भारताने घेतला हिंदूंच्या हत्येचा बदला? बांगलादेशला मिळणाऱ्या निधीला लावली कात्री, युनूस सरकार हादरले

India Bangaldesh Aid Cut : यंदा भारताने केंद्रीय अर्थसंकल्पात बांगलादेशच्या निधीवर मोठी कपात केली आहे. यामुळे युनूस सरकारला मोठा झटका लागला आहे. यातून भारताने शेजारी देशाला कडक संदेश दिला आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 06:13 PM
India Cut Aid to Bangaldesh in Budget 2026

भारताने घेतला हिंदूंच्या हत्येचा बदला? बांगलादेशला मिळणाऱ्या निधीला लावली कात्री, युनूस सरकार हादरले (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

  • भारताचा बांगलादेशला मोठा झटका
  • बांगलादेशला मिळणाऱ्या निधीला केली 50% कपात
  • बांगलादेशच्या अनेक प्रकल्प होणार ठप्प?
India Cut Aid to Bangaldesh in Budget 2026 : नवी दिल्ली : इराणनंतर भारताने बांगलादेशलाही (Bangaldesh) मोठा झटका दिला आहे. 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget) परदेशी निधीतून बांगलादेशची मदत कमी करण्यात आली आहे.भारताने यातून आपल्या परराष्ट्र धोरणावर आणि शेजारी देशांना मदत करण्यावर एक कठोर संदेश दिला आहे. बांगलादेशच्या मदतीत भारताने मोठी कपात केली आहे. यामुळे बांगलादेशच्या युनूस सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. याचा बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

चाबहार प्रकल्पाला मोठा धक्का! २०२६ च्या अर्थसंकल्पात निधी ‘शून्य’, ट्रम्पच्या निर्बंधांपुढे झुकले मोदी सरकार?

बांगलादेशच्या निधीत थेट 50% कपात

1 फेब्रुवारी 2026 रोजी निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार, भारताने बांगलादेशच्या 120 कोटी मदतीच्या वाट्याचत थेट 50% कपता केली आहे. यंदा भारताने बांगलादेशच्या मदत निधीसाठी केवळ 60 कोटी दिले आहे. यामागचे कारण म्हणजे बांगलादेशमधील हिंदूं आणि इतर अल्पसंख्यांकावरील वाढत्या हिंसाचाराच्या घटना, तसेच द्विपक्षीय संबंधामधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी 2025 मध्ये भारताने बांगलादेशला 1.2 अब्ज डॉलर्सचे वाटप केले होते. परंतु दोन्ही देशातील वाढत्या तणावामुळे यंदा ही मदत कमी करण्यात आली आहे.

भारताच्या निर्णयाचा बांगलादेशवर काय परिणाम होईल?

भारताने बांगलादेशच्या निधीत कपात केल्याने शेकडो पायाभूत आणि सामाजिक प्रकल्प ठप्प होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बांगलदेशच्या विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात अडथळा येऊ शकतो. तसेच याचा दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक हितसंबंधांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

या देशांच्या मदतीत केली वाढ

भारताने शेजारी देशांमध्ये नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, मालदीवसोबत संबंध सौहार्दपूर्ण ठेवले आहे. भारताने सर्वात मोठी मदत ही भूताना केला आहे. यंदा भारताने भूतानला 2,289 कोटी रुपये दिले आहे. नेपाळला भारताने मदत 14% वाढवली असल्याने 8 अब्ज झाली आहे, तर श्रीलंकेचीही मदत 4 अब्जपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मालदीवसाठी भारताने ही मदत 8 टक्क्याने कमी केली आहे. परंतु ही 550 कोटी पर्यंत ठेवण्यात आली आहे.

इराणच्या चाबहार बंदराचा निधीही शून्य

याशिवाय भारताने यावेळी मित्र देश इराणच्या चाबहार बंदर प्रकल्पासाठीचा निधीही शून्य केला आहे. यामागचे कारण म्हणजे अमेरिकेने इराणवर लावलेल आर्थिक निर्बंध, तसेच इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांना दिलेली टॅरिफची धमकी आहे. परंतु भारताने प्रकल्पातून पूर्णपणे माघार घेतलेली नाही.

Feat वसूली ताई…! Budget 2026 जाहीर होताच नेटकऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना घेरलं, मजेदार MEMES VIRAL

Frequently Asked Questions

  • Que: भारताने बांगलादेशच्या आर्थिक मदतीत कपात का केली आहे?

    Ans: बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्या हिंदूंवरील अत्याचाराच्या आणि दोन्ही देशांतील संबंधात वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने बांगलादेशच्या निधीत कपात केली आहे.

  • Que: भारताने बांगलादेशच्या आर्थिक मदतीत किती टक्के कपात केली आहे?

    Ans: भारताने बांगलादेशच्या आर्थिक मदतीत 50% कपात केली आहे. यंदा ही मदत 120 कोटी डॉलर्सवरुन थेट 60 कोटींवर आली आहे..

  • Que: भारताच्या या निर्णयामुळे बांगलादेशाशी संबंधावर काय परिणा होईल?

    Ans: भारताने बांगलादेशच्या निधीत कपात केल्याने शेकडो पायाभूत आणि सामाजिक प्रकल्प ठप्प होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बांगलदेशच्या विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात अडथळा येऊ शकतो. तसेच याचा दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक हितसंबंधांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Published On: Feb 01, 2026 | 06:13 PM

Feb 01, 2026 | 06:13 PM
