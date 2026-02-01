Ahilyanagar News: मिरी ग्रामपंचायतीवर भ्रष्टाचाराचा आरोप! 15 दिवसात चौकशी अहवाल न मिळाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा

मिरी ग्रामपंचायतीत गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या मनमानी आणि कथित भ्रष्ट कारभाराविरोधात अखेर ग्रामस्थ आणि विरोधी गट आक्रमक झाले आहेत. ग्रामपंचायतीतील कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच्या गैरव्यवहाराची तातडीने चौकशी करून येत्या १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, अन्यथा पंचायत समिती कार्यालयासमोर ग्रामस्थांसह आमरण उपोषण केले जाईल, असा थेट इशारा भाजपाचे तालुका अध्यक्ष व माजी सरपंच संतोष शिंदे यांनी दिला आहे. यासंदर्भात त्यांनी पाथर्डी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना लेखी निवेदन दिले आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, मिरी गावासाठी मंजूर असलेले ग्रामविकास अधिकारी (GDO) पद मागील पाच वर्षांपासून रिक्त ठेवण्यात आले आहे. नियमबाह्य पद्धतीने एका ग्रामसेवकाकडे तात्पुरता अतिरिक्त पदभार देऊन ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवला जात आहे. संबंधित ग्रामसेवक आठवड्यातून केवळ एकदाच ग्रामपंचायतीत उपस्थित राहत असल्याने प्रशासन पूर्णतः कोलमडले असून, प्रत्यक्ष कामाऐवजी फक्त कागदोपत्री सह्यांसाठीच अधिकारी येत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
ZP Election 2026 : अजित दादांच्या निधनाच्या छायेतच जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराला सुरुवात
२६ जानेवारी रोजी कोरमअभावी तहकूब झालेली ग्रामसभा २ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात यावी. तसेच या ग्रामसभेला संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी स्वतः उपस्थित राहून गावातील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
मिरी गावातील पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. मागील दोन वर्षांपासून नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. जलजीवन मिशन अंतर्गत टाकण्यात आलेली पाईपलाईन वारंवार फुटत असून, निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे गावकरी पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत.
ग्रामपंचायत पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जलजीवनसह अनेक विकासकामांचा निधी वाया घालवण्यात आला असून, यामुळे गावाचा विकास खुंटला आहे.
“जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण…”; Union Budget 2026 वर मंत्री मंगलप्रभात लोढांची प्रतिक्रिया
या गैरकारभाराबाबत १२ मार्च २०२४ रोजी विरोधी गटाच्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, तहसील कार्यालय आणि पाथर्डी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मात्र, आजतागायत कोणताही चौकशी अहवाल देण्यात आलेला नाही. दोन वर्षांहून अधिक काळ चौकशी न होणे, हा प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया संतोष शिंदे यांनी दिली आहे.