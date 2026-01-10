Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Amazon Great Republic Day Sale 2026 Starts From January 16 2026 Know About The Deals Of The Sale Tech News Marathi

Amazon Sale 2026: शॉपिंगचा उत्सव येतोय! कंपनीने जाहीर केली तारीख, स्मार्टफोनपासून फॅशनपर्यंत… सेलमध्ये मिळणार या सुपरहिट डील्स

Amazon Great Republic Day Sale 2026: तयार आहात ना! येत्या काहीच दिवसांत अ‍ॅनेझॉनवर ग्रेन रिपब्लिक डे सेल सुरु होणार आहे. याची तारीख देखील कंपनीने जाहीर केली आहे. या सेलमध्ये कोणत्या डिल्स उपलब्ध असणार, जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 10, 2026 | 10:28 AM
Amazon Sale 2026: शॉपिंगचा उत्सव येतोय! कंपनीने जाहीर केली तारीख, स्मार्टफोनपासून फॅशनपर्यंत... सेलमध्ये मिळणार या सुपरहिट डील्स

Amazon Sale 2026: शॉपिंगचा उत्सव येतोय! कंपनीने जाहीर केली तारीख, स्मार्टफोनपासून फॅशनपर्यंत... सेलमध्ये मिळणार या सुपरहिट डील्स

Follow Us:
Follow Us:
  • धमाकेदार ऑफर्ससह येतोय Amazon Great Republic Sale
  • मोबाईल ते फॅशन सगळं स्वस्त!
  • बंपर डील्ससाठी शॉपिंग कार्ट सज्ज ठेवा
अ‍ॅमेझॉन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 लवकरच भारतात सुरु हेणार आहे. ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अ‍ॅमेझॉनने या सेलची घोषणा केली आहे. येत्या काहीच दिवसांत कंपनीचा हा सेल सुरु होणार असून या सेलमध्ये ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. आगामी सेलसाठी आता डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अ‍ॅमेझॉनवर लाईव्ह झाली आहे. या मायक्रोसाईटवर सेलमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या बँक डिस्काऊंट आणि ऑफर्सबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. यावेळी सेलमध्ये ग्राहकांना स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, टॅबलेट, लॅपटॉप, पीसी, गेमिंग कंसोल, स्मार्ट ग्लास, वॉशिंग मशीन, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर आणि स्मार्ट होम अप्लायंसेजसह अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. अ‍ॅमेझॉनव्यतिरिक्त फ्लिपकार्टने देखील आगामी सेलची घोषणा केली आहे. फ्लिपकार्टचा रिपब्लिक डे सेल 2026 जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरु होणार आहे.

बिकिनी इमेज ट्रेंडनंतर X चा मोठा निर्णय! आता केवळ ‘या’ यूजर्सना मिळणार Grok AI वर फोटो बनवण्याची सुविधा, नेमकं प्रकरणं काय?

अ‍ॅमेझॉन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026

ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अ‍ॅमेझॉनने घोषणा केली आहे की, कंपनीचा अ‍ॅमेझॉन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 लवकरच भारतात सुरु होणार आहे. या सेलमध्ये ग्राहकांना अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्सवर मोठ्या ऑफर्स आणि डिस्काऊंट मिळणार आहेय कंपनीने जारी केलेल्या डेडिकेटेड माइक्रोसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीचा हा सेल 16 जानेवारीपासून सुरु होणार आहे. आगामी सेलमध्ये SBI क्रेडिट कार्डचा वापर केल्यास ग्राहकांना 10 टक्के इंस्टेंट डिस्काउंट मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त एसबीआय कार्ड असलेल्या ग्राहकांना ईएमआय व्यवहारांवरही हीच सूट मिळेल. त्यामुळे सेलमध्ये ग्राहकांचा फायदा होणार हे निश्चित आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

16 जानेवारीपासून सुरु होणार सेल

तथापी, एक्सवर व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये असं सांगण्यात आलं आहे की, हा सेल 16 जानेवारीपासून सुरु होणार आहे. हा सेल किती दिवस सुरु असणार आणि याची शेवटची तारखी काय असणार, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. अ‍ॅमेझॉनदरम्यान, कंपनी रोज ‘8 pm डील्स’, ‘ट्रेंडिंग डील्स’, ‘ब्लॉकबस्टर डील्स’, ‘ब्लॉकबस्टर डील विद एक्सचेंज’, आणि ‘Top 100 डील्स’ लिस्ट जारी करणार आहे. यामध्ये ‘प्राइस क्रॅश स्टोर’, ‘फ्रीबी सेंट्रल’, ‘एक्सचेंज मेला’, आणि ‘सँपल मेनिया’ देखील असणार आहे. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अ‍ॅमेझॉन कूपन देखील डिस्काउंटेड किंमतींवर देणार आहे.

iPhone 17 vs Galaxy S25 Ultra: Apple की Samsung? परफॉर्मन्स, कॅमेरा आणि फीचर्समध्ये कोण मारतंय बाजी?

अ‍ॅमेझॉनने सांगितलं आहे की, ग्राहक ट्रांजेक्शन सुरु करताना फास्ट चेकआउटसाठी क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचे डिटेल्स त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये जोडून ठेऊ शकतात. याशिवाय असं देखाील सांगितलं आहे की, यूजर्स त्यांच्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डवर ऑनलाईन ट्रांजेक्शन अ‍ॅक्टिवेट करू शकतात आणि त्यांचा डिलीव्हरीचा पत्ता सेव्ह किंवा अपडेट करू
शकतात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Amazon Great Republic Sale कधी सुरू होणार?

    Ans: Amazon ची Great Republic Sale साधारणपणे जानेवारी महिन्यात प्रजासत्ताक दिनाच्या आसपास सुरू होते. अधिकृत तारखा Amazon लवकरच जाहीर करेल.

  • Que: या सेलमध्ये कोणत्या वस्तूंवर जास्त सूट मिळते?

    Ans: मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅशन, होम अप्लायन्सेस, किचन प्रॉडक्ट्स आणि डेली युज वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात सवलत दिली जाते.

  • Que: Amazon Prime मेंबर्सना काही विशेष फायदा आहे का?

    Ans: होय. Prime मेंबर्सना सेलमध्ये लवकर प्रवेश (Early Access), एक्सक्लुझिव्ह डील्स आणि फास्ट डिलिव्हरीचा लाभ मिळतो.

Web Title: Amazon great republic day sale 2026 starts from january 16 2026 know about the deals of the sale tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 10:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
1

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर
2

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक
3

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी
4

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM