Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Massive Cylinder Explosion In Karachi Three Storey Building Collapses After Massive Explosion

पाकिस्तानच्या कराचीत सिलेंडरचा भीषण स्फोट; मोठ्या स्फोटानंतर तीन मजली इमारतच कोसळली, 16 जणांचा मृत्यू

सोल्जर बाजार परिसरात झालेल्या स्फोटात तीन मजली निवासी इमारतीचा काही भाग कोसळला. महिला आणि मुलांसह 16 जणांचा मृत्यू झाला आणि 14 जण जखमी झाले आहेत. हा स्फोट गॅस गळतीतून निघालेल्या ठिणगीमुळे झाला.

Updated On: Feb 20, 2026 | 12:08 PM
पाकिस्तानच्या कराचीत सिलेंडरचा भीषण स्फोट; मोठ्या स्फोटानंतर तीन मजली इमारतच कोसळली

पाकिस्तानच्या कराचीत सिलेंडरचा भीषण स्फोट; मोठ्या स्फोटानंतर तीन मजली इमारतच कोसळली (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

इस्लामाबाद : पाकिस्तानमधील कराची येथे एक मोठी दुर्घटना घडली. सिलेंडरच्या स्फोटात एक निवासी इमारत कोसळली. या दुर्घटनेत 16 जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण जखमी झाले आहेत. स्थानिक माध्यमांनी पोलिस आणि स्थानिक बचाव पथकांचा हवाला देत ही माहिती दिली. कराचीच्या सोल्जर बाजारातील गुल राणा कॉलनी परिसरातील एका घरात ही दुर्घटना घडली.

सोल्जर बाजार परिसरात झालेल्या स्फोटात तीन मजली निवासी इमारतीचा काही भाग कोसळला. महिला आणि मुलांसह 16 जणांचा मृत्यू झाला आणि 14 जण जखमी झाले आहेत. हा स्फोट गॅस गळतीतून निघालेल्या ठिणगीमुळे झाला. सोल्जर बाजारातील गुल राणा कॉलनी परिसरातील एका निवासस्थानी ही घटना घडली. जखमी आणि मृतांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आहे. मृतांमध्ये चार मुले आणि तीन महिलांचा समावेश आहे. घटनास्थळी असलेल्या बचाव कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, रात्री पहिल्या मजल्यावर स्फोट झाला, ज्यामुळे इमारतीचा एक भाग कोसळला.

हेदेखील वाचा : कोल्हापूरच्या गारगोटी-कडगाव रस्त्यावर ‘बर्निंग कार’चा थरार; आगीत कार जळून खाक

दरम्यान, पोलिस आणि बचाव पथके आता शोध मोहीम राबविण्यासाठी सर्व उपलब्ध साधनांचा वापर करत आहेत. डॉनच्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी सांगितले की प्राथमिक माहितीनुसार हा स्फोट गॅस गळतीमुळे झाला असावा, कदाचित सिलेंडर किंवा गॅस सक्शन मशीनमधून गळती होऊन ही दुर्घटना घडल्याचे सांगण्यात येत आहे.

जुलै 2025 मध्येही घडली होती दुर्घटना

पाकिस्तानच्या कराचीत मोठा स्फोट झाला. जुलै २०२५ मध्ये कराचीच्या लियारी भागात पाच मजली इमारत कोसळल्याने किमान २७ लोक मृत्युमुखी झाले आणि १० जण जखमी झाले होते. जीर्ण झालेल्या संरचनेमुळे अधिकाऱ्यांनी पाच मजली इमारत आधीच असुरक्षित घोषित केली होती. त्यानंतर ही इमारत कोसळून दुर्घटना घडली.

हेदेखील वाचा : Blast News: हॉटेल जगदंबामध्ये सिलेंडरचा स्फोट अन्…; 5 जखमी कामगारांचा उपचारांदरम्यान मृत्यू

Web Title: Massive cylinder explosion in karachi three storey building collapses after massive explosion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 12:08 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पाकिस्तानच्या कराचीत सिलेंडरचा भीषण स्फोट; मोठ्या स्फोटानंतर तीन मजली इमारतच कोसळली, 16 जणांचा मृत्यू

पाकिस्तानच्या कराचीत सिलेंडरचा भीषण स्फोट; मोठ्या स्फोटानंतर तीन मजली इमारतच कोसळली, 16 जणांचा मृत्यू

Feb 20, 2026 | 12:08 PM
Shillong MP Death: फुटबॉल खेळताना लोकसभेतील खासदाराचे निधन, नेमकं काय घडलं?

Shillong MP Death: फुटबॉल खेळताना लोकसभेतील खासदाराचे निधन, नेमकं काय घडलं?

Feb 20, 2026 | 12:01 PM
AUS vs OMAN : ओमानसमोर आज ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान! लीग सामन्याचा शेवटचा विजय कोणाच्या हाती लागणार?

AUS vs OMAN : ओमानसमोर आज ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान! लीग सामन्याचा शेवटचा विजय कोणाच्या हाती लागणार?

Feb 20, 2026 | 11:56 AM
राज्यसभा खासदारकीवरुन महाविकास आघाडीमध्ये वादंग? शरद पवार की उद्धव ठाकरे कोणाला मिळणार संधी?

राज्यसभा खासदारकीवरुन महाविकास आघाडीमध्ये वादंग? शरद पवार की उद्धव ठाकरे कोणाला मिळणार संधी?

Feb 20, 2026 | 11:54 AM
AI Impact Expo 2026: Adobe कडून भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठी भेट! आता मोफत मिळणार अ‍ॅप्सचे सब्सक्रिप्शन, वाचा सविस्तर

AI Impact Expo 2026: Adobe कडून भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठी भेट! आता मोफत मिळणार अ‍ॅप्सचे सब्सक्रिप्शन, वाचा सविस्तर

Feb 20, 2026 | 11:53 AM
पुणे पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे उधळला खुनाचा डाव; दांडेकर पूल परिसरात सापळा रचला अन्…

पुणे पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे उधळला खुनाचा डाव; दांडेकर पूल परिसरात सापळा रचला अन्…

Feb 20, 2026 | 11:50 AM
कृतिका कामरा आणि गौरवची अखेर ठरली लग्नाची तारीख; ‘या’ ठिकाणी रंगणार भव्य Wedding सेलिब्रेशन!

कृतिका कामरा आणि गौरवची अखेर ठरली लग्नाची तारीख; ‘या’ ठिकाणी रंगणार भव्य Wedding सेलिब्रेशन!

Feb 20, 2026 | 11:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM