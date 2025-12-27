Indian Railways News : रेल्वेच्या तिकीट प्रणालीत बदल,’या’प्रोसेसशिवाय तिकिटे कन्फर्म होणार नाहीत, कोणती प्रोसेस आहे जाणून घ्या…

भारतीय रेल्वेने ई-तिकिटे प्रणालीमध्ये आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सुरक्षा परिमिती तयार केला आहे. रेल्वे बोर्डाच्या नवीन निर्देशानुसार, जेव्हा आगाऊ आरक्षण कालावधी (ARP) दरम्यान म्हणजेच प्रवासाच्या 60 दिवस आधी तिकीट बुकिंग सुरू होते, तेव्हा पहिल्या दिवशी संपूर्ण नियंत्रण आधार-सत्यापित वापरकर्त्यांच्या हातात असेल.
पूर्वी, आधार फक्त तत्काळ किंवा सामान्य बुकिंगच्या पहिल्या काही मिनिटांसाठी अनिवार्य होता, परंतु आता ही व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.
पूर्वी फक्त 15 मिनिटांची मर्यादा आता दोन तासांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की कोणतेही नॉन-व्हेरिफाय केलेले खाते तिकीट बुकिंग सुरू झाल्यानंतर पहिल्या 120 मिनिटांसाठी तिकीट बुक करू शकणार नाही.
रेल्वे बोर्डाने 18 डिसेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, ज्यांचे IRCTC खाते आधारशी लिंक केलेले आणि सत्यापित केलेले आहे तेच बुकिंगच्या पहिल्या दिवशी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत तिकीट बुक करू शकतील.
तिकिटांचा काळाबाजार करणारे अनेकदा बनावट आयडी आणि ऑटोमेशन सॉफ्टवेअर वापरून काही सेकंदात हजारो तिकिटे बुक करतात.
आधार लिंकिंगमुळे एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटेल, ज्यामुळे एकाच वापरकर्ता आयडीचा वापर करून शेकडो बनावट तिकिटे बुक करणे अशक्य होईल.
जे प्रवासी महिने आधीच घरी परतण्याचे नियोजन करतात त्यांना आता दलालांऐवजी थेट सिस्टममधूनच कन्फर्म सीट मिळण्याची शक्यता वाढते.
जर तुम्ही आगामी सणांसाठी तिकिटे बुक करण्याचा विचार करत असाल, तर खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:
आधारशिवाय प्रवेश नाही: जर तुमचे आयआरसीटीसी खाते आधार प्रमाणित नसेल, तर तुम्ही बुकिंगच्या पहिल्या दिवशी तिकिटे बुक करण्यास पात्र राहणार नाही.
तयारी आवश्यक आहे: रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की हा नियम पूर्ण तयारीने लागू केला जात आहे, म्हणून प्रवाशांना त्यांचे केवायसी आगाऊ अपडेट करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.