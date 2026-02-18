Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Election Commission Announces Rajya Sabha Mp Elections 2026 In 10 States

Rajya Sabha MP Election : महाराष्ट्रसह 10 राज्यातील राज्यसभा निवडणूका जाहीर; शरद पवार पुन्हा खासदारकी स्वीकारणार का?

निवडणूक आयोगाने १० राज्यांमधील ३७ रिक्त राज्यसभेच्या जागांसाठी द्वैवार्षिक राज्यसभेच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक जागा महाराष्ट्राच्या आहेत.

Updated On: Feb 18, 2026 | 01:18 PM
Election Commission announces Rajya Sabha MP elections 2026 in 10 states

निवडणूक आयोगाने 10 राज्यांतील राज्यसभा खासदार निवडणूक 2026 जाहीर केली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • निवडणूक आयोगाकडून राज्यसभा निवडणूक जाहीर
  • 10 राज्यातील जागांसाठी 16 मार्चला मतदान
  • शरद पवार पुन्हा राज्यसभा खासदार होणार का?
Rajya Sabha MP Election 2026: मुंबई : भारतीय निवडणूक आयोगाने १० राज्यांमधील ३७ रिक्त राज्यसभेच्या जागांसाठी द्वैवार्षिक राज्यसभेच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. (Political News) यामध्ये महाराष्ट्रसह ओडिशा, तेलंगणा, तामिळनाडू, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि बिहार या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यामध्ये पक्षातील आमदार, खासदार हे राज्यसभा खासदारांसाठी मतदान करणार आहेत. मतदानाची तारीख १६ मार्च २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. मतमोजणी त्याच दिवशी होईल. एप्रिलमध्ये या जागा वेगवेगळ्या तारखांना रिक्त होणार आहेत यासाठी आयोगाने निर्णय घेतला आहे.(Rajya Sabha Election)

राज्यसभेचे महत्त्व आणि प्रक्रिया

राज्यसभेचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो, परंतु दर दोन वर्षांनी, राज्यसभेच्या एक तृतीयांश सदस्यांनी त्यांच्या जागा रिक्त होतात आणि द्वैवार्षिक निवडणुका घेतल्या जातात. ही प्रक्रिया राज्यसभा पूर्ण कार्यरत राहते याची खात्री देते. लोकसभेप्रमाणे, राज्यसभा विसर्जित करता येत नाही, ज्यामुळे ती “कायमस्वरूपी सभागृह” आहे. राज्यसभेत विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी असतात, जे राज्य सरकारांद्वारे निवडले जातात. ही निवडणूक प्रणाली संसदेत स्थिरता आणि सातत्यपूर्ण प्रतिनिधित्व राखण्यास मदत करते.

हे देखील वाचा : रायगडमध्ये भाजपला मिळणार ठाकरेंच्या शिवसेनेची साथ? जिल्हा परिषदेत सत्तेचे नवे गणित

राज्यसभेमध्ये सर्वात जास्त जागा या महाराष्ट्राच्या असणार आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सात खासदारांच्या जागांसाठी मतदान होणार आहे. तर यावर्षी सात खासदारांचा कार्यकाळ संपणार आहे. यामध्ये डॉ. भगवत किशनराव कराड, डॉ फ़ौज़िया तहसीन अहमद खान, प्रियंका चतुर्वेदी, शरद पवार, धैर्यशील पाटील, रजनी अशोकराव पाटील, रामदास आठवले यांच्या नावाचा समावेश आहे. मात्र राज्याचे राजकारण आणि समीकरण पूर्णपणे बदलल्यामुळे कोणते खासदार पुन्हा राज्यसभेवर जाणार आणि कोणाला नवीन संधी मिळणार याची उत्सुकता लागली आहे.

हे देखील वाचा : पैसे द्या अन् बांधकाम कामगार व्हा..; माणमध्ये एजंटगिरी आणि भ्रष्टाचार फोफावला

शरद पवार पुन्हा खासदारकी स्वीकारणार का?

जेष्ठ नेते शरद पवार यांच्या राज्यसभा खासदारकीचा कार्यकाळ समाप्त होणार आहे. शरद पवार यांचे सध्या 85 वय वर्षे आहे. त्यामुळे ते पुन्हा एकदा पदभार स्वीकारणार की नवीन चेहऱ्याला संधी दिली जाणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दिवंगत नेते अजित पवारांचे निधन झाल्याने राष्ट्रवादी पक्षाची धुरा कोणाकडे जाणार आणि दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामध्ये शरद पवारांची खासदारकीची मुदत संपत आली आहे.

कोणत्या राज्यात किती जागा रिक्त?

राज्य राज्यसभा जागा खासदार
महाराष्ट्र 7 डॉ. भगवत किशनराव कराड, डॉ फ़ौज़िया तहसीन अहमद खान, प्रियंका चतुर्वेदी, शरद पवार, धैर्यशील पाटील, रजनी अशोकराव पाटील, रामदास आठवले
ओडिशा 4 ममता मोहंता, मुज़िबुल्ला खान, सुजीत कुमार, निरंजन बिशी
तमिलनाडू 6 एन.आर. एलंगो, पी. सेल्वारासु, एम. थम्बिदुरई, तिरुची सिवा, डॉ. कनिमोझी एन.वी.एन. सोमू, जी.के. वासन
पश्चिम बंगाल 5 साकेत गोखले, ऋतब्रत बनर्जी, बिकाश रंजन भट्टाचार्य, मौसम नूर, सुब्रत बक्शी
आसाम 3 रामेश्वर तेली, भुवनेश्वर कलिता, अजीत कुमार भुइयां
बिहार 5 अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेम चंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेन्द्र कुशवाहा, हरिवंश नारायण सिंह
छत्तीसगड 2 कवि तेजपाल सिंह तुलसी, फूलो देवी नेताम
हरियाणा 2 किरण चौधरी, राम चंदर जांगड़ा
हिमाचल प्रदेश 1 इंदु बाला गोस्वामी
तेलंगाना 2 डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, के.आर. सुरेश रेड्डी

Web Title: Election commission announces rajya sabha mp elections 2026 in 10 states

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 01:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडूसह केरळमधील निवडणुका होणार एप्रिलमध्ये; आसाममध्ये…
1

पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडूसह केरळमधील निवडणुका होणार एप्रिलमध्ये; आसाममध्ये…

शिवप्रेमी बांधवांच्या भावना दुखावल्या गेल्या म्हणून…; हर्षवर्धन सपकाळ यांची टिपू सुलतान प्रकरणावर जाहीर माफी
2

शिवप्रेमी बांधवांच्या भावना दुखावल्या गेल्या म्हणून…; हर्षवर्धन सपकाळ यांची टिपू सुलतान प्रकरणावर जाहीर माफी

Parth Pawar clean chit : राज्यसभेवर पाठवण्याची घाई म्हणून..; अंंजली दमानिया यांचा चढला पारा
3

Parth Pawar clean chit : राज्यसभेवर पाठवण्याची घाई म्हणून..; अंंजली दमानिया यांचा चढला पारा

टिपू सुलतानवरुन महाराष्ट्रात पेटला वाद! सपकाळांच्या कौतुकावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचा जोरदार पलटवार
4

टिपू सुलतानवरुन महाराष्ट्रात पेटला वाद! सपकाळांच्या कौतुकावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचा जोरदार पलटवार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rajya Sabha MP Election : महाराष्ट्रसह 10 राज्यातील राज्यसभा निवडणूका जाहीर; शरद पवार पुन्हा खासदारकी स्वीकारणार का?

Rajya Sabha MP Election : महाराष्ट्रसह 10 राज्यातील राज्यसभा निवडणूका जाहीर; शरद पवार पुन्हा खासदारकी स्वीकारणार का?

Feb 18, 2026 | 01:18 PM
‘मुसलमान कुत्र्यांपेक्षाही…’; ट्रम्प समर्थक खासदाराच्या वादग्रस्त पोस्टने जगभरात खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

‘मुसलमान कुत्र्यांपेक्षाही…’; ट्रम्प समर्थक खासदाराच्या वादग्रस्त पोस्टने जगभरात खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

Feb 18, 2026 | 01:09 PM
Inspector Manju मध्ये नवा ट्विस्ट; सत्या–मंजूच्या आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री!

Inspector Manju मध्ये नवा ट्विस्ट; सत्या–मंजूच्या आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री!

Feb 18, 2026 | 01:06 PM
Uttar Pradesh Crime: विश्वासाचं भयावह रूप! मैत्रिणीने नशेची औषध दिलं, नंतर बलात्कार घडवून आणला अन् व्हिडीओ काढून…

Uttar Pradesh Crime: विश्वासाचं भयावह रूप! मैत्रिणीने नशेची औषध दिलं, नंतर बलात्कार घडवून आणला अन् व्हिडीओ काढून…

Feb 18, 2026 | 12:58 PM
५१ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर रजनीकांत निवृत्त होणार? शेवटच्या चित्रपटावर काम सुरू

५१ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर रजनीकांत निवृत्त होणार? शेवटच्या चित्रपटावर काम सुरू

Feb 18, 2026 | 12:48 PM
लग्नसमारंभापासून पार्टीपर्यंत… फेस्टिव्ह लूकसाठी परफेक्ट! रेनड्रॉप बांगड्यांचे हे ट्रेंडी डिझाइन्स पाहिलेत का?

लग्नसमारंभापासून पार्टीपर्यंत… फेस्टिव्ह लूकसाठी परफेक्ट! रेनड्रॉप बांगड्यांचे हे ट्रेंडी डिझाइन्स पाहिलेत का?

Feb 18, 2026 | 12:45 PM
Tara : युवराज-ताराची भावनिक प्रेमकथा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; नवीन प्रोमोने वाढवली उत्सुकता!

Tara : युवराज-ताराची भावनिक प्रेमकथा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; नवीन प्रोमोने वाढवली उत्सुकता!

Feb 18, 2026 | 12:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM
Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Feb 17, 2026 | 07:39 PM
Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Feb 17, 2026 | 07:32 PM
Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Feb 17, 2026 | 07:21 PM
Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Feb 17, 2026 | 07:12 PM
Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Feb 17, 2026 | 07:07 PM