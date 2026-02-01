Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Budget 2026 : डोनाल्ड ट्रम्प यांचं नाव घेणं टाळलं! पण अर्थमंत्री सीतारमण यांनी 24 वेळा केला टॅरिफचा उल्लेख

अर्थसंकल्पातून कोणत्या क्षेत्राला फटका बसतो आणि कोणत्या क्षेत्राला भरघोस सुट मिळते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, अर्थमंत्र्यांच्या भाषणानंतर त्यांच्या भाषणाचे विविध कांगोरे समोर येत आहेत.

Updated On: Feb 01, 2026 | 06:14 PM
Finance Minister Nirmala Sitharaman mentioned tariffs 24 times in her budget speech 2026

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात 24 वेळा केला टॅरिफचा उल्लेख केला (फोटो - AI)

Budget 2026 : नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी १ फेब्रुवारी (रविवार) संसदेत २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. संपूर्ण देशाचे लक्ष सीतारमण यांच्या घोषणांकडे लागले होते. अर्थसंकल्पातून कोणत्या क्षेत्राला फटका बसतो आणि कोणत्या क्षेत्राला भरघोस सुट मिळते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, अर्थमंत्र्यांच्या भाषणानंतर त्यांच्या भाषणाचे विविध कांगोरे समोर येत आहेत. निर्मला सीतारमण यांच्या भाषणामध्ये अनेकदा टॅरिफ (Tariff) शब्द आला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एकदाही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा उल्लेख केला नाही. मात्र, त्यांनी वारंवार “टॅरिफ” हा शब्द वापरला. सीतारमण यांनी त्यांच्या भाषणात अनेक वेळा वापरलेले इतर अनेक शब्द आहेत.यामध्ये त्यांनी 24 वेळा शब्द वापरला आहे. निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात “इनकम ” हा शब्द सर्वात जास्त, ९८ वेळा वापरला. त्यांनी “ड्युटी” ​​हा शब्द ५१ वेळा आणि “रेट” हा शब्द ४८ वेळा वापरला. निर्मला सीतारमण यांनी प्रत्येक शब्द किती वेळा वापरला याची माहिती आता समोर आली आहे.

कोणता शब्द किती वेळा वापरला?

शब्द किती वेळा वापरला याचा आकडा
टॅरिफ 24
इनकम 98
शुल्क 51
दर 48
सवलत 31
कपात 34
सेवा 41
विदेशी 20
दंड 31
सीमा शुल्क 48
वाढ 18
माल 47
वैश्विक 26
क्रेडिट 18
निर्यात 17
राष्ट्रीय 20
निर्माण 29
परत 22

२०२६ च्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा

  • हाय-स्पीड कॉरिडॉर: मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुडी.
  • महिलांसाठीही अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा आहे. लखपती दीदींनंतर आता सी-मार्ट योजना जाहीर करण्यात आली आहे, जी कमी व्याजदरात कर्ज देते.
  • आयुर्वेदासाठी तीन नवीन एम्स बांधले जातील आणि आयुर्वेदिक औषधांच्या चाचणीसाठी राष्ट्रीय प्रयोगशाळा देखील स्थापन केल्या जातील.
  • युवक आणि शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणांचा समावेश आहे, परंतु आयकर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल नाहीत.
  • भारत एक जागतिक डेटा सेंटर हब बनेल, ज्यामध्ये परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांना कर सवलती मिळतील.
  • भारतीय काजू आणि कोकोला जागतिक ब्रँड बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि एआय शेतकऱ्यांना मदत करेल.
  • १७ कर्करोगाशी संबंधित औषधांसाठी आयात सवलती उपलब्ध असतील.
  • आयटीआर-१ आणि आयटीआर-२ दाखल करण्याची अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे; आता ३१ जुलैपर्यंत रिटर्न दाखल करता येतील.
  • डेटा आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतातील क्लाउड कंपन्यांना २०४७ पर्यंत कर सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.
  • ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बुद्ध सर्किटची स्थापना केली जाईल. ही सर्किट अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, मणिपूर, मिझोरम आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये पसरेल.
  • उत्पादन मजबूत करणे, जुन्या औद्योगिक क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करणे आणि एमएसएमईंना चालना देणे हे सरकारच्या प्राधान्यांपैकी एक आहे.
  • वित्तमंत्र्यांनी क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’ मिशन सुरू करण्याची घोषणा केली.
  • गेमिंग क्षेत्रात १० लाखांहून अधिक व्यावसायिकांना नियुक्त केले जाईल.

