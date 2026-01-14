Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनाची परेड रिहर्सल पाहायचीय? ‘असे’ मिळवा मोफत पासेस; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

Republic Day Parade 2026: प्रजासत्ताक दिन २०२६ च्या फुल ड्रेस रिहर्सलसाठी मोफत पासेस १५ आणि १६ जानेवारीला उपलब्ध होतील. २३ जानेवारीला होणारी ही रिहर्सल कशी पाहायची आणि तिकीट बुकिंग कसे करावे, याची संपूर्ण माहिती येथे

Updated On: Jan 14, 2026 | 08:07 PM
प्रजासत्ताक दिनाची परेड रिहर्सल पाहायचीय? 'असे' मिळवा मोफत पासेस; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया (Photo Credit- X)

  • प्रजासत्ताक दिनाची ‘फुल ड्रेस रिहर्सल’ मोफत पाहण्याची संधी!
  • घरबसल्या असे मिळवा फ्री पासेस
  • ‘या’ वर्षीची थीम काय आहे?
Republic Day Parade 2026 Pass News: देशभरात प्रजासत्ताक दिनाची तयारी मोठ्या उत्साहात सुरू आहे. भारत २६ जानेवारी २०२६ रोजी ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार आहे. दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी होणारी प्रजासत्ताक दिन परेड (Republic Day Parade 2026) ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचे प्रतीक आहे. २६ जानेवारी रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या भव्य परेडबद्दल संपूर्ण देश उत्साहाने भरलेला आहे. जर तुम्हाला या परेडची फुल ड्रेस रिहर्सल पाहण्यात रस असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते. या बातमीद्वारे, हे मोफत पास कसे आणि कुठे मिळवायचे ते आपण जाणून घेऊ.

तुम्ही मोफत पास कुठे आणि कधी बुक करू शकता?

प्रजासत्ताक दिन २०२६ च्या परेडच्या फुल ड्रेस रिहर्सलसाठी संरक्षण मंत्रालयाने मोफत पास जाहीर केले आहेत. ही रिहर्सल पाहण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. या रिहर्सलसाठी मोफत पास १५ आणि १६ तारखेला उपलब्ध असतील आणि ते मोफत बुक करता येतील. हे पास www.aamantran.mod.gov.in वेबसाइट किंवा Aamantran मोबाईल अॅपद्वारे बुक करता येतील.

फुल ड्रेस रिहर्सल कधी होईल?

या वर्षी, फुल ड्रेस रिहर्सल या महिन्याच्या २३ तारखेला होणार आहे.

Amazon Sale 2026: शॉपिंगचा उत्सव येतोय! कंपनीने जाहीर केली तारीख, स्मार्टफोनपासून फॅशनपर्यंत… सेलमध्ये मिळणार या सुपरहिट डील्स

‘या’ वर्षीची थीम काय आहे?

या वर्षी, प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडची मुख्य थीम ‘वंदे मातरम’ आहे.

परेडसाठी तिकिटे अशी बुक करा

तिकिटे बुक करण्यासाठी, प्रथम aamantran.mod.gov.in वेबसाइटला भेट द्या आणि कार्यक्रमांच्या यादीतून प्रजासत्ताक दिन परेड पर्याय निवडा. तुमचा आयडी आणि मोबाईल नंबर प्रथम सत्यापित केला जाईल आणि नंतर तुम्हाला तुमचा तिकीट क्रमांक वापरून ऑनलाइन पेमेंट करावे लागेल. या प्रक्रियेचे अनुसरण करून तुम्ही प्रजासत्ताक दिनाची परेड लाईव्ह पाहू शकता. बसण्याच्या व्यवस्थेनुसार तिकिटांच्या किमती बदलू शकतात. दिल्लीतील सेवा भवन, शास्त्री भवन, जंतरमंतर, प्रगती मैदान आणि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन येथेही तिकीट काउंटर खुले आहेत.

Republic Day 2026: फक्त 20 रुपयांत मिळेल प्रजासत्ताक दिन 2026 च्या परेडाचे तिकीट, जाणून घ्या बुकिंग प्रोसेस

Web Title: How to book free passes for republic day 2026 parade full dress rehearsal

Published On: Jan 14, 2026 | 08:07 PM

