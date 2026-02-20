Froud : कारवाईची भिती दाखवत ज्येष्ठांची फसवणूक; पोलिसांचा गणवेश घातला अन्…

पुणे : राज्यासह जगभरात फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. दररोज चोरटे वेगवेगळे आमिष दाखवत नागरिकांच्या लाखो रुपयांवर डल्ला मारत आहेत. वाढत्या फसवणुकीच्या घटनांमुळे नागरिक त्रस्त होत आहेत. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सायबर चोरट्यांनी पुणे शहरातील दोन ज्येष्ठ नागरिकांना गुन्हे दाखल झाल्याचे सांगत त्यांना कारवाईची भिती दाखवत तब्बल सव्वा तीन कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. वानवडी तसेच एरंडवणा भागातील ज्येष्ठांना फसविले आहे.
पहिल्या घटनेत ज्येष्ठ नागरिकाला पोलिसांचा गणवेश परिधान करून बृहन्मुंबई पोलिस दलातील अधिकारी असल्याची बतावणी करत १ कोटी २७ लाख ५३ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मनी लॉन्ड्रींगच्या गुन्ह्यात अटकेची भिती दाखवत त्यांच्यावर दबाव टाकून ही रक्कम उकळली गेली. याप्रकरणी ८६ वर्षीय व्यक्तीने सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानूसार, अज्ञात चोरट्यांविरूद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. हा प्रकार डिसेंबर २०२५ ते २१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत हा प्रकार घडला आहे.
पोलिसातून मिळालेल्या माहितीनुसार, फसवणूक झालेली व्यक्ती वानवडी परिसरात राहण्यास असून, ते घरी एकटेच असतात. ते व्यावसायिक आहेत, त्यांना एका अनोळखी क्रमांकावरून त्यांच्या मोबाईलवर फोन आला. संबंधिताने तक्रारदारांना पोलिस असल्याची बतावणी केली आणि त्यांना विश्वास बसावा, यासाठी पोलिसांचा गणवेश देखील घातला होता. सायबर चोरट्यांनी त्यांना तुमच्यावर कुलाबा पोलिस ठाण्यात मनी लॉन्ड्रींगचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या गुन्ह्यात कारवाई तसेच अटक करण्याची भिती दाखवली. त्यांच्यावर अटकेसंदंर्भाने दबाव टाकून त्यांच्याकडून जवळपास एक ते दीड महिन्यात वेळोवेळी वेगवेगळ्या बँक खात्यावर तब्बल १ कोटी २७ लाख ५३ हजार रुपये घेत त्यांच्या फसवणूक केली. अधिक तपास पोलिस करत आहेत.
दुसऱ्या घटनेत एरंडवणे येथील ज्येष्ठ नागरिकाला पीएफआय (पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया) संघटनेच्या संपर्कात असल्याचे सांगत तब्बल २ कोटी १ लाख ९० हजार रुपयांची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी ७० वर्षीय ज्येष्ठाने सायबर पोलिसांत तक्रार दिली आहे. त्यानूसार, मोबाईल धारक व बँक खातेधारकांवर गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, राहुल रॉय पसर्नल डेटा प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया अंधेरी वेस्ट येथून बोलत असल्याचे सांगितले. तसेच, त्यांना तुमच्या मोबाईलवरून अश्लील फोटो व व्हिडीओ टाकल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद केला असल्याची बतावणी केली. तर तक्रारदारांना ते पीएफआय (पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया) संघटनेशी संपर्कात असून, तुमच्या नंबरवरून दीड कोटींचा फ्रॉड झाला आहे, अशी बतावणी केली. तसेच, त्यांना व पत्नीला प्रेशरमध्ये ठेवत २ कोटी १ लाख ९० हजार रुपयांची फसवणूक केली.
