Urfi Javed ने इस्लाम धर्म सोडून हिंदू धर्म स्वीकारला? आता सोशल मीडियावर नवीन वाद सुरु…

अभिनेत्री उर्फी जावेदचे नाव गीता भारद्वाज ठेवण्यात आले आहे. यावर आता उर्फी जावेदने प्रतिक्रिया दिली आहे. तिने काय म्हटले ते जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 01, 2026 | 05:52 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

अभिनेत्री उर्फी जावेद तिच्या व्यावसायिक आयुष्यापेक्षा तिच्या ड्रेसिंग सेन्समुळे जास्त चर्चेत असते. ती तिच्या पोशाखांमध्ये प्रयोग करते आणि अनेकदा जास्त प्रमाणात उघड करणारे पोशाख घालते. उर्फी जावेदला तिच्या असामान्य पोशाखामुळे अनेकदा ट्रोल केले जाते, परंतु ती कायम राहते. दरम्यान, तिचे वैयक्तिक आयुष्य अनेकदा वादग्रस्त ठरते. अलीकडेच, असा दावा करण्यात आला होता की ती मुस्लिमांना बदनाम करत होती आणि तिला इस्लाममधून बहिष्कृत करण्यात आले होते. असेही म्हटले जात होते की तिचे नाव गीता भारद्वाज ठेवण्यात आले आहे. यावर आता उर्फी जावेदने प्रतिक्रिया दिली आहे. तिने काय म्हटले ते जाणून घेऊया.

सोशल मीडियावरील प्रभावशाली व्यक्ती फैजान अन्सारी यांनी उर्फी जावेदबद्दल एक व्हिडिओ शेअर केला. व्हिडिओमध्ये त्यांनी दावा केला की उर्फी जावेद केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरातील मुस्लिमांची प्रतिमा मलिन करत आहे. उर्फी जावेद स्वतः म्हणते की ती कुराण किंवा इस्लामवर विश्वास ठेवत नाही. तिची फॅशन सेन्स आणि विधाने इस्लामच्या विरोधात आहेत. फैजान अन्सारी यांनी दावा केला की त्यांनी अखिल भारतीय मुस्लिम समुदाय आणि धर्मगुरूंना एक पत्र लिहून उर्फी जावेदला अधिकृतपणे इस्लाममधून हद्दपार करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी असेही म्हटले की उर्फी जावेदचा इस्लामशी काहीही संबंध नाही आणि तिचे नवीन नाव गीता भारद्वाज आहे. यामुळे एकच गोंधळ उडाला.

फैजान अन्सारीच्या दाव्यांनंतर उर्फी जावेदने तिचे मौन सोडले आहे. इस्लाममधून तिला काढून टाकण्याबाबत आणि तिचे नाव बदलण्याबाबत ती म्हणाली, “मी खूप दिवसांपूर्वी स्वतःहून इस्लाम सोडला. या गोष्टी कोण बनवत आहे? मी कोणत्याही धर्माचे पालन करत नाही.” गीता भारद्वाज नाव असल्याबाबत उर्फी जावेद म्हणाली, “हे कोणी म्हटले? असे कोणतेही वृत्त नाही. हे लोक स्वतःहून बनवत आहेत. मी कोणत्याही धर्मावर विश्वास ठेवत नाही. मी नास्तिक आहे. तर तुम्ही मला कुठून हाकलून लावाल? जिथे मी अस्तित्वातच नाही अशा ठिकाणाहून मला कसे हाकलून लावाल?”

Published On: Feb 01, 2026 | 05:52 PM

