Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Aus Vs Oman Australia Challenge To Oman Today Who Will Win The Last League Match

AUS vs OMAN : ओमानसमोर आज ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान! लीग सामन्याचा शेवटचा विजय कोणाच्या हाती लागणार?

दोन महत्त्वाच्या गट सामन्यांमध्ये पराभव पत्करल्यानंतर निराश झालेला ऑस्ट्रेलिया शुक्रवारी निराश झालेल्या ओमान संघाविरुद्ध मोठा विजय नोंदवून त्यांच्या निराशाजनक टी-२० विश्वचषक मोहिमेचा सकारात्मक शेवट करण्याचा प्रयत्न करेल.

Updated On: Feb 20, 2026 | 11:56 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

या विश्वचषकामध्ये सर्वात मोठा उलटफेर हा झिम्बाब्वेच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करुन केला आहे. त्याचबरोबर श्रीलंकेने देखील ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले आणि सुपर 8 मधून बाहेर केले आहे. आज आस्ट्रेलियाचा लीग सामन्यातील शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे. दोन महत्त्वाच्या गट सामन्यांमध्ये पराभव पत्करल्यानंतर निराश झालेला ऑस्ट्रेलिया शुक्रवारी निराश झालेल्या ओमान संघाविरुद्ध मोठा विजय नोंदवून त्यांच्या निराशाजनक टी-२० विश्वचषक मोहिमेचा सकारात्मक शेवट करण्याचा प्रयत्न करेल. 

मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये सहा एकदिवसीय सामने आणि एक टी-२० आंतरराष्ट्रीय विश्वचषक विजेता ऑस्ट्रेलिया मंगळवारी कॅंडी येथे पावसामुळे झिम्बाब्वे आणि आयर्लंड यांच्यातील सामना रद्द झाल्यानंतर पुढील फेरीतील स्थानाच्या शर्यतीतून बाहेर पडला. यामुळे झिम्बाब्वेला एक महत्त्वाचा गुण मिळाला, ज्यामुळे त्यांना श्रीलंकेसह ग्रुप बी मधून सुपर एटमध्ये जाण्याची संधी मिळाली. २००९ नंतर पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाला ग्रुप स्टेजच्या पुढे प्रगती करण्यात अपयश आले आहे. त्यांचे अनेक प्रमुख खेळाडू आता ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. 

भारत T20 World Cup 2026 च्या उपांत्य फेरीत पोहोचणार नाही…मोहम्मद आमीरने केली भविष्यवाणी

या स्पर्धेत आतापर्यंत खेळलेल्या तीन सामन्यांपैकी ऑस्ट्रेलियाने फक्त एकच सामना जिंकला आहे. त्यांनी आयर्लंडचा ६७ धावांनी पराभव केला. २०२४ मध्ये अमेरिकेत होणाऱ्या विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाने ओमानचा ३९ धावांनी पराभव केला. दोन्ही देशांच्या सध्याच्या संघातील अनेक खेळाडू त्या सामन्याचा भाग होते. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी ऑस्ट्रेलिया दुखापतींशी झुंजत आहे. वेगवान गोलंदाज पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड दुखापतीमुळे स्पर्धेत खेळू शकले नाहीत. कर्णधार मिचेल मार्शलाही विश्वचषकादरम्यान दुखापतीमुळे झगडावे लागले, ज्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला स्पर्धेबाहेर पडावे लागले. तथापि, आता ते स्पर्धेचा शेवट विजयाने करण्याचा प्रयत्न करतील.

हा सामना पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. खेळपट्टीच्या अहवालानुसार, ही विकेट फिरकी गोलंदाजांसाठी उपयुक्त ठरू शकते. नवीन चेंडूचा फायदा वेगवान गोलंदाजांनाही होईल. तथापि, एकदा चमक कमी झाली की, फिरकी गोलंदाजांना मधल्या षटकांमध्ये आधार मिळेल. जर एखादा फलंदाज या खेळपट्टीवर सुरुवातीलाच आपली हिंमत रोखू शकला तर तो मोठी खेळी खेळू शकतो. या विकेटवर १७० पेक्षा जास्त धावसंख्या चांगली मानली जाते.

दोन्ही संघांचे संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, कॅमेरून ग्रीन, टिम डेव्हिड, ग्लेन मॅक्सवेल, जोश इंगलिस (यष्टीरक्षक), मार्कस स्टोइनिस, कूपर कॉनोली, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, अॅडम झम्पा, बेन द्वारशुइस, मॅट रेनशॉ, मॅथ्यू कुहनेमन, स्टीव्हन स्मिथ

ओमान : आमिर कलीम, जतिंदर सिंग (कर्णधार), आशिष ओडेदरा, हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नदीम, जितेन रामानंदी, नदीम खान, सुफयान महमूद, शकील अहमद, शाह फैसल, शफीक जान, करण सोनावले, जय अली ओडेदरा, वासीमंदरा (विनायक)

Web Title: Aus vs oman australia challenge to oman today who will win the last league match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 11:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘गब्बर’च्या संगीत समारंभाचे फोटो व्हायरल! शिखर धवन आणि सोफी डिवाइन अडकणार लग्नबंधनात…
1

‘गब्बर’च्या संगीत समारंभाचे फोटो व्हायरल! शिखर धवन आणि सोफी डिवाइन अडकणार लग्नबंधनात…

भारत T20 World Cup 2026 च्या उपांत्य फेरीत पोहोचणार नाही…मोहम्मद आमीरने केली भविष्यवाणी
2

भारत T20 World Cup 2026 च्या उपांत्य फेरीत पोहोचणार नाही…मोहम्मद आमीरने केली भविष्यवाणी

T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्तानच्या दिग्गज कोचने केला संघाला अलविदा! प्रशिक्षक Jonathan Trott च्या जाण्यावर कर्णधार राशीद भावूक
3

T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्तानच्या दिग्गज कोचने केला संघाला अलविदा! प्रशिक्षक Jonathan Trott च्या जाण्यावर कर्णधार राशीद भावूक

T20 World Cup 2026 : सुपर 8 मध्ये सेमीफायनलमध्ये स्थान मिळविण्यासाठी सर्वात मोठी लढाई सुरू! अव्वल संघ भिडणार भारताशी?
4

T20 World Cup 2026 : सुपर 8 मध्ये सेमीफायनलमध्ये स्थान मिळविण्यासाठी सर्वात मोठी लढाई सुरू! अव्वल संघ भिडणार भारताशी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AUS vs OMAN : ओमानसमोर आज ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान! लीग सामन्याचा शेवटचा विजय कोणाच्या हाती लागणार?

AUS vs OMAN : ओमानसमोर आज ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान! लीग सामन्याचा शेवटचा विजय कोणाच्या हाती लागणार?

Feb 20, 2026 | 11:56 AM
राज्यसभा खासदारकीवरुन महाविकास आघाडीमध्ये वादंग? शरद पवार की उद्धव ठाकरे कोणाला मिळणार संधी?

राज्यसभा खासदारकीवरुन महाविकास आघाडीमध्ये वादंग? शरद पवार की उद्धव ठाकरे कोणाला मिळणार संधी?

Feb 20, 2026 | 11:54 AM
AI Impact Expo 2026: Adobe कडून भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठी भेट! आता मोफत मिळणार अ‍ॅप्सचे सब्सक्रिप्शन, वाचा सविस्तर

AI Impact Expo 2026: Adobe कडून भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठी भेट! आता मोफत मिळणार अ‍ॅप्सचे सब्सक्रिप्शन, वाचा सविस्तर

Feb 20, 2026 | 11:53 AM
पुणे पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे उधळला खुनाचा डाव; दांडेकर पूल परिसरात सापळा रचला अन्…

पुणे पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे उधळला खुनाचा डाव; दांडेकर पूल परिसरात सापळा रचला अन्…

Feb 20, 2026 | 11:50 AM
कृतिका कामरा आणि गौरवची अखेर ठरली लग्नाची तारीख; ‘या’ ठिकाणी रंगणार भव्य Wedding सेलिब्रेशन!

कृतिका कामरा आणि गौरवची अखेर ठरली लग्नाची तारीख; ‘या’ ठिकाणी रंगणार भव्य Wedding सेलिब्रेशन!

Feb 20, 2026 | 11:33 AM
रस्त्यावर अनेक वाहने ‘फिटनेस’विनाच; सरकारच्या नियोजन अभावामुळे वाहन तपासणी ठप्प

रस्त्यावर अनेक वाहने ‘फिटनेस’विनाच; सरकारच्या नियोजन अभावामुळे वाहन तपासणी ठप्प

Feb 20, 2026 | 11:30 AM
अतिवृष्टीचा फटका; महाराष्ट्रात उसाचे नुकसान, देशातील साखर उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता

अतिवृष्टीचा फटका; महाराष्ट्रात उसाचे नुकसान, देशातील साखर उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता

Feb 20, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM