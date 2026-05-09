Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Kerala Crime Son Kills Father Amidst Marital Dispute Murdered By Striking Him On The Head With A Chair

Keral Crime: नवरा-बायकोच्या वादात मुलाने बापालाच मारलं; डोक्यात खुर्ची घालून हत्या

केरळमधील तिरुअनंतपुरम येथे लग्नाच्या वाढदिवशी नवरा-बायकोच्या वादातून मुलाने वडिलांच्या डोक्यात खुर्ची मारून व चाकूने हल्ला करून हत्या केली. घटनेत काही नातेवाईकही जखमी झाले.

Updated On: May 09, 2026 | 02:22 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • नवरा-बायकोच्या वादातून घरात हिंसक भांडण झाले.
  • मुलाने वडिलांच्या डोक्यात खुर्ची मारून चाकूने हल्ला केला.
  • पोलिसांनी आरोपी मुलाला अटक करून हत्या प्रकरण दाखल केले.
केरळ: घरातील कौटुंबिक कार्यक्रमात सगळे कुटुंब एकत्र आले होते. घरात लग्नाच्या वाढदिवसाला सगळे हजर होते. मात्र घरात अचानक सगळा काही सुरळीत सुरू असताना एक घटना घडली आणि किरकोळ कारणावरून नवरा आणि बायकोत वाद झाले आणि त्याचा रूपांतर थेट हाणामारीमध्ये झालं. वाद एवढा विकोपाला गेला की नवरा आणि बायकोचा वाद सुरू असताना नातेवाईक आणि घरातील वडील यांच्यात वाद सुरू झाला. वाद मिटवत असताना वडील मध्यस्थी करत होते. मात्र मुलाचा राग अनावर झाला आणि त्याने थेट बापाच्या डोक्यात खुर्ची घातली आणि जागीच वडिलांचा मृत्यू झाला आहे.

Jalna Crime: ‘झुला झुल… बाप को मत भूल’ स्टेटस टाकून पोलिसांना आव्हान; १० मिनिटांत वाळू माफियाचा उतरवला माज

घटना कुठे आणि कधी घडली?

केरळ राज्यात तिरुअनंतपुरम परिसरात अंबुरी इथ ही घटना घडली आहे. बुधवारी ६ मेच्या लग्नाच्या दिवशी ही घटना घडली. घरात सगळे नातेवाईक होते मात्र नवरा आणि बायकोचे वाद पेटला त्यात वडिलांनी मध्यस्थी केली. मात्र का केली याचा राग मनात ठेवत त्याने जवळची खुर्ची घेतली आणि वडिलांच्या डोक्यात टाकली. थॉमस अब्राहम अस या मृत व्यक्तीचं नाव आहे. (वय ६०) या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. खुर्ची डोक्यात घातल्यावर त्याने हातातील चाकूने वडिलांच्या पोटात वार केले. ते रक्ताच्या थारोळ्यात पडले होते. जेव्हा डॉक्टरांनी तपासणी केली तेव्हा मात्र त्यांना मृत घोषित करण्यात आल आहे.

नातेवाईक पण रुग्णालयात भरती! गंभीर जखमी

नवरा आणि नवरीचे वाद सुरू झाल्यावर दोन्ही बाजूने घरातील सदस्य उपस्थित होते. दोन्ही बाजूने भांड सुरू झालं. हिंसक भांडण घरात सुरू झाल्यावर वाद मिटवताना जे मध्ये पडले होते. त्या नातेवाईक यांना काहींना गंभीर जखम झाली आहे. त्यांना रुग्णालयात भरती करण्यात आल आहे. पोलीस या घटनेत अधिक तपास करत आहे. मात्र घरातील वादात बापाचा मात्र पोराने डोक्यात खुर्ची घालून जीव घेतला. या घटनेनंतर मात्र सगळीकडे चर्चा होताना पाहायला मिळत आहे. तिरुवअनंतपुरममध्ये या घटनेची सर्वत्र चर्चा आहे. घटनेची माहिती मिळताच वेल्लारवाडा पोलीस घटनास्थळावर दाखल झाले आहेत. त्यांनी मुलगा शानूला अटक केली आहे. त्याच्या विरोधात हत्या आणि हत्येचा प्रयत्न असा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास हा पोलिस करत आहेत.

Nandurbar Crime: नदीकाठी सुरू होता हातभट्टीचा अड्डा; पोलिसांनी टाकली धाड आणि १.५९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: केरळमधील तिरुअनंतपुरम परिसरातील अंबुरी येथे घटना घडली.

  • Que: मृत व्यक्तीचे नाव काय होते?

    Ans: मृत व्यक्तीचे नाव थॉमस अब्राहम (वय ६०) होते.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीवर कोणता गुन्हा दाखल केला?

    Ans: आरोपी शानूवर हत्या आणि हत्येचा प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Web Title: Kerala crime son kills father amidst marital dispute murdered by striking him on the head with a chair

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 02:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला
1

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत
2

Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?
3

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू
4

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

May 18, 2026 | 09:45 AM
Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

May 18, 2026 | 09:40 AM
Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

May 18, 2026 | 09:25 AM
Dr Shrikant Jichkar: वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी १४ पदव्या! ‘हा’ भारतीय विक्रम करणारे डॉ. श्रीकांत जिचकार नेमके कोण होते?

Dr Shrikant Jichkar: वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी १४ पदव्या! ‘हा’ भारतीय विक्रम करणारे डॉ. श्रीकांत जिचकार नेमके कोण होते?

May 18, 2026 | 09:20 AM
Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 18, 2026 | 09:00 AM
मराठी पत्रकारितेचे आद्य जनक ‘दर्पणकार’ बाळशास्त्री जांभेकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १८ मे चा इतिहास

मराठी पत्रकारितेचे आद्य जनक ‘दर्पणकार’ बाळशास्त्री जांभेकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १८ मे चा इतिहास

May 18, 2026 | 08:57 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: मराठी पाट्यांचा वाद पेटला; महापालिका प्रशासनाने वसूल केला तब्बल १.०५ कोटींचा दंड

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: मराठी पाट्यांचा वाद पेटला; महापालिका प्रशासनाने वसूल केला तब्बल १.०५ कोटींचा दंड

May 18, 2026 | 08:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM