Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता

Monsoon Rain Update in Marathi : देशभरात वाढत्या उष्णतेने नागरिक हैराण झाले असताना आता दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) केरळमध्ये मान्सून आगमनाची संभाव्य तारीख जाहीर केली असून यंदा मान्सून वेळेत किंवा किंचित लवकर दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे भीषण उकाड्याने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना लवकरच दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) केरळमध्ये २०२६ साली नैऋत्य मोसमी पावसाच्या आगमनाची अपेक्षित तारीख २६ मे जाहीर केली आहे. ही तारीख १ जून या नेहमीच्या तारखेपेक्षा सुमारे सहा दिवस आधीची आहे. मोसमी पावसाच्या आगमनामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांमधील तीव्र उष्णतेपासून दिलासा मिळण्याची आणि खरीप पिकांच्या पेरणीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
आयएमडीने स्पष्ट केले आहे की, केरळमध्ये मोसमी पावसाचे आगमन हे भारतीय मुख्य भूभागावर नैऋत्य मोसमी पावसाच्या प्रगतीचे एक महत्त्वाचे सूचक मानले जाते. तसेच, या दिवशी उष्ण आणि कोरड्या हंगामातून पावसाळ्याकडे संक्रमण होते. जसजसा मोसमी पाऊस उत्तरेकडे सरकेल, तसतसे देशाच्या विविध भागांमध्ये तापमान कमी होऊ शकते.
आयएमडीच्या मते, गेल्या २१ वर्षांत त्यांचे अंदाज बहुतांशी अचूक ठरले आहेत. केवळ २०१५ मध्येच अंदाज प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा वेगळे ठरले होते. गेल्या सहा वर्षांतील आकडेवारीमुळे मोसमी पावसाच्या अंदाजाबाबत आयएमडीच्या विश्वासार्हतेला आणखी बळकटी मिळते.
२०२०: प्रत्यक्ष आगमन १ जून (अंदाज: ५ जून)
२०२१: प्रत्यक्ष आगमन ३ जून (अंदाज: ३१ मे)
२०२२: प्रत्यक्ष आगमन २९ मे (अंदाज: २७ मे)
२०२३: प्रत्यक्ष आगमन ८ जून (अंदाज: ४ जून)
२०२४: प्रत्यक्ष आगमन ३० मे (अंदाज: ३१ मे)
२०२५: प्रत्यक्ष आगमन २४ मे (अंदाज: २७ मे)
वायव्य भारतातील किमान तापमान
दक्षिण द्वीपकल्पातील मान्सूनपूर्व पाऊस
दक्षिण चीन समुद्रावरील बहिर्गामी दीर्घ-तरंग विकिरण (OLR)
आग्नेय हिंदी महासागरातील निम्न ट्रोपोस्फियरिक वारे
नैऋत्य पॅसिफिक महासागर प्रदेशातील ओएलआर (OLR)
ईशान्य हिंदी महासागरातील निम्न ट्रोपोस्फियरिक वारे
या सर्व घटकांच्या एकत्रित अभ्यासावर आधारित, केरळमध्ये मान्सूनच्या आगमनाची अपेक्षित तारीख २६ मे निश्चित करण्यात आली आहे.
१५ मे रोजी, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) केरळच्या दोन जिल्ह्यांसाठी: इडुक्की आणि मलप्पुरमसाठी नारंगी पावसाचा इशारा जारी केला. कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पालक्काड, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर आणि कासारगोडसाठी पिवळा इशारा जारी करण्यात आला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की मान्सून येण्यापूर्वीच दक्षिण भारतात पावसाचा जोर वाढत आहे. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, केरळमध्ये मान्सून लवकर दाखल झाल्यामुळे दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्ये तापमानात घट होईल. हे खरीप पिकांच्या (जसे की भात, मका, कडधान्ये इत्यादी) पेरणीसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पिकांची पेरणी करता येईल.
