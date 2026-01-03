Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Indian Armed Forces Killed 12 Naxalists In Sukma Chattisgarh

आरा रा रा खतरनाक! 12 नक्षलवाद्यांचा खात्मा; ‘या’ राज्यात चकमकीचा थरार; सर्च ऑपरेशन जारी

गेल्या काही दिवसांमध्ये सुरक्षा यंत्रणेने नक्षलवाद्यांच्या विरोधात मोठी कारवाई सुरू केली आहे. केंद्र सरकारने मार्च 2026 पर्यंत देशातील नक्षलवाद संपवण्याचा निर्धार केला आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 03:56 PM
आरा रा रा खतरनाक! 12 नक्षलवाद्यांचा खात्मा; ‘या’ राज्यात चकमकीचा थरार; सर्च ऑपरेशन जारी

छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांचा खात्मा (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

छत्तीसगडमध्ये 12 नक्षलवादी ठार 
सुकमा जिल्ह्यात झाली मोठी चकमक 
अद्याप सर्च ऑपरेशन जारी

सुकमा: गेल्या काही दिवसांमध्ये सुरक्षा यंत्रणेने नक्षलवाद्यांच्या विरोधात मोठी कारवाई सुरू केली आहे. केंद्र सरकारने मार्च 2026 पर्यंत देशातील नक्षलवाद संपवण्याचा निर्धार केला आहे. छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात सुरक्षा यंत्रणेला मोठे यश आले आहे. या भागात नक्षलवादी आणि सुरक्षा दल यांच्यात चकमक झाली. यामध्ये आतापर्यंत 12 नक्षलवादी ठार झाले असल्याचे समोर आले आहे.

सुकमा जिल्हयापाठोपाठ बिजापूर जिल्ह्यात देखील दोन नक्षलवादी ठार झाले आहेत. सुकमा आणि बाजूच्या परिसरात सुरक्षा दल आणि नक्षलवादी यांच्यात चकमक सुरू आहे. छत्तीसगडमधील बस्तर परिसरात चकमकीत 14 नक्षलवादी ठार झाले आहेत.

नक्षलवाद संपणार! CPI टॉप कमांडर गणेशला कंठस्नान; ‘या’ राज्यात सुरक्षा यंत्रणेचे मोठे यश

तेथील सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी सांगितले सुकमा जिल्ह्यात सुरक्षा दलांचे एक पथक नक्षलवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी निघाले होते. त्यानंतर गोळीबार सुरू झाला. या परिसरात मोठी चकमक झाली. त्यात आतापर्यंत 12 नक्षलवादी ठार झाले आहेत.

‘या’ राज्यात सुरक्षा यंत्रणेचे मोठे यश

६९ वर्षीय कमांडर गानेश्वर 1 कोटीपेक्षा जास्त रकमेचे बक्षीस ठेवण्यात आले होते. तसेच सुरक्षा यंत्रणा आणि नक्षलवादी यांच्यात झालेल्या चकमकीत गणेशसह चार नक्षलवादी ठार झाले आहेत. त्यात दोन महिला नक्षलवाद्यांचा समावेश होता. ओडीशा पोलिसांचे नक्षलवादी ऑपरेशनचे डीआयजी यांनी या ऑपरेशनबद्दल माहिती दिली.

ओडीशा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ, बीएसएफच्या संयुक्त पथकांनी ही कारवाई केली आहे. कंधमाल आणि गंजम जिल्ह्यातील झालेल्या कारवाईत गणेशला कंठस्नान घालण्यात आले. त्याच्यावर 1 कोटीपेक्षा जास्त रकमेचे बक्षीस ठेवण्यात आले होते. या ऑपरेशनमध्ये तीन नक्षलवादी ठार झाले. ज्यात दोन महिला नक्षलवाद्यांचा समावेश आहे.

अंत होने वाला है! ‘या’ राज्यात तब्बल 22 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण; प्रत्येकावर होते 1 लाखांचे बक्षीस

ओडीशा राज्यातील अनेक जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या विरोधात सर्च ऑपरेशन अजूनही सुरूच आहे. या भागात अजून काही नक्षलवादी लपले असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सुरक्षा यंत्रणांची संयुक्त पथके या ठिकाणी सर्च ऑपरेशन राबबत आहेत.

केंद्र सरकारने नक्षलवादाच्या विरुद्ध कडक कारवाई सुरू केली आहे. मार्च 2026 पर्यंत देशातील नक्षलवाद नष्ट करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. एकतर शरण यावे किंवा सुरक्षा यंत्रणेची गोळी खावी असे दोनच पर्याय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नक्षलवाद्यांच्या समोर ठेवले आहेत. दरम्यान ओडीशा राज्यात एकाच वेळी तब्बल 22 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे.

Web Title: Indian armed forces killed 12 naxalists in sukma chattisgarh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 03:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नक्षलवाद्यांनो खबरदार! छत्तीसगडच्या ‘या’ जिल्ह्यात चकमकीचा थरार; Armed Forces ने 6 जणांना थेट…
1

नक्षलवाद्यांनो खबरदार! छत्तीसगडच्या ‘या’ जिल्ह्यात चकमकीचा थरार; Armed Forces ने 6 जणांना थेट…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

Jan 21, 2026 | 07:07 AM
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM