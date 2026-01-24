Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अजब-गजब : विमानतळावरील बेवारस बॅग खरेदी करतो आणि मग त्यातील वस्तू लिलावात लावतो, तरुणाचा अनोखा छंद चर्चेत

जगात वेगवेगळ्या लोकांचे वेगवेगळे छंद असतात. सोशल मीडियावर सध्या २६ वर्षीय कंटेंट क्रिएटर स्कॉट फेन्सीमे चर्चेत आहे. तो विमानतळावरील अनक्लेम वस्तू खरेदी करून त्यातील वस्तू विकून कमाई करतो.

Updated On: Jan 24, 2026 | 12:01 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • व्यक्ती विमानतळावरील अनक्लेम बॅग्ज लिलावातून खरेदी करतो आणि त्यामधील वस्तू सोशल मीडियावर दाखवतो, ज्यामुळे त्याचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतात.
  • अलीकडे खरेदी केलेल्या नाइकी बॅगेत अनेक वेगवेगळ्या आणि रंजक गोष्टी सापडल्या.
  • सुरुवातीला छंद म्हणून सुरू झालेला हा प्रकार आता स्कॉटचे पूर्णवेळ काम बनले असून, बॅगमधील उपयुक्त वस्तू ऑनलाइन विकून तो खर्च वसूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
जगात अनेक लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे छंद ( असतात, काही जणांना वेगवेगळे खाद्यपदार्थ खाण्याचा छंद असतो, तर कुणाला स्वयंपाकाची आवड असते. काही जण हिंडणे पसंत करतात, तर कुणाला घरात एकटे राहणे आवडते. परंतु काही जणांचा छंद चर्चेचा विषय ठरत असतो. सोशल मीडियावर सध्या २६ वर्षीय कंटेंट क्रिएटर स्कॉट फेन्सीमेची चर्चा होत आहे. हा युवक बेवारस बॅग खरेदी करण्याचा छंद बाळगून आहे. विमानतळावर दावा न केल्या जाणाऱ्या बॅग्ज हा युवक खरेदी करत असतो. स्कॉट या बॅग्ज खरेदी करत याच्या आत मिळणाऱ्या गोष्टी लोकांसोबत शेअर करतो.

प्रथम तो हा प्रकार छंद म्हणून करत होता, परंतु आता हे त्याचे कायमस्वरुपी काम ठरले आहे. विमानतळावर अनक्लेम बॅग्जना स्कॉट लिलावात खरेदी करतो, व्हिडिओ आता व्हायरल होत त्यानंतर त्याच्या आतमध्ये मिळालेल्या सामग्रीला ऑनलाइन विकतो. यादरम्यान त्याने अनेक उरजब सामाग्री मिळविली आहे. आहे. अलिकडेच त्याने अशा सामग्रीचा एक व्हिडिओ तयार केला होता, ज्याला आतापर्यंत २० लाख ह्यूज मिळाल्या आहेत. स्कॉटने अलिकडेच एक नाइकीची बॅग खरेदी केली होती, जी त्याने १२०० रुपयांमध्ये मिळविली होती. या बॅगची जिप उघडताच त्यात त्याला अनेक गोष्टी मिळाल्या आहेत.

बॅगेत मोठ्या प्रमाणात सामग्री होती. यात यूज्ड सिगारेट बटपासून नाणी सामील आहेत. स्कॉटला बंगेच्या एका चेनमधून पेन, दोन सिमकार्ड आणि काही नाणी मिळाली. आतील चेन उघडल्यावर रनअवेचे बूट, हेडफोन, चष्मा, सेफ्टी ग्लोव्हज आणि रेड बुलचा रिकामी कॅनही मिळाला आहे. याचबरोबर बॅगेत अत्यंत अजब गोष्टी ठेवण्यात आल्या होत्या. यात एक अवजार होते, तसेच एक डियो होता, याचबरोबर जॅकेट, वृत्तपत्र, हटिलचे बिल आणि काही इलेट्रिक केबल्सही बॅगेत होत्या. परंतु बॅग विकून ती खरेदी करण्यासाठी खर्च वसूल करता येईल अशी अपेक्षा स्कॉटला आहे.

Published On: Jan 24, 2026 | 12:00 PM

