Keral Crime: नवरा-बायकोच्या वादात मुलाने बापालाच मारलं; डोक्यात खुर्ची घालून हत्या

घटना कुठे आणि कधी घडली?
केरळ राज्यात तिरुअनंतपुरम परिसरात अंबुरी इथ ही घटना घडली आहे. बुधवारी ६ मेच्या लग्नाच्या दिवशी ही घटना घडली. घरात सगळे नातेवाईक होते मात्र नवरा आणि बायकोचे वाद पेटला त्यात वडिलांनी मध्यस्थी केली. मात्र का केली याचा राग मनात ठेवत त्याने जवळची खुर्ची घेतली आणि वडिलांच्या डोक्यात टाकली. थॉमस अब्राहम अस या मृत व्यक्तीचं नाव आहे. (वय ६०) या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. खुर्ची डोक्यात घातल्यावर त्याने हातातील चाकूने वडिलांच्या पोटात वार केले. ते रक्ताच्या थारोळ्यात पडले होते. जेव्हा डॉक्टरांनी तपासणी केली तेव्हा मात्र त्यांना मृत घोषित करण्यात आल आहे.
नातेवाईक पण रुग्णालयात भरती! गंभीर जखमी
नवरा आणि नवरीचे वाद सुरू झाल्यावर दोन्ही बाजूने घरातील सदस्य उपस्थित होते. दोन्ही बाजूने भांड सुरू झालं. हिंसक भांडण घरात सुरू झाल्यावर वाद मिटवताना जे मध्ये पडले होते. त्या नातेवाईक यांना काहींना गंभीर जखम झाली आहे. त्यांना रुग्णालयात भरती करण्यात आल आहे. पोलीस या घटनेत अधिक तपास करत आहे. मात्र घरातील वादात बापाचा मात्र पोराने डोक्यात खुर्ची घालून जीव घेतला. या घटनेनंतर मात्र सगळीकडे चर्चा होताना पाहायला मिळत आहे. तिरुवअनंतपुरममध्ये या घटनेची सर्वत्र चर्चा आहे. घटनेची माहिती मिळताच वेल्लारवाडा पोलीस घटनास्थळावर दाखल झाले आहेत. त्यांनी मुलगा शानूला अटक केली आहे. त्याच्या विरोधात हत्या आणि हत्येचा प्रयत्न असा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास हा पोलिस करत आहेत.
