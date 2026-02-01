Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

NCP Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष कोण होणार? उपमुख्यमंत्र्यांनंतर आता अध्यक्षांबद्दल अटकळांना उधाण

Maharashtra Politics: अजित पवारांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले आहे, मात्र पक्षाध्यक्षपदावरून संभ्रम कायम आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 06:02 PM
  • प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादीचे नवे अध्यक्ष?
  • चर्चांना पूर्णविराम
  • सुनेत्रा पवारांच्या नियुक्तीनंतर पक्षात सत्तासंघर्ष पेटला!
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (NCP) घडामोडींचा वेग प्रचंड वाढला आहे. अजितदादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर आता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरून तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी पक्षाध्यक्षपदाबाबत सुरू असलेल्या सर्व चर्चांचे पूर्णपणे खंडन केले आहे.

प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्ट केली भूमिका

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत राज्यसभा खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी म्हटले की, “माझी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याच्या बातम्या काही माध्यमांमध्ये येत आहेत. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, या बातम्या पूर्णपणे निराधार असून त्यात कोणतेही तथ्य नाही.” प्रफुल्ल पटेल यांच्या या खुलाशामुळे पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या अध्यक्षपदाच्या रेसवर तात्पुरता पडदा पडला आहे.

Ajit Pawar Death: दादा नाहीत, ही कल्पना सहन होत नाही; आमदार शेखर निकम

सुनेत्रा पवार यांची नियुक्ती आणि पक्षावर नियंत्रणाचा प्रयत्न

अजित पवार यांच्या निधनानंतर केवळ तीन दिवसांत सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड झाली आणि त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही घाईघाईने केलेली नियुक्ती म्हणजे पक्षावरील नियंत्रण राखण्याचा एक प्रयत्न आहे. पक्षात दोन गट पडले असून एका गटाला शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (सपा) विलीनीकरण नको आहे. संघटनेवर आपली पकड मजबूत ठेवण्यासाठी सुनेत्रा पवारांना पुढे करण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

शरद पवारांचे सूचक मौन

सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत शरद पवार यांनी आश्चर्यकारक प्रतिक्रिया दिली आहे. पत्रकारांनी त्यांना सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाबाबत विचारले असता, त्यांनी “मला याबाबत काहीही माहिती नाही,” असे म्हणत मौन पाळले. पवारांच्या या भूमिकेमुळे काका-पुतण्यांच्या पक्षातील संबंध भविष्यात काय वळण घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अस्थिकलश आणि विलीनीकरणाची चर्चा

पक्षाचे नेते माणिकराव कोकाटे यांनी माहिती दिली की, अजित पवारांचा अस्थिकलश मुंबईत आणला असून तो प्रत्येक जिल्ह्यात नेला जाईल. विलीनीकरणाच्या चर्चेवर बोलताना ते म्हणाले, “हा कुटुंबाचा निर्णय आहे आणि पवार कुटुंब जो निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य असेल.”

ZP Election 2026 : अजित दादांच्या निधनाच्या छायेतच जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराला सुरुवात

Published On: Feb 01, 2026 | 06:02 PM

NCP Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष कोण होणार? उपमुख्यमंत्र्यांनंतर आता अध्यक्षांबद्दल अटकळांना उधाण

