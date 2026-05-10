IMD Rain Alert: ‘या’ राज्यात पुढील 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा; वादळी वाऱ्यासह विजांचा कडकडाट

IMD Rain Alert News Marathi : दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणासह उत्तर भारतात पुढील पाच दिवसांसाठी पाऊस, जोरदार वादळे आणि विजांचा इशारा देण्यात आला आहे. जम्मू आणि काश्मीर व लडाखमध्ये ११ आणि १२ मे रोजी, तसेच हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये १२ आणि १३ मे रोजी गारपिटीची शक्यता आहे. पश्चिम राजस्थान आणि गुजरातमध्ये २० ते १४ मे दरम्यान, पूर्व राजस्थानमध्ये १० ते १३ मे दरम्यान आणि पश्चिम मध्य प्रदेशात १२ ते १४ मे दरम्यान तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे. केरळ, तामिळनाडू, पुदुचेरी आणि कराईकलमध्ये पुढील सात दिवसांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पुढील ४८ तासांत नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे.
उत्तर भारताबाबत, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आणि दिल्लीमध्ये १० मे ते १४ मे दरम्यान मध्यम पाऊस, मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि वीज पडण्याची शक्यता आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशात १२ मे ते १३ मे, पूर्व उत्तर प्रदेशात १३ मे ते १४ मे आणि राजस्थानमध्ये ११ मे ते १२ मे दरम्यान पावसाची शक्यता आहे. १०-१३ मे दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीर, लडाखमध्ये विखुरलेला ते बऱ्यापैकी व्यापक मध्यम पाऊस आणि हिमवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. विखुरलेल्या मेघगर्जनेसह पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यांचीही शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेशात ११-१५ मे दरम्यान आणि उत्तराखंडमध्ये ११-१४ मे दरम्यान पाऊस पडेल.
ईशान्य भारतासाठी, हवामान विभागाने १२-१४ मे दरम्यान आसाम आणि मेघालयमध्ये विखुरलेल्या ते मध्यम पावसाचा, मेघगर्जनेसह पावसाचा आणि जोरदार वाऱ्यांचा इशारा जारी केला आहे. १० मे रोजी त्रिपुरामध्ये, १२-१३ मे रोजी अरुणाचल प्रदेशात, १०-११ मे रोजी मेघालयात, १३-१६ मे रोजी आसाम आणि मेघालयात, आणि १५-१६ मे रोजी नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये विखुरलेल्या पावसाची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, पुदुचेरी, कराईकल येथे १० आणि ११ मे रोजी, तसेच केरळ, माहे, अंतर्गत कर्नाटक, किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश आणि यानम येथे १०-१४ मे दरम्यान विखुरलेल्या ते व्यापक पावसाची आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. रायलसीमा येथे १०-१२ आणि १४ मे रोजी, तेलंगणा, लक्षद्वीप येथे १० आणि ११ मे रोजी, आणि तामिळनाडू व कराईकल येथे १२-१४ मे रोजी पाऊस आणि विजांची शक्यता आहे.
