Shillong MP Death: फुटबॉल खेळताना लोकसभेतील खासदाराचे निधन, नेमकं काय घडलं?

वॉईस ऑफ द पीपल पार्टीचे शिलांग येथील खासदार रिकी एजे सिंगकॉन यांचे गुरुवारी (१९ फेब्रुवारी २०२६) संध्याकाळी फुटबॉल खेळताना दुर्दैवी निधन झाले. त्यामुळे मेघालयातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. मिळालेल्या माहितीनुसार सिंगकॉन गुरुवारी संध्याकाळी मावलाई माविओंग येथील एका खेळाच्या मैदानावर मित्रांसोबत फुटबॉल खेळण्यासाठी गेले होते. त्याचवेळ रिकी एजे सिंग्कोन मैदानात खेळताना अचानक खाली कोसळले.
सामना सुरू असताना रिकी एजे सिंग्कोन मैदानावर कोसळला आणि जवळच्या लोकांनी त्याला तातडीने माविओंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) येथे आपत्कालीन उपचारांसाठी नेले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यावेळी रुग्णालयात डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने त्यांना उच्च दर्जाच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. नंतर त्यांना प्रगत उपचारांसाठी जयाव येथील डॉ. एच. गॉर्डन रॉबर्ट्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय पथकाच्या प्रयत्नांनंतरही सिंगकॉनला वाचवता आले नाही, असे रुग्णालयातील सूत्रांनी सांगितले. गुरुवारी रात्री ८:४२ वाजता त्याला मृत घोषित करण्यात आले, त्यामुळे त्याचे समर्थक, सहकारी आणि राज्यातील रहिवासी अचानक झालेल्या या नुकसानाने स्तब्ध झाले.
रिकी ए.जे. सिंगकॉन यांच्या निधनाची बातमी मिळताच, उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टायनसाँग, व्हीपीपी अध्यक्ष आर्डेंट मिलर बसायावमोइट, अनेक आमदार, वरिष्ठ राजकीय नेते आणि पक्ष कार्यकर्ते यांच्यासह रुग्णालयात पोहोचले आणि त्यांच्या कुटुंबाला सांत्वन दिले. पहिल्यांदाच खासदार झालेल्या सिंगकॉन यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवून स्वतःला एक प्रमुख राजकीय व्यक्ती म्हणून स्थापित केले होते.
Shillong, Meghalaya: Deputy Chief Minister Prestone Tynsong reached the hospital to meet Lok Sabha MP from Shillong constituency, Dr. Ricky AJ Syngkon, who was rushed to Dr. H. Gordon Roberts’ Hospital this evening after suffering a heart attack. pic.twitter.com/Hw6NfyqTds — IANS (@ians_india) February 19, 2026
व्हीपीपीच्या तिकिटावर निवडणूक लढवताना त्यांनी तीन वेळा काँग्रेसचे खासदार विन्सेंट एच. पाला यांचा ३७ लाखांहून अधिक मतांनी पराभव केला, ज्यामुळे मेघालयाच्या राजकीय परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाला. आदिवासी हक्क, प्रशासन आणि पारदर्शकतेसाठी तळागाळातील संबंध आणि वकिलीसाठी ओळखले जाणारे, सिंगकॉन यांच्या अचानक निधनाने राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणात, विशेषतः व्हीपीपीमध्ये एक पोकळी निर्माण झाली आहे. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आणि त्यांना एक समर्पित लोकप्रतिनिधी म्हणून आठवले.
पंतप्रधान मोदींनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट करून शिलाँगचे खासदार रिकी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. मेघालयातील जनतेसाठी त्यांनी केलेल्या समर्पित सेवेबद्दल ते नेहमीच स्मरणात राहतील असे त्यांनी म्हटले आहे. या कठीण काळात त्यांच्या कुटुंबा, मित्रांसोबत आणि समर्थकांसोबत त्यांच्या संवेदना आहेत. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो.