसलमान कुत्र्यांपेक्षाही…’; ट्रम्प समर्थक खासदाराच्या वादग्रस्त पोस्टने जगभरात खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

Feb 18, 2026 | 01:09 PM
Inspector Manju मध्ये नवा ट्विस्ट; सत्या–मंजूच्या आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री!

Inspector Manju मध्ये नवा ट्विस्ट; सत्या–मंजूच्या आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री!

Feb 18, 2026 | 01:06 PM

