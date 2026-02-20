Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Shillong Mp And Vpp Leader Ricky Aj Syngkon Died While Playing Football Tragic Incident Shock Meghalaya Politics News Marathi

Shillong MP Death: फुटबॉल खेळताना लोकसभेतील खासदाराचे निधन, नेमकं काय घडलं?

मेघालयातील लोकसभा सदस्य आणि व्हीपीपी नेते डॉ. रिकी अँड्र्यू जे. सिंगकॉन यांचे शिलाँगमध्ये फुटबॉल खेळताना अचानक निधन झाले. यावेळी शिलाँग खासदाराच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान मोदींनी शोक व्यक्त केला.

Updated On: Feb 20, 2026 | 12:01 PM
फुटबॉल खेळताना लोकसभेतील खासदाराचे निधन, नेमकं काय घडलं?

फुटबॉल खेळताना लोकसभेतील खासदाराचे निधन, नेमकं काय घडलं?

Follow Us:
Follow Us:

वॉईस ऑफ द पीपल पार्टीचे शिलांग येथील खासदार रिकी एजे सिंगकॉन यांचे गुरुवारी (१९ फेब्रुवारी २०२६) संध्याकाळी फुटबॉल खेळताना दुर्दैवी निधन झाले. त्यामुळे मेघालयातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. मिळालेल्या माहितीनुसार सिंगकॉन गुरुवारी संध्याकाळी मावलाई माविओंग येथील एका खेळाच्या मैदानावर मित्रांसोबत फुटबॉल खेळण्यासाठी गेले होते. त्याचवेळ रिकी एजे सिंग्कोन मैदानात खेळताना अचानक खाली कोसळले.

सामना सुरू असताना रिकी एजे सिंग्कोन मैदानावर कोसळला आणि जवळच्या लोकांनी त्याला तातडीने माविओंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) येथे आपत्कालीन उपचारांसाठी नेले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यावेळी रुग्णालयात डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने त्यांना उच्च दर्जाच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. नंतर त्यांना प्रगत उपचारांसाठी जयाव येथील डॉ. एच. गॉर्डन रॉबर्ट्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय पथकाच्या प्रयत्नांनंतरही सिंगकॉनला वाचवता आले नाही, असे रुग्णालयातील सूत्रांनी सांगितले. गुरुवारी रात्री ८:४२ वाजता त्याला मृत घोषित करण्यात आले, त्यामुळे त्याचे समर्थक, सहकारी आणि राज्यातील रहिवासी अचानक झालेल्या या नुकसानाने स्तब्ध झाले.

राहुल गांधींसह २५ खासदारांना धमकी देणाऱ्या राज सिंह आमेराला कोटामधून अटक

सिंगकॉन पहिल्यांदाच खासदार

रिकी ए.जे. सिंगकॉन यांच्या निधनाची बातमी मिळताच, उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टायनसाँग, व्हीपीपी अध्यक्ष आर्डेंट मिलर बसायावमोइट, अनेक आमदार, वरिष्ठ राजकीय नेते आणि पक्ष कार्यकर्ते यांच्यासह रुग्णालयात पोहोचले आणि त्यांच्या कुटुंबाला सांत्वन दिले. पहिल्यांदाच खासदार झालेल्या सिंगकॉन यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवून स्वतःला एक प्रमुख राजकीय व्यक्ती म्हणून स्थापित केले होते.

व्हीपीपीच्या तिकिटावर प्रचंड विजय मिळवला

व्हीपीपीच्या तिकिटावर निवडणूक लढवताना त्यांनी तीन वेळा काँग्रेसचे खासदार विन्सेंट एच. पाला यांचा ३७ लाखांहून अधिक मतांनी पराभव केला, ज्यामुळे मेघालयाच्या राजकीय परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाला. आदिवासी हक्क, प्रशासन आणि पारदर्शकतेसाठी तळागाळातील संबंध आणि वकिलीसाठी ओळखले जाणारे, सिंगकॉन यांच्या अचानक निधनाने राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणात, विशेषतः व्हीपीपीमध्ये एक पोकळी निर्माण झाली आहे. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आणि त्यांना एक समर्पित लोकप्रतिनिधी म्हणून आठवले.

शिलाँगचे खासदार यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान मोदींनी शोक केला व्यक्त

पंतप्रधान मोदींनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट करून शिलाँगचे खासदार रिकी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. मेघालयातील जनतेसाठी त्यांनी केलेल्या समर्पित सेवेबद्दल ते नेहमीच स्मरणात राहतील असे त्यांनी म्हटले आहे. या कठीण काळात त्यांच्या कुटुंबा, मित्रांसोबत आणि समर्थकांसोबत त्यांच्या संवेदना आहेत. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो.

Breaking: बिहार, UP सह १३ राज्यांनंतर आता पूर्ण देशात लागू होणार SIR, निवडणूक आयोगाने सांगितले प्रक्रिया कधी सुरू होणार

Web Title: Shillong mp and vpp leader ricky aj syngkon died while playing football tragic incident shock meghalaya politics news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 12:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सत्ताधारी आणि विरोधक बनले कट्टर शत्रू? अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव याचाच प्रत्यय
1

सत्ताधारी आणि विरोधक बनले कट्टर शत्रू? अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव याचाच प्रत्यय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shillong MP Death: फुटबॉल खेळताना लोकसभेतील खासदाराचे निधन, नेमकं काय घडलं?

Shillong MP Death: फुटबॉल खेळताना लोकसभेतील खासदाराचे निधन, नेमकं काय घडलं?

Feb 20, 2026 | 12:01 PM
AUS vs OMAN : ओमानसमोर आज ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान! लीग सामन्याचा शेवटचा विजय कोणाच्या हाती लागणार?

AUS vs OMAN : ओमानसमोर आज ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान! लीग सामन्याचा शेवटचा विजय कोणाच्या हाती लागणार?

Feb 20, 2026 | 11:56 AM
राज्यसभा खासदारकीवरुन महाविकास आघाडीमध्ये वादंग? शरद पवार की उद्धव ठाकरे कोणाला मिळणार संधी?

राज्यसभा खासदारकीवरुन महाविकास आघाडीमध्ये वादंग? शरद पवार की उद्धव ठाकरे कोणाला मिळणार संधी?

Feb 20, 2026 | 11:54 AM
AI Impact Expo 2026: Adobe कडून भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठी भेट! आता मोफत मिळणार अ‍ॅप्सचे सब्सक्रिप्शन, वाचा सविस्तर

AI Impact Expo 2026: Adobe कडून भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठी भेट! आता मोफत मिळणार अ‍ॅप्सचे सब्सक्रिप्शन, वाचा सविस्तर

Feb 20, 2026 | 11:53 AM
पुणे पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे उधळला खुनाचा डाव; दांडेकर पूल परिसरात सापळा रचला अन्…

पुणे पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे उधळला खुनाचा डाव; दांडेकर पूल परिसरात सापळा रचला अन्…

Feb 20, 2026 | 11:50 AM
कृतिका कामरा आणि गौरवची अखेर ठरली लग्नाची तारीख; ‘या’ ठिकाणी रंगणार भव्य Wedding सेलिब्रेशन!

कृतिका कामरा आणि गौरवची अखेर ठरली लग्नाची तारीख; ‘या’ ठिकाणी रंगणार भव्य Wedding सेलिब्रेशन!

Feb 20, 2026 | 11:33 AM
रस्त्यावर अनेक वाहने ‘फिटनेस’विनाच; सरकारच्या नियोजन अभावामुळे वाहन तपासणी ठप्प

रस्त्यावर अनेक वाहने ‘फिटनेस’विनाच; सरकारच्या नियोजन अभावामुळे वाहन तपासणी ठप्प

Feb 20, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM