Feat वसूली ताई…! Budget 2026 जाहीर होताच नेटकऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना घेरलं, मजेदार MEMES VIRAL

बजेट सादर होताच लोकांनी निर्मला सीतारमण यांना घेरले आहे. सोशल मीडियावर यावर एक मीम (Meme) शेअर करण्यात आले आहे. ज्यामुळे अर्थमंत्री वसूली ताई असे लिहण्यात आले आहे. तसेच फोटोमध्ये अर्थमंत्री पांढरी जीएसटीच्या पावडरचा नशा करत आहे. यावरुन अर्थमंत्र्यांना जीएसटीचे व्यसन लागले असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे. जीएसटी लादून अर्थमंत्री वसूली करत आहेत.
feat वसूली ताई 😎#Budget #IncomeTax #LTCG #Meme#StockMarketIndia #IndianEconomy#NirmalaSitharaman #Budget2026 pic.twitter.com/3ahyOdEuNy — Paras (@atheistParas) February 1, 2026
अर्थसंकल्पात सिगारेटवर 40% कर लादलण्यात आला आहे. यानंतर सोशल मीडियावर लोकांनी यावर एक मीम शेअर केले आहे. यामध्ये एक ग्राहक दुकानदाराला 10 रुपयांच्या सीगारेट किंमत विचारत आहे.
Cigarette pe 40% GST lagne ke baad 😭😹#Budget2026 pic.twitter.com/yosP63Nuhs — Byomkesh (@byomkesbakshy) February 1, 2026
आणखी एका नेटकऱ्याने 3 इडियट्समझील एक दृश्य शेअर केले आहे. यामध्ये चांदी, सोने, इंट्राडे आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांच्या भावना व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. सर्वजण दु:खात असल्याचे यामध्ये दिसत आहे.
All types of investors right now. #Budget2026 pic.twitter.com/Z4KT1fkaJh — Sagar (@sagarcasm) February 1, 2026
खालील मीममध्ये एका नेटकऱ्याने मध्यमवर्गीयांच्या वेदना मीममधून शेअर केल्या आहेत. ज्यामध्ये अक्षय कुमार आणि राजपाल यादवचा चित्रपटातील एक दृश्य आहे. ज्यामध्ये अक्षय कुमारचे पात्र राजपाल यादवच्या पात्राला तिथून जायला लावत आहे. याच प्रमाणे दरवर्षी सरकार देखील मध्यमवर्गीयांवर कर लादते आणि त्यांना कोणतीही सवलत देत नाही असे या मीममध्ये दाखवण्यात आले आहे.
Government to tax paying middle class during every budget #Budget2025 pic.twitter.com/lkbFrf4wiD — Finance Memes (@Qid_Memez) February 1, 2025
खालील मीममध्ये देखील मध्यमवर्गीयांच्या भावना दाखवण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये मध्यमवर्गीय अर्थमंत्र्यांकडे त्यांना एखादी सवलत मिळेल या आशेने बघत आहेत. परंतु यामध्ये निर्मला सीतारमण माझ्याकडे पाहू नका मी काही करु शकत नाही असे म्हणत असल्याचे दाखवण्यात आले. यामध्ये निर्मला सीतारमणच्या जागी बीग बींचे हात जोडलेला फोटो लावण्यात आला आहे.
Budget Memes – A thread 🧵 Nirmala Sitharaman to Middle Class people pic.twitter.com/XOl1QDWCOO — Phunsuk Wangdu (@Phunsukwangduji) February 1, 2025
