Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Fir Filed On Ed After Complaint By Tmc Mamata Banerjee West Bengal News

FIR ON ED :  ED छापा टाकायला गेली अन् फसली! ‘त्या’ प्रकरणात बंगालमध्ये राडा, ममता दीदींच्या तक्रारीनंतर FIR

पश्चिम बंगालमध्ये I-PACच्या कार्यालयांवर ईडीने छापे टाकले. यानंतर जोरदार वाद निर्माण झाला आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तक्रारीनंतर ईडीवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 03:22 PM
FIR filed on ED after complaint by TMC Mamata Banerjee West Bengal News

टीएमसी ममता बॅनर्जी यांच्या तक्रारीनंतर ईडीवर एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पश्चिम बंगालमध्ये ईडीच्या कारवाईवरुन रंगलं राजकारण
  • ईडीविरुद्ध आता दोन स्वतंत्र FIR दाखल
  • ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर FIR वर दाखल होऊ शकतो का?
FIR ON ED : पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या पूर्वी राजकारण तापले आहे. गुरुवारी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कोलकाता येथील राजकीय सल्लागार आणि निवडणूक व्यवस्थापन कंपनी I-PACच्या कार्यालयांवर छापे टाकले. यामुळे मोठा गदारोळ निर्माण झाला. निवडणुकीपूर्वी ईडीने (ED Raid) पॉलिटिकल आणि इलेक्शन मॅनेजमेंट कंपनीवर केलेल्या या कारवाईमुळे तृणमृल कॉंग्रेस आक्रमक झाले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी घटनास्थळी येऊन आक्रमक भूमिका घेतली. तसेच ही मुद्दाम कागदपत्रांसाठी केलेली कारवाई असल्याचे म्हटले आहे. यावरुन पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय वातावरण तापलेले असताना ईडीविरुद्ध आता दोन स्वतंत्र FIR दाखल करण्यात आले आहेत.

अनेकदा संपूर्ण देशामध्ये ईडीची कारवाईची चर्चा रंगते. ईडीची छापेमारी हा शब्दप्रयोग आता सर्वसामान्यांसाठी रोजचा झाला आहे. यामधून राजकीय नेते, उद्योगपती या कोणाचीही सुटका झालेली नाही, ईडी थेट कारवाईसाठी ओळखली जात आहे. मात्र पश्चिम बंगालमधील I-PACवर केलेली कारवाई ही अंमलबजावणी संचालनालयाला महागात पडली आहे. ED च्या विरोधात दोन एफआयआर दाखल झाल्या आहेत. ईडीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध दोन एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत. आय-पीएसी प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या कुटुंबाने आरोप केला आहे की ईडी अधिकाऱ्यांनी छाप्याच्या नावाखाली त्यांची खाजगी कागदपत्रे चोरली आहेत. ममता बॅनर्जी यांचा आरोप आहे की डेटा चोरीला गेला. दरम्यान, टीएमसीनेही छळाचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला आहे.

है देखील वाचा : “ममता दीदी पुरावे घेऊन पळाल्या?” ‘त्या’ केसमध्ये ED ची हायकोर्टात धाव, केले गंभीर आरोप

TMCने ईडीच्या कारवाईला दिले खुले आव्हान

पश्चिम बंगालमध्ये I-PACच्या कार्यालयांवर झालेली ईडीची कारवाई हे प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचले आहे. टीएमसीने न्यायालयाला ईडीची कारवाई बेकायदेशीर घोषित करण्याची आणि सर्व गोपनीय पक्ष कागदपत्रे त्वरित परत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी, ईडीने छापे बंगाल कोळसा खाण घोटाळ्याशी संबंधित असल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल केली होती आणि ममता बॅनर्जी यांच्यावर अधिकृत तपासात “अडथळा आणण्याचा” आरोप केला होता.

ममता बॅनर्जी यांनी पोलिस ठाण्यात केली तक्रार दाखल

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शेक्सपियर सरानी पोलिस ठाण्यात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) विरोधात वैयक्तिक तक्रार दाखल केली आहे. प्रतीक जैन यांच्या घरी ईडीने टाकलेल्या छाप्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे, त्यानंतर शेक्सपियर सरानी पोलिस ठाण्यात दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ममता यांनी दाखल केलेल्या पहिल्या गुन्ह्यात चोरी, गुन्हेगारी अतिक्रमण आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची चोरीचा आरोप आहे.

हे देखील वाचा : कोण आहेत IPAC प्रमुख प्रतीक जैन? ज्याच्या घरी ED ची धाड पडताच ममता बॅनर्जींचा चढला पारा 

राज्य पोलिस केंद्रीय तपास यंत्रणेविरुद्ध (ईडी) एफआयआर दाखल करू शकतात का?

तांत्रिकदृष्ट्या, तक्रार मिळाल्यावर पोलिस कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध, अगदी सरकारी अधिकाऱ्याविरुद्धही एफआयआर दाखल करू शकतात. जर त्या अधिकाऱ्याने त्यांच्या कर्तव्याबाहेर गुन्हा केल्याचा आरोप असेल, तर पोलिस गुन्हा दाखल करू शकतात. मात्र अडचण अशी आहे की ईडी अधिकारी अधिकृत कर्तव्यावर होते. भारतीय कायदा कर्तव्यावर असताना केलेल्या कृतींसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना विशेष संरक्षण देत असते.

ईडी अधिकाऱ्यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्या (पीएमएलए) मधून सर्वात मोठी शक्ती मिळते. पीएमएलएच्या कलम ६७ मध्ये असे म्हटले आहे की जर केंद्र सरकार किंवा त्यांच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांवर, जसे की ईडी अधिकारी, त्यांनी चांगल्या वृत्तीने काम केले असेल तर त्यांच्यावर कोणताही खटला किंवा कायदेशीर कारवाई सुरू करता येणार नाही. याचा अर्थ असा की जर ईडीने असा दावा केला की कागदपत्रे जप्त करणे हे तपासाचा भाग होते आणि त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम केले, तर त्यांच्यावर चोरीचा आरोप लावता येणार नाही. ते एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात कलम ६७ चा उल्लेख करू शकतात.

Web Title: Fir filed on ed after complaint by tmc mamata banerjee west bengal news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 03:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात
1

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

ममता दिदी सावधान! पश्चिम बंगालला PM Modi 830 कोटींची भेट देणार; तर ‘या’ सभेतून प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार
2

ममता दिदी सावधान! पश्चिम बंगालला PM Modi 830 कोटींची भेट देणार; तर ‘या’ सभेतून प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM