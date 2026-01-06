Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Republic Day 2026: फक्त 20 रुपयांत मिळेल प्रजासत्ताक दिन 2026 च्या परेडाचे तिकीट, जाणून घ्या बुकिंग प्रोसेस

दरवर्षी दिल्लीतील कर्तव्य पथावर भव्य प्रजासत्ताक दिन परेड आयोजित केली जाते. 26 ते 29 जानेवारी 2026 दरम्यान होणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी तिकिट विक्री 5 ते 14 जानेवारीदरम्यान उपलब्ध आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 08:30 AM
(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने दिल्ली येथे भव्य परेड आयोजित केली जाते.
  • तुम्हालाही ही परेड पाहायची असेल तर यासाठी ऑफलाइन आणि ऑनलाइन दोन्ही पद्धतीने बुकिंग करता येते.
  • चला संपूर्ण प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जाणून घेऊया.
दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने देशाची राजधानी दिल्ली येथे भव्य परेड पाहण्यासाठी हजारो नागरिक एकत्र येतात. तुम्हीही यावर्षी कर्तव्य पथावर होणारी प्रजासत्ताक दिनाची परेड प्रत्यक्ष पाहण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल. प्रजासत्ताक दिन 2026 साठी तिकिट विक्रीची माहिती 26 जानेवारी 2026 रोजी होणारी प्रजासत्ताक दिन परेड, 28 जानेवारी रोजी होणारी बीटिंग रिट्रीटची फुल ड्रेस रिहर्सल आणि 29 जानेवारी रोजी होणाऱ्या मुख्य बीटिंग रिट्रीट समारंभासाठी तिकिटांची विक्री 5 जानेवारीपासून सुरू होत आहे. संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या तिन्ही कार्यक्रमांची तिकिटे 5 ते 14 जानेवारी 2026 या कालावधीत उपलब्ध असतील.

कार्यक्रम आणि त्यांची वैशिष्ट्ये

तिकिट घेतल्यावर तुम्हाला तीन महत्त्वाचे आणि भव्य कार्यक्रम पाहण्याची संधी मिळेल:

प्रजासत्ताक दिन परेड (26 जानेवारी 2026)

हा मुख्य आकर्षणाचा कार्यक्रम असतो. यात विविध राज्यांच्या आणि मंत्रालयांच्या झांक्या, भारतीय वायुसेनेचा भव्य फ्लायपास्ट आणि शौर्य आणि सेवेसाठी जवानांचा सन्मान केला जातो.

बीटिंग रिट्रीट – फुल ड्रेस रिहर्सल (28 जानेवारी 2026)

या दिवशी प्रत्यक्ष समारंभाची झलक पाहायला मिळते. लष्करी बँडच्या शिस्तबद्ध धून आणि वातावरणातील देशभक्ती अनुभवता येते.

बीटिंग रिट्रीट समारंभ (29 जानेवारी 2026)

या कार्यक्रमाने प्रजासत्ताक दिनाचे औपचारिक समारोप होते. मनाला स्पर्श करणाऱ्या धून आणि प्रकाशयोजनांसह हा सोहळा देशभक्तीची भावना जागवतो.

तिकिटांचे दर

  • प्रजासत्ताक दिन परेड: ₹20 किंवा ₹100
  • बीटिंग रिट्रीट फुल ड्रेस रिहर्सल: ₹20
  • बीटिंग रिट्रीट मुख्य समारंभ: ₹100
  • तिकिटांची विक्री 5 ते 14 जानेवारी 2026 दरम्यान दररोज सकाळी 9 वाजल्यापासून सुरू होईल. ठरलेली संख्या पूर्ण झाल्यास विक्री आधीच बंद केली जाऊ शकते.
तिकिट बुक करण्याची पद्धत

ऑनलाइन बुकिंग:
घरबसल्या तुम्ही अधिकृत आमंत्रण पोर्टल www.aamantran.mod.gov.in वर जाऊन तिकिट बुक करू शकता. या सुविधेमुळे देशातील कोणत्याही भागातून सहजपणे तिकिट मिळू शकते आणि रांगेत उभे राहण्याची गरज राहत नाही.

ऑफलाइन तिकिट काउंटर:
जर तुम्हाला प्रत्यक्ष जाऊन तिकिट घ्यायचे असेल, तर 5 ते 14 जानेवारीदरम्यान दिल्लीतील ठराविक काउंटरवर तिकिटे उपलब्ध असतील. वेळ सकाळी 10 ते दुपारी 1 आणि दुपारी 2 ते संध्याकाळी 5 असा असेल. तिकिट घेताना मूळ फोटो ओळखपत्र (आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट इ.) दाखवणे आवश्यक आहे. हेच ओळखपत्र कार्यक्रमाच्या दिवशीही सोबत ठेवावे लागेल.

दिल्लीतील ऑफलाइन तिकिट काउंटर

  • सेना भवन (गेट क्रमांक 5)
  • शास्त्री भवन (गेट क्रमांक 3)
  • जंतर-मंतर (मुख्य प्रवेशद्वार)
  • संसद भवन (रिसेप्शन)
  • राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (डी ब्लॉक, गेट 3–4)
  • कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन (कॉन्कोर्स, गेट 8)
अधिकृत अपडेट्स तपासत राहा

प्रजासत्ताक दिनाशी संबंधित सर्व कार्यक्रमांची आणि ताज्या माहितीसाठी rashtraparv.mod.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. हा राष्ट्रीय सोहळा देशाची एकता, शिस्त आणि देशभक्तीचे प्रतीक आहे. त्यामुळे तिकिटे वेळेत बुक करून या ऐतिहासिक अनुभवाचा भाग व्हा.

