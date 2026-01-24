अजब-गजब : विमानतळावरील बेवारस बॅग खरेदी करतो आणि मग त्यातील वस्तू लिलावात लावतो, तरुणाचा अनोखा छंद चर्चेत

दारूच्या नशेत मच्छिमारांनी व्हेल माशाच्या मृतदेहासोबत असं काही केलं की… पाहून युजर्स संतापले; Video Viral
प्रथम तो हा प्रकार छंद म्हणून करत होता, परंतु आता हे त्याचे कायमस्वरुपी काम ठरले आहे. विमानतळावर अनक्लेम बॅग्जना स्कॉट लिलावात खरेदी करतो, व्हिडिओ आता व्हायरल होत त्यानंतर त्याच्या आतमध्ये मिळालेल्या सामग्रीला ऑनलाइन विकतो. यादरम्यान त्याने अनेक उरजब सामाग्री मिळविली आहे. आहे. अलिकडेच त्याने अशा सामग्रीचा एक व्हिडिओ तयार केला होता, ज्याला आतापर्यंत २० लाख ह्यूज मिळाल्या आहेत. स्कॉटने अलिकडेच एक नाइकीची बॅग खरेदी केली होती, जी त्याने १२०० रुपयांमध्ये मिळविली होती. या बॅगची जिप उघडताच त्यात त्याला अनेक गोष्टी मिळाल्या आहेत.
डाएटवर आहे म्हणे… म्हणून पापड नाही थेट धारदार वस्तू! तरुणीने जेवण नाही तर ब्लेड चावून खाल्लं, पाहून सर्वच झाले अवाक्; Video Viral
बॅगेत मोठ्या प्रमाणात सामग्री होती. यात यूज्ड सिगारेट बटपासून नाणी सामील आहेत. स्कॉटला बंगेच्या एका चेनमधून पेन, दोन सिमकार्ड आणि काही नाणी मिळाली. आतील चेन उघडल्यावर रनअवेचे बूट, हेडफोन, चष्मा, सेफ्टी ग्लोव्हज आणि रेड बुलचा रिकामी कॅनही मिळाला आहे. याचबरोबर बॅगेत अत्यंत अजब गोष्टी ठेवण्यात आल्या होत्या. यात एक अवजार होते, तसेच एक डियो होता, याचबरोबर जॅकेट, वृत्तपत्र, हटिलचे बिल आणि काही इलेट्रिक केबल्सही बॅगेत होत्या. परंतु बॅग विकून ती खरेदी करण्यासाठी खर्च वसूल करता येईल अशी अपेक्षा स्कॉटला आहे.
