राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, “आम्ही या अपघाताची चौकशी करण्याची मागणी करतो. ही एक अतिशय दुःखद घटना आहे. अजित पवार यांचे अकाली निधन झाले. एका कष्टाळू माणसाच्या निधनाने आपण सर्वजण धक्का बसलो आहोत. या दुःखाच्या वेळी आम्ही त्यांच्या कुटुंबासोबत आहोत.”
यापूर्वी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही विमान अपघाताबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या म्हणाल्या, “अजित पवार शरद पवार यांच्या गटात परतणार होते. विमान अपघाताची चौकशी झाली पाहिजे. एजन्सी भ्रष्ट आहेत, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी झाली पाहिजे.” ते म्हणाले, “अजित पवार काही दिवसांतच त्यांच्या जुन्या गटात परतणार होते. त्याआधीही ही दुर्घटना घडली होती. देशात लोकांसाठी सुरक्षितता नाही. आधी अहमदाबादमध्ये इतक्या लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आणि आता अजित पवार यांनी या अपघातात आपला जीव गमावला आहे. वेळेच्या कमतरतेमुळे राष्ट्रीय नेते चार्टर्ड विमानांनी प्रवास करतात. त्यांच्या सुरक्षेचे काय? या अपघातामुळे आम्हाला खूप वाईट वाटले आहे. आम्हाला शब्दही उरले नाहीत. या अपघाताची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झाली पाहिजे.”
आज सकाळी बारामतीजवळ झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतर चार जणांचा मृत्यू झाला. ५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी चार सभांना संबोधित करण्यासाठी पवार सकाळी मुंबईहून निघाले होते. मृतांमध्ये दोन क्रू मेंबर्सचाही समावेश आहे. सकाळी ८:५० वाजता विमान कोसळले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि देशभरातील विविध राजकीय पक्षांच्या अनेक नेत्यांनी अजित पवारांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला.
