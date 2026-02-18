Amravati Crime: अमरावतीत भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक बस-रिक्षा धडकेत शाळकरी मुलासह ५ जणांचा जागीच मृत्यू

मृत्यूदेहाचे हात पाय आणि शरीराचे वेगवेगळे भाग
एसटी बस वरुडवरून वर्धाकडे जात होती. यादरम्यान, मागून एसटी बसने प्रवासी आटोला जोरदार धडक दिली. हा धडक एवढी जोरदार होती की पाच जणांचा जागीच चेंदामेंदा होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूदेहाचे हात पाय आणि शरीराचे वेगवेगळे भाग झाले होते. तर या आटोचे दोन तुकडे झाले आहेत. एसटी बस मधील सर्व प्रवासी सुखरूप आहे तर एसटी आणि एसटी चालक यांना वरूड पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली होती. तर घटनेचा पुढील तपास वरुड पोलीस करीत आहे, या घटनेनंतर वरूड तालुक्यात शोककळा पसरली आहे.
मृत्यु झालेल्यांची नावे
1) माही प्रविण मांगुळकर (१३ वडेगाव)
2) कैलास घनश्याम नागदेवे (४२ वाडेगाव)
3) हरीभाउ दौलत शिंदे (८३ वघाळ)
4) चिंतामन सदाशिवराव नागदेवे (६० वाडेगाव)
Ans: अमरावती जिल्ह्यातील वरुड-राजुरा मार्गावर रेल्वे क्रॉसिंगजवळ.
Ans: शाळकरी मुलासह एकूण ५ जणांचा जागीच मृत्यू झाला.
Ans: ३ जण गंभीर जखमी असून त्यांना उपचारासाठी नागपूरला हलवले आहे.