Feat वसूली ताई…! Budget 2026 जाहीर होताच नेटकऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना घेरलं, मजेदार MEMES VIRAL

Budget Viral Memes : भारताचे केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर झाले आहे. दरम्यान दरवर्षीप्रमाणे या अर्थसंकल्पात मध्यमर्गीयांचा मुद्दा अधिक चर्चेत आला आहे. यावर सोशल मीडियावर मजेदार मीम्स व्हायरल होत आहेत.

Updated On: Feb 01, 2026 | 05:29 PM
  • बजेटनंतर मध्यमवर्गीयांनी उडवली सरकारची खिल्ली
  • अर्थमंत्र्यांना घेरलं अन्..
  • पहा सोशल मीडियावरील मजेदार Memes
Union Budget 2026 Viral Memes : भारताचे केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केले आहे. त्यांनी सलग 9व्यांदा  भारताचे अर्थसंकल्प सादर करुन इतिहास रचला आहे. दरम्यान या अर्थसंकल्पात दवर्षीप्रमाणे मध्यमवर्गींयांचा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला आहे. अर्थसंकल्पात विकास आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी उच्च ध्येय यंदा ठेवण्यात आली होती. परंतु हे लोकांच्या अपेक्षास उतरले नसल्याने यावर टीका केली जात आहे. सोशल मीडियावर मीम्स आणि मजेशीर प्रतिक्रिया येत आहे.

एकाग्र लक्ष, ठाम हावभाव; अर्थसंकल्पीय भाषणात PM मोदींच्या टेबल थापांनी वेधलं सर्वांचं लक्ष; Video Viral

बजेट सादर होताच लोकांनी निर्मला सीतारमण यांना घेरले आहे. सोशल मीडियावर यावर एक मीम (Meme) शेअर करण्यात आले आहे. ज्यामुळे अर्थमंत्री वसूली ताई असे लिहण्यात आले आहे. तसेच फोटोमध्ये अर्थमंत्री पांढरी जीएसटीच्या पावडरचा नशा करत आहे. यावरुन अर्थमंत्र्यांना जीएसटीचे व्यसन लागले असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे. जीएसटी लादून अर्थमंत्री वसूली करत आहेत.

अर्थसंकल्पात सिगारेटवर 40% कर लादलण्यात आला आहे. यानंतर सोशल मीडियावर लोकांनी यावर एक मीम शेअर केले आहे. यामध्ये एक ग्राहक दुकानदाराला 10 रुपयांच्या सीगारेट किंमत विचारत आहे.

आणखी एका नेटकऱ्याने 3 इडियट्समझील एक दृश्य शेअर केले आहे. यामध्ये चांदी, सोने, इंट्राडे आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांच्या भावना व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. सर्वजण दु:खात असल्याचे यामध्ये दिसत आहे.

खालील मीममध्ये एका नेटकऱ्याने मध्यमवर्गीयांच्या वेदना मीममधून शेअर केल्या आहेत. ज्यामध्ये अक्षय कुमार आणि राजपाल यादवचा चित्रपटातील एक दृश्य आहे. ज्यामध्ये अक्षय कुमारचे पात्र राजपाल यादवच्या पात्राला तिथून जायला लावत आहे. याच प्रमाणे दरवर्षी सरकार देखील मध्यमवर्गीयांवर कर लादते आणि त्यांना कोणतीही सवलत देत नाही असे या मीममध्ये दाखवण्यात आले आहे.

खालील मीममध्ये देखील मध्यमवर्गीयांच्या भावना दाखवण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये मध्यमवर्गीय अर्थमंत्र्यांकडे त्यांना एखादी सवलत मिळेल या आशेने बघत आहेत. परंतु यामध्ये निर्मला सीतारमण माझ्याकडे पाहू नका मी काही करु शकत नाही असे म्हणत असल्याचे दाखवण्यात आले. यामध्ये निर्मला सीतारमणच्या जागी बीग बींचे हात जोडलेला फोटो लावण्यात आला आहे.

Union Budget 2026 : शेजारील देशांसाठी भारताने उघडली तिजोरी; ‘या’ राष्ट्रांना दिलं मोठं गिफ्ट

Feb 01, 2026 | 05:29 PM

