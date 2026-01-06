Good News ! भारताची मोठी भरारी; 'या' गोष्टीत भारत देश बनला अग्रेसर, चीनलाही टाकतोय मागे...

नवी दिल्ली : भारत देश सध्या विविध क्षेत्रात प्रगती करताना दिसत आहे. भारत देश आता जगातील सर्वात मोठा तांदूळ उत्पादक देश बनला आहे, जो शेजारील चीनला मागे टाकत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, ‘भारताचे तांदळाचे उत्पादन १५१.८ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे, जे चीनच्या १४५ दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त आहे. देशासाठी ही एक अभूतपूर्व कामगिरी आहे.’
केंद्रीयमंत्री चौहान यांनी २५ पिकांच्या १८४ नवीन जातींचे अनावरण केले. यावेळी त्यांनी विविध मुद्यांवर भाष्य केले. ते म्हणाले की, देशात मुबलक धान्य साठा आहे, ज्यामुळे भारताची अन्न सुरक्षा पूर्णपणे सुनिश्चित होते. महत्त्वाचे म्हणजे, भारत अन्नाची कमतरता असलेल्या देशापासून जागतिक अन्न पुरवठादार बनला आहे, जो परदेशी बाजारपेठेत तांदूळ पुरवतो. यामुळे जागतिक किमती नियंत्रित करण्यास मदत होत आहे. कृषीमंत्र्यांनी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने विकसित केलेल्या २५ प्रादेशिक पिकांच्या १८४ सुधारित जातींचे अनावरण केले.
तसेच या १८४ सुधारित जाती शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरतील, कारण त्या त्यांना जास्त उत्पादन आणि चांगल्या दर्जाचे उत्पादन देतील. शिवाय, वाढत्या पीक उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
देश क्रांतीच्या एका नवीन युगात
कृषीमंत्र्यांनी सांगितले की, भारत देशाने उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांच्या विकासात मोठे यश मिळवले आहे. उच्च उत्पादन देणाऱ्या आणि हवामानाला अनुकूल असलेल्या बियाण्यांच्या विकासामुळे, देश कृषी क्रांतीच्या एका नवीन युगात प्रवेश करत आहे. त्यांनी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना या जाती शेतकऱ्यांपर्यंत लवकर पोहोचतील याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले.
मोदी सरकारच्या काळात ३२३६ जातींना मान्यता
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १९६९ ते २०१४ दरम्यान केवळ ३९६९ जातींना अधिसूचित केले होते, तर ३२३६ उच्च उत्पादन देणाऱ्या जातींना मान्यता देण्यात आली आहे. १९६९ मध्ये राजपत्र अधिसूचना प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून एकूण ७२०५ पीक जाती अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत, ज्यात तांदूळ, गहू, ज्वारी, मका, डाळी, तेलबिया आणि तंतुमय पिकांचा समावेश आहे.
