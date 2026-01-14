प्रजासत्ताक दिन २०२६ च्या परेडच्या फुल ड्रेस रिहर्सलसाठी संरक्षण मंत्रालयाने मोफत पास जाहीर केले आहेत. ही रिहर्सल पाहण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. या रिहर्सलसाठी मोफत पास १५ आणि १६ तारखेला उपलब्ध असतील आणि ते मोफत बुक करता येतील. हे पास www.aamantran.mod.gov.in वेबसाइट किंवा Aamantran मोबाईल अॅपद्वारे बुक करता येतील.
या वर्षी, फुल ड्रेस रिहर्सल या महिन्याच्या २३ तारखेला होणार आहे.
या वर्षी, प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडची मुख्य थीम ‘वंदे मातरम’ आहे.
तिकिटे बुक करण्यासाठी, प्रथम aamantran.mod.gov.in वेबसाइटला भेट द्या आणि कार्यक्रमांच्या यादीतून प्रजासत्ताक दिन परेड पर्याय निवडा. तुमचा आयडी आणि मोबाईल नंबर प्रथम सत्यापित केला जाईल आणि नंतर तुम्हाला तुमचा तिकीट क्रमांक वापरून ऑनलाइन पेमेंट करावे लागेल. या प्रक्रियेचे अनुसरण करून तुम्ही प्रजासत्ताक दिनाची परेड लाईव्ह पाहू शकता. बसण्याच्या व्यवस्थेनुसार तिकिटांच्या किमती बदलू शकतात. दिल्लीतील सेवा भवन, शास्त्री भवन, जंतरमंतर, प्रगती मैदान आणि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन येथेही तिकीट काउंटर खुले आहेत.
