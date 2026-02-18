Rohit Pawar PC: ‘आमचा काका गेलाय, आम्ही शांत बसणार नाही!’ रोहित पवार भाजपवर कडाडले

Rohit Pawar PC: ‘मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घातपाताचा मुद्दा मांडत असताना भाजपचे लोक मला ट्रोल करत आहेत. मी ट्रोलर्सची माहिती घेतली, तर ते भाजपच्या बड्या नेत्याचे ट्रोलर्स आहेत. यातल्या एका ट्रोलरने अपघाताच्या दोन तीन दिवस आधी एक ट्विट करून ते अवघ्या सात मिनिटात डिलीट केलं होत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भुकंप होणार असल्याचे त्याने ट्विटमध्ये म्हटलं होतं. हे पैसे घेऊन काम करणारे लोक आहेत,” अशा शब्दांत रोहित पवार यांनी यावेळी केला. (Ajit Pawar Plane Crash )
अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत विमान अपघात तपास ब्युरोचा अहवाल आल्यानंतरही अनेक शंका उपस्थित होत आहे. या अहवालानुसार विमानाच्या ब्लॅक बॉक्सचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यावरून रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा VSR विमान कंपनीच्या कारभार आणि तपासावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.याचवेळी त्यांनी व्हीएसआर कंपनीला वाचवण्यचा कोण प्रयत्न करतय, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली आहे.
Rohit Pawar PC: पायलटचा वापर करून अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात…? रोहित पवारांचे
रोहित पवार म्हणाले की, काही लोक यात मैत्री आणि राजकारण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. कंपनीत मोठे गुंतवणूकदार आहेत. त्यात मी जाणार नाही. पण कंपनीत शेकडो कोटींची गुंतवणूक असल्यामुळे कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. १००-१५० कोटींसाठी कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न करू नका, अशी माझी गुंतवणूक दारांना विनंती आहे. नाहीतर आम्ही शांत बसणार नाही, आमचा काका गेलाय, असा इशारा रोहित पवारांनी यावेळी दिला.
विमानाचा पायलट सुमित कपूर याला दारु पिण्याची सवय हती.जेटमध्ये त्याचा पगार १० ते १२ लाख इतका होता. पण पाच वर्षे तो बिना पगाराचा होता. त्यानंतर त्याला लेअरजेटने नोकरीची संधी दिली. लेअरजेटमध्ये त्याला ३ लाख रुपये पगार मिळू लगला. प्रत्येक फेरीचे तो २५ हजारांच्या जवळपास पैसे घेत होता.. त्यामुळे महिन्या पगार ६ लाखांपर्यंत गेला. पण सुमित कपूर तणावात होता. एका व्यक्तिगत कारणाने तो डिप्रेशनमध्ये होता. त्याचाच गैरफायदा घेऊन त्याल ब्लॅकमेल केलं गेलय का, याची चौकशी झाली पाहिजे, असंही रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) म्हटलं आहे.
विमान अपघाताचा रिपोर्ट १५ फेब्रुवारी पर्यंत द्यायचा असतानाही १८ तारी आहे. व्हिके सिंग यांना रोहित सिंग नावाचा मुलगा आहे. दिड-दोन वर्षांपूर्वी राजस्थानात रोहित सिंग याच्या लग्नाला कोण कोण गेल होतं. घातपात करणारे लग्नाला गेले होते का, याची चौकशी का होत नाही, त्याचे कारण सत्तेतीलकाही लोक आहेत, असंही रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि हैद्राबादमधील बडे पुढारी व्हिएसआर कंपनीच्या मालकाच्या मुलाच्या लग्नाला हजेरी लावतात, तसेच अपघातानंतरही राज्याचे आणि इतर राज्यांचे मंत्री याच कंपनीच्या विमानाने प्रवास करत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, तेलगू देसम पक्षाचे (TDP) नेते या कंपनीची कोणतीही चूक नसल्याचा बचाव कसा काय करू शकतात, असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. सत्तेतील लोक या कंपनीच्या मालकाशी थेट निगडीत असल्यानेच कारवाई टाळली जात असून, जोपर्यंत ठोस कारवाई होत नाही तोपर्यंत आपण शांत बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
या प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक बाजू मांडताना रोहित पवार यांनी दावा केला की, अपघाताचा हा कट पूर्ण करण्यासाठी पायलटला कोणी ब्लॅकमेल केले का, असा दाट संशय आहे. संबंधित पायलट अनेक वर्षांपासून नोकरीविना असल्याने आर्थिक अडचणीत होता आणि व्हिएसआर कंपनीने त्याला अत्यंत कमी पगारात कामावर ठेवले होते. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन त्याला काही करण्यास भाग पाडले गेले का, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. काही लोकांना जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पुरवून दिशाभूल केली जात असल्याचे सांगत, रोहित पवार यांनी या प्रकरणातील ‘पायलट कनेक्शन’ आणि कंपनीच्या मालकाचे राजकीय लागेबांधे उघड करण्याची मागणी केली आहे.