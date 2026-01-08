Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ED on Pratik Jain : कोण आहेत IPAC प्रमुख प्रतीक जैन? ज्याच्या घरी ED ची धाड पडताच ममता बॅनर्जींचा चढला पारा

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आयपीएसी संचालक प्रतीक जैन यांच्या घरावर छापे टाकले आहेत. यामुळे ममता बॅनर्जी आक्रमक झाल्या आहेत.

Updated On: Jan 08, 2026 | 05:31 PM
Who is Prateek Jain raided by ED West Bengal Politics News

श्चिम बंगालमध्ये ईडीने छापेमारी केलेले प्रतीक जैन कोण आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • पश्चिम बंगालमध्ये ईडीच्या छाप्यावरुन रंगलं राजकारण
  • आयपीएसी संचालक प्रतीक जैन यांच्या घरावर छापे
  • कोण आहे प्रतीक जैन
ED on Pratik Jain : कलकत्ता : पश्चिम बंगालमध्ये सध्या ईडीच्या कारवाईवरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आयपीएसी संचालक प्रतीक जैन यांच्या घरावर छापे टाकले आहेत. ईडीने कोलकातासह चार ते पाच ठिकाणी छापे टाकले. मात्र या कारवाईवरुन तृणमृल कॉंग्रेस नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला असून प्रतीक जैन हे चर्चेत आले आहेत.

गुरुवारी सकाळी ईडीच्या पथकाने राजकीय सल्लागार कंपनी आय-पीएसीच्या साल्ट लेक कार्यालयावर आणि त्यांचे प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी छापे टाकले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ही फर्म पूर्वी प्रशांत किशोर यांच्याशी संबंधित होती. प्रशांत किशोर यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आय-पीएसीची स्थापना केली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून, ही फर्म तृणमूल काँग्रेस आणि पश्चिम बंगाल सरकारसोबत काम करत आहे, जरी प्रशांत किशोर आता सक्रिय राजकारणात उतरले आहेत. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत टीएमसीच्या प्रचंड विजयात आय-पीएसीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षालाही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

हे देखील वाचा : झालं क्लिअर ! रविवारीच सादर केला जाणार केंद्रीय अर्थसंकल्प; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तारखांना मान्यता

कोण आहेत प्रतीक जैन?

प्रतीक जैन हे आय-पीएसीचे सह-संस्थापक आहेत. ही कंपनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रशांत किशोर यांनी स्थापन केलेली साल्ट लेक-आधारित राजकीय सल्लागार कंपनी आहे. प्रशांत किशोर हे देशातील आघाडीच्या राजकीय रणनीतीकारांपैकी एक मानले जातात. नंतर त्यांनी जन सूरज पक्षाची स्थापना केली आणि बिहार विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली.

प्रतीक जैन हे सुमारे ३४ वर्षांचे आहेत. त्यांनी आयआयटी बॉम्बेमधून शिक्षण पूर्ण केले. २०२१ मध्ये प्रशांत किशोर यांनी औपचारिकपणे आय-पीएसीपासून स्वतःला दूर केले, त्यानंतर ऋषी राज सिंह, विनेश चंदेल आणि प्रतीक जैन हे कंपनीचे संचालक बनले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून, आय-पीएसी तृणमूल काँग्रेस आणि पश्चिम बंगाल सरकारसोबत सतत काम करत आहे. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या प्रचंड विजयाचे आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या कामगिरीचे श्रेय आय-पीएसीला जाते.

हे देखील वाचा : “आमच्याशी लढायचे असेल तर…”; ED च्या ‘त्या’ छाप्यावरून ममता बॅनर्जींनी भाजपविरुद्ध ठोकला शड्डू

ममता बॅनर्जी झाल्या आक्रमक 

ईडीने I-PAC कार्यालयावर छापेमारी केल्यानंतर ममता बॅनर्जी आक्रमक झाल्या. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी कार्यालयात दाखल झाल्या. तिथून त्यांनी भाजपवर टीका केली आहे. यंत्रणेच्या माध्यमातून बंगालचा डेटा आणि रणनीती चोरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या कारवाईमुळे पश्चिम बंगालमध्ये जितक्या जागा जिंकण्याचे लक्ष्य भाजपने ठरवले होते ते आता शून्यावर येईल, अशी टीका त्यांनी भाजपवर केली आहे. ज्या ठिकाणी ईडीने छापेमारी केली आहे, त्या ठिकाणी तृणमूल कॉँग्रेसच्या महिला नेत्यांनी बंगालचे राज्यगीत गाऊन अनोख्या प्रकारे निषेध व्यक्त केला. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “आमच्याशी लढायचे असेल तर, लोकशाही पद्धतीने आम्हाला पराभूत करा. यंत्रणेच्या मागे लपू नका.” तपास यंत्रणा निवडणूक आणि आपल्या पक्षाशी संबंधित महत्वाचे कागदपत्र आणि कॉम्प्युटर आणि हार्डडिस्क जप्त करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.

Published On: Jan 08, 2026 | 05:31 PM

