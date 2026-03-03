Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Epfos Comforting Decision Interest Will Be Deposited Directly Into Members Accounts

EPFO Interest Rate: EPFO चा दिलासादायक निर्णय; सदस्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार व्याज

देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) २०२५-२६ साठी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवर ८.२५% व्याजदर जाहीर केला आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 07:19 PM
EPFO Interest Rate: EPFO चा दिलासादायक निर्णय; सदस्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार व्याज

EPFO Interest Rate: EPFO चा दिलासादायक निर्णय; सदस्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार व्याज

Follow Us:
Follow Us:
  • कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक बळकटी
  • सलग तिसरे वर्ष ८ % पेक्षा जास्त परतावा
  • सोशल सिक्युरिटी कोडअंतर्गत नवीन योजना मंजूर

EPFO Interest Rate: देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) २०२५-२६ साठी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवर ८.२५% व्याजदर जाहीर केला आहे. EPFO ​​सदस्यांना त्यांच्या निवृत्ती निधीवर हा व्याजदर मिळणार हे सलग तिसरे वर्ष आहे.

केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की ETF आणि इतर गुंतवणुकींमधून चांगल्या परताव्यांमुळे, EPFO ​​अनेक वर्षांपासून ८% पेक्षा जास्त व्याजदर प्रदान करण्यास सक्षम आहे. हा दर EPFO ​​च्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओची मजबूत विश्वासार्हता आणि स्पर्धात्मक परतावा देण्याची क्षमता दर्शवितो.

Iran-Israel War: मध्यपूर्वेतील तणावाचा दुबई रिअल इस्टेटवर परिणाम? गुंतवणूकदार संभ्रमात

सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेनंतर हे व्याज सदस्यांच्या खात्यात जमा केले जाईल. निष्क्रिय पीएफ खात्यांमध्ये अडकलेले पैसे निकाली काढले जातील. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या CBT ने आणखी एक महत्त्वपूर्ण दिलासा मंजूर केला. निष्क्रिय EPFO ​​खात्यांमध्ये अडकलेल्या निधीसाठी ऑटो-इनिशिएटेड क्लेम सेटलमेंटसाठी एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला जाईल.

पहिल्या टप्प्यात १,००० किंवा त्यापेक्षा कमी शिल्लक असलेल्या अंदाजे १.३३ लाख खात्यांचा समावेश असेल. या खात्यांमध्ये अंदाजे ५.६८ कोटी अडकले आहेत. मंत्रालयाच्या मते, ही रक्कम थेट आधार-सीड केलेल्या आणि EPFO-लिंक्ड बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाईल. कोणतेही नवीन दावे किंवा कागदपत्रे आवश्यक राहणार नाहीत.

स्वावलंबी भारताचे स्वप्न पाहणारा दूरदर्शी उद्योगपती जमशेदजी टाटा यांच्याबद्दल जाणून घेऊया

हस्तांतरण आणि क्लेम सेटलमेंट हे सदस्यांसाठी दीर्घकाळापासून एक मोठे आव्हान राहिले आहे. हे पाऊल प्रक्रिया सुलभ करेल आणि थकबाकी जलद मिळविण्यात मदत करेल. जर पायलट प्रकल्प यशस्वी झाला, तर ₹१,००० पेक्षा जास्त शिल्लक असलेल्या खात्यांचा देखील पुढील टप्प्यात समावेश केला जाईल.

CBT ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या अनुषंगाने नवीन योजनांना मान्यता दिली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना, २०२६, कर्मचारी पेन्शन योजना, २०२६ आणि कर्मचारी ठेवी लिंक्ड इन्शुरन्स (EDLI) योजना, २०२६ विद्यमान चौकटीची जागा घेतील. त्यांचे उद्दिष्ट पीएफ, पेन्शन आणि विमा लाभांचे कामकाज कायदेशीररित्या मजबूत करणे आहे.

Web Title: Epfos comforting decision interest will be deposited directly into members accounts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 07:19 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
EPFO Interest Rate: EPFO चा दिलासादायक निर्णय; सदस्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार व्याज

EPFO Interest Rate: EPFO चा दिलासादायक निर्णय; सदस्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार व्याज

Mar 03, 2026 | 07:19 PM
World Obesity Day 2026: शेकडो आजारांचे मूळ आहे लठ्ठपणा, शरीर सडवण्यापासून अटॅक येण्यापर्यंत त्रास; वेळीच करा वजन कमी

World Obesity Day 2026: शेकडो आजारांचे मूळ आहे लठ्ठपणा, शरीर सडवण्यापासून अटॅक येण्यापर्यंत त्रास; वेळीच करा वजन कमी

Mar 03, 2026 | 07:17 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Hyundai discounts:मार्च धमाका! Hyundaiच्या गाड्यांवर 95000 रुपयांपर्यंतची बंपर ऑफर; Cretaसह अनेक मॉडेल्स मिळणार ‘या’ किमतीत

Hyundai discounts:मार्च धमाका! Hyundaiच्या गाड्यांवर 95000 रुपयांपर्यंतची बंपर ऑफर; Cretaसह अनेक मॉडेल्स मिळणार ‘या’ किमतीत

Mar 03, 2026 | 07:11 PM
Mumbai Local: मुंबईकरांनो, लक्ष द्या! आता लोकल तिकीटासाठी ‘Railone’ ची सुविधा ऑन, मग आधीच्या वॉलेटमधील पैशांचे काय?

Mumbai Local: मुंबईकरांनो, लक्ष द्या! आता लोकल तिकीटासाठी ‘Railone’ ची सुविधा ऑन, मग आधीच्या वॉलेटमधील पैशांचे काय?

Mar 03, 2026 | 07:10 PM
Iran Israel War: शपथविधीनंतर ४८ तासांतच ‘गेम ओव्हर’! इराणच्या ‘या’ बड्या अधिकाऱ्याचा इस्रायलकडून खात्मा, तेहरान हादरलं

Iran Israel War: शपथविधीनंतर ४८ तासांतच ‘गेम ओव्हर’! इराणच्या ‘या’ बड्या अधिकाऱ्याचा इस्रायलकडून खात्मा, तेहरान हादरलं

Mar 03, 2026 | 07:09 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM
JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 03:32 PM
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM