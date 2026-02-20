AUS vs OMAN : ओमानसमोर आज ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान! लीग सामन्याचा शेवटचा विजय कोणाच्या हाती लागणार?

या विश्वचषकामध्ये सर्वात मोठा उलटफेर हा झिम्बाब्वेच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करुन केला आहे. त्याचबरोबर श्रीलंकेने देखील ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले आणि सुपर 8 मधून बाहेर केले आहे. आज आस्ट्रेलियाचा लीग सामन्यातील शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे. दोन महत्त्वाच्या गट सामन्यांमध्ये पराभव पत्करल्यानंतर निराश झालेला ऑस्ट्रेलिया शुक्रवारी निराश झालेल्या ओमान संघाविरुद्ध मोठा विजय नोंदवून त्यांच्या निराशाजनक टी-२० विश्वचषक मोहिमेचा सकारात्मक शेवट करण्याचा प्रयत्न करेल.
मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये सहा एकदिवसीय सामने आणि एक टी-२० आंतरराष्ट्रीय विश्वचषक विजेता ऑस्ट्रेलिया मंगळवारी कॅंडी येथे पावसामुळे झिम्बाब्वे आणि आयर्लंड यांच्यातील सामना रद्द झाल्यानंतर पुढील फेरीतील स्थानाच्या शर्यतीतून बाहेर पडला. यामुळे झिम्बाब्वेला एक महत्त्वाचा गुण मिळाला, ज्यामुळे त्यांना श्रीलंकेसह ग्रुप बी मधून सुपर एटमध्ये जाण्याची संधी मिळाली. २००९ नंतर पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाला ग्रुप स्टेजच्या पुढे प्रगती करण्यात अपयश आले आहे. त्यांचे अनेक प्रमुख खेळाडू आता ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत.
भारत T20 World Cup 2026 च्या उपांत्य फेरीत पोहोचणार नाही…मोहम्मद आमीरने केली भविष्यवाणी
या स्पर्धेत आतापर्यंत खेळलेल्या तीन सामन्यांपैकी ऑस्ट्रेलियाने फक्त एकच सामना जिंकला आहे. त्यांनी आयर्लंडचा ६७ धावांनी पराभव केला. २०२४ मध्ये अमेरिकेत होणाऱ्या विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाने ओमानचा ३९ धावांनी पराभव केला. दोन्ही देशांच्या सध्याच्या संघातील अनेक खेळाडू त्या सामन्याचा भाग होते. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी ऑस्ट्रेलिया दुखापतींशी झुंजत आहे. वेगवान गोलंदाज पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड दुखापतीमुळे स्पर्धेत खेळू शकले नाहीत. कर्णधार मिचेल मार्शलाही विश्वचषकादरम्यान दुखापतीमुळे झगडावे लागले, ज्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला स्पर्धेबाहेर पडावे लागले. तथापि, आता ते स्पर्धेचा शेवट विजयाने करण्याचा प्रयत्न करतील.
The final game of the #T20WorldCup group stage is here with a battle at Kandy to close out proceedings 💪 Find out how to watch here 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/Qx2y37QoNm — ICC (@ICC) February 20, 2026
हा सामना पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. खेळपट्टीच्या अहवालानुसार, ही विकेट फिरकी गोलंदाजांसाठी उपयुक्त ठरू शकते. नवीन चेंडूचा फायदा वेगवान गोलंदाजांनाही होईल. तथापि, एकदा चमक कमी झाली की, फिरकी गोलंदाजांना मधल्या षटकांमध्ये आधार मिळेल. जर एखादा फलंदाज या खेळपट्टीवर सुरुवातीलाच आपली हिंमत रोखू शकला तर तो मोठी खेळी खेळू शकतो. या विकेटवर १७० पेक्षा जास्त धावसंख्या चांगली मानली जाते.
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, कॅमेरून ग्रीन, टिम डेव्हिड, ग्लेन मॅक्सवेल, जोश इंगलिस (यष्टीरक्षक), मार्कस स्टोइनिस, कूपर कॉनोली, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, अॅडम झम्पा, बेन द्वारशुइस, मॅट रेनशॉ, मॅथ्यू कुहनेमन, स्टीव्हन स्मिथ
ओमान : आमिर कलीम, जतिंदर सिंग (कर्णधार), आशिष ओडेदरा, हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नदीम, जितेन रामानंदी, नदीम खान, सुफयान महमूद, शकील अहमद, शाह फैसल, शफीक जान, करण सोनावले, जय अली ओडेदरा, वासीमंदरा (विनायक)