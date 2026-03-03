Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PM मोदी ॲक्शन मोडमध्ये! आखाती देशांच्या नेत्यांशी तातडीची चर्चा; युद्धस्थितीवर स्पष्ट केली भारताची भूमिका

PM Narendra Modi Gulf Talks : पश्चिम आशियातील इस्रायल-अमेरिका विरुद्ध इराण संघर्षाने रौद्र रुप धारण केले आहे. या युद्धात आखाती देशही ओढले गेले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर PM मोदींनी आखीत देशांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 07:20 PM
PM Modi Holds Talks with Leaders of Oman, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain Expresses Concern Over Escalating War in Gulf Region

PM मोदी ॲक्शन मोडमध्ये! आखाती देशांच्या नेत्यांशी तातडीची चर्चा; युद्धस्थितीवर स्पष्ट केली भारताची भूमिका (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • आखाती देशांतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी अॅक्शन मोडमध्ये
  • ओमान, कुवैत, सौदी, बहीरन देशांच्या नेत्यांशी चर्चा
  • युद्धपरिस्थितीवर केली चिंता व्यक्त
  • भारतीयांच्या सुरक्षेबाबतही चर्चा
PM Narendra Modi Gulf Talks : नवी दिल्ली : मध्यपूर्वीतल अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाने अधिक पेट घेतला आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत अस्थिरता निर्माण झाली असून यामध्ये आखाती देशांवरही हल्ले झाले आहेत. तसेच या आखातील देशांमध्ये अनेक भारतीय देखील अडकले आहे. या संपूर्ण परिस्थितीवर भारत बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखाती देशातील युद्धात अडकलेल्या देशांच्या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी तेथील युद्ध परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच भारतीय समुदायाच्या सुरक्षेवरही चर्चा झाली आहे.

शत्रूची खैर नाही! Iran Israel तणावादरम्यान भारताची ‘या’ देशांसोबत शस्त्रास्त्र डील; चीन-पाकचे दणाणले धाबे

पंतप्रधान मोदींनी बहरीनेचे राजा हमद बिन अल खलिफा यांच्याची फोनवरुन संवाद साधला. यावेळी त्यांनी बहरीनवरील हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला असून कठीण काळात एकजूटता दर्शवली. तसेच बहरीनमध्ये राहणाऱ्या भारतीय समुदायाला दिलेल्या सुरक्षेचे आभार मानले. आणि दोन्ही देशांमध्या सुरक्षितता आणि सहकार्यावर चर्चा झाली.

पंतप्रधानांनी सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी देखील संवाद साधला. पश्चिम आशियातील युद्ध परिस्थिवर चर्चा करताना त्यांनी सौदीरवरील हल्ल्यांचा निषेध केला. तसेच प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये एकमत झाले. याशिवाय कठीण प्रसंग भारतीयांच्या सुरक्षा जपल्याबद्दल आभार मानले.

World War 3 : आता थेट प्रहार! ट्रम्प यांचे इराणला ‘डेथ वॉरंट’; सैनिकांना युद्धाचा आदेश जारी, अमेरिकेच्या महायभकंर प्लॅनने खळबळ

जॉर्डनचे राजा अब्दुल्ला दुसरे यांच्याशीही पंतप्रधान मोदीं संवाद साधला. पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर भारत लक्ष्य ठेवून असल्याचे सांगत गंभीर चिंता व्यक्त केली. जॉर्डनमधील शांतता, सुरक्षितत आणि नागरिकांच्या कल्ल्याणासा भारताचा पाठिंबा दर्शवला. कठीण काळात भारतीय समुदायाच्या सुरक्षे निश्चित केल्याबद्दल आभारही मानले.

याशिवाय पंतप्रधानांनी ओमानचे सुलतान हैथम बिन तारिक आणि कुवैतचे युवराज शेख सबाह अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. दोन्ही देशांवर झालेल्या हल्ल्यांचा त्यांनी निषेध केला. तसेच या देशातील भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी सहकार्याची अपेक्षा केली.

Published On: Mar 03, 2026 | 07:20 PM

